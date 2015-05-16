|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:14
ruvex написав:
МММ тихо всхлипывает в пыльном углу.
Поки ви так сильно переживаєте забагатих - то я нагадаю
50 млрд грн в рік йде на субсидії
Таким чином
50 млрд грн/15,6 млрд м3=3300 грн Або 78% чистого прибутку-перечислялось бідним...
Ви й далі будете зраду розганяти на голомумісці?
Чи Ви пропонуєте зменшити вартість газу в 3 рази - і змусити бідних платити замість сьогоднішніх 200-300 грн - 2000-3000 грн...
А багаті на своїх великих садибах отримають додадковий прибуток?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 20825
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2088 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:19
ruvex написав:
МММ тихо всхлипывает в пыльном углу.
Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 23:04
Vint написав:
Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
Место сидения определяет точку зрения.
Посмотрите на иную ситуация, к примеру газ даже 20 кубов по приведенным ценам - приемлемо.
А вот ЦО в отопительный уже сейчас - от 42 грн, за метр + этаж + коэф.
Да и долги по коммуналке по разным оценкам от 70 до 100 млрд. грн. не говорят о том, что это нормально, в сравнении с расчетным прожиточным минимумом.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8004
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
- Профіль
-
1
5
1
Додано: Суб 04 тра, 2019 08:00
ruvex написав: Vint написав:
Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
Место сидения определяет точку зрения.
Посмотрите на иную ситуация, к примеру газ даже 20 кубов по приведенным ценам - приемлемо.
А вот ЦО в отопительный уже сейчас - от 42 грн, за метр + этаж + коэф.
Да и долги по коммуналке по разным оценкам от 70 до 100 млрд. грн. не говорят о том, что это нормально, в сравнении с расчетным прожиточным минимумом.
А кто за меня заплатит? У меня тоже ЦО. А так сверхприбыли за газ идут на субсидии бедным. За счёт чего меня просубсидируют чтобы был ценовой паритет и чтобы ТЭЦ снова не перешла на газ?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 08:09
Vint написав:А кто за меня заплатит? У меня тоже ЦО. А так сверхприбыли за газ идут на субсидии бедным.
Если в монопольной структуре есть сверхприбыли, то совершенно логично, что цена сильно завышена.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11356
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3550 раз.
- Подякували: 5168 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Суб 04 тра, 2019 08:22
Vint написав: ruvex написав:
МММ тихо всхлипывает в пыльном углу.
Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
это всё равно что бороться с ожирением поднятием цен на продукты питания. ИМХО чёт в голову пришло
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
-
baran
-
-
- Повідомлень: 5069
- З нами з: 12.08.11
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:18
freeze написав:
Vint написав:А кто за меня заплатит? У меня тоже ЦО. А так сверхприбыли за газ идут на субсидии бедным.
Если в монопольной структуре есть сверхприбыли, то совершенно логично, что цена сильно завышена.
Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:21
Vint написав: ruvex написав: Vint написав:
Потребляю 5 кубов газа в месяц. ТЭЦ на угле. Меня данная ситуация устраивает. Зачем субсидировать владелецев сиротских домиков площадью 300-500м2?
Место сидения определяет точку зрения.
Посмотрите на иную ситуация, к примеру газ даже 20 кубов по приведенным ценам - приемлемо.
А вот ЦО в отопительный уже сейчас - от 42 грн, за метр + этаж + коэф.
Да и долги по коммуналке по разным оценкам от 70 до 100 млрд. грн. не говорят о том, что это нормально, в сравнении с расчетным прожиточным минимумом.
А кто за меня заплатит? У меня тоже ЦО. А так сверхприбыли за газ идут на субсидии бедным. За счёт чего меня просубсидируют чтобы был ценовой паритет и чтобы ТЭЦ снова не перешла на газ?
Сверхприбыли идут маме Коболева в Америку.
Каждый новый сезон и два раза в межсезонье нормы и критерии по субсидиям меняются, так что за сверхприбыли которые идут исключительно на них не смешите.
Вот из нововведений: Тепер при розрахунку субсидії братимуть лише обсяги спожитого газу за місяць без додаткових нарахувань постачальника.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8004
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
- Профіль
-
1
5
1
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:51
Если будет дешёвый газ, то никто не будет заморачиваться с экономией, вырастет импорт да и не будет смысла развивать добычу.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:59
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.
Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11356
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3550 раз.
- Подякували: 5168 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|50
|7455
|
|
|3
|4381
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|