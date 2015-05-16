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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:14

  ruvex написав:
  zРадио написав:

При этом, населению:
- с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности);
- а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).

http://ugv.com.ua/uploads/Financial_Rep ... 28d62d.pdf
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2017-04-01
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
МММ тихо всхлипывает в пыльном углу.
Поки ви так сильно переживаєте забагатих - то я нагадаю
50 млрд грн в рік йде на субсидії
Таким чином
50 млрд грн/15,6 млрд м3=3300 грн Або 78% чистого прибутку-перечислялось бідним...

Ви й далі будете зраду розганяти на голомумісці?
Чи Ви пропонуєте зменшити вартість газу в 3 рази - і змусити бідних платити замість сьогоднішніх 200-300 грн - 2000-3000 грн...
А багаті на своїх великих садибах отримають додадковий прибуток?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:19

  ruvex написав:
  zРадио написав:

При этом, населению:
- с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности);
- а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).

http://ugv.com.ua/uploads/Financial_Rep ... 28d62d.pdf
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2017-04-01
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/


МММ тихо всхлипывает в пыльном углу.

Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
Vint
 
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