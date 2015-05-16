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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:10
baran написав:
это всё равно что бороться с ожирением поднятием цен на продукты питания. ИМХО чёт в голову пришло
Отличная метафора. Я когда-то предлагал бороться с диабетом у населения, установив монополию на сахар и определив на него единую цену реализации.
Вот бы Президент (еще пока) обрадовался за свой Рошен
Да и какао-бобы ведь - на 100% импорт! Нужно срочно начинать борьбу за какао-эффективность и снижать его потребление по всей стране
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Додано: Суб 04 тра, 2019 14:26
freeze написав:
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.
Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?
Дефицит пенсионного фонда съедает.
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