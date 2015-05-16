Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
При этом, населению: - с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности); - а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).
Поки ви так сильно переживаєте забагатих - то я нагадаю 50 млрд грн в рік йде на субсидії Таким чином 50 млрд грн/15,6 млрд м3=3300 грн Або 78% чистого прибутку-перечислялось бідним...
Ви й далі будете зраду розганяти на голомумісці? Чи Ви пропонуєте зменшити вартість газу в 3 рази - і змусити бідних платити замість сьогоднішніх 200-300 грн - 2000-3000 грн... А багаті на своїх великих садибах отримають додадковий прибуток?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
При этом, населению: - с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности); - а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).