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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:10

  baran написав:это всё равно что бороться с ожирением поднятием цен на продукты питания. ИМХО чёт в голову пришло :D


Отличная метафора. Я когда-то предлагал бороться с диабетом у населения, установив монополию на сахар и определив на него единую цену реализации.

Вот бы Президент (еще пока) обрадовался за свой Рошен :mrgreen:

Да и какао-бобы ведь - на 100% импорт! Нужно срочно начинать борьбу за какао-эффективность и снижать его потребление по всей стране :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 14:26

  freeze написав:
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.


Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?

Дефицит пенсионного фонда съедает.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:33

  Vint написав:
  freeze написав:
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.


Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?

Дефицит пенсионного фонда съедает.


Манипулируете!

Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...

Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:

Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м.
А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.

Чем крыть будете??? Только не надо заливать про армию - возросшие расходы на нее взяли с медицины и здравоохранения, еще и "сдача" на увеличение финансирования (сомнительной необходимости) МВД и ГПУ осталась!

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:22

Беня придет и прибыльность Нафтогаза и Укрнафты резко упадет.
Не переживайте, скоро эти деньги упадут в нужный карман, а не в бюджет.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:24

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Что значит "в контексте" в теме?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:34

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...

Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:

Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м.
А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.
1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії
2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...
3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам
Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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