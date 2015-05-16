Додано: Суб 04 тра, 2019 19:48

budivelnik написав: 1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії

2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...

3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам

Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів? 1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникамВи проти зростання зарплат вчителів-лікарів?

И снова мимо! У меня уже прям диссонанс от качества моих оппонентов. Не дам ссылку - заклюют, что данные придумал. Дам ссылку - не удосужатся даже открыть!Скажи, вот для кого я оставлял это:Я не случайно разложил бюджетные расходы!!! Специально, чтобы не было смысла искать в расходах на чиновников зарплаты учителей и медработников, потому что они находятся в разделах Образование и Медицина, соответственно!Ну блин - как так можно тупить... Форум то финансовый, а ветка и вообще специализированная... Разбираешься - пиши, не разбираешься - читай. Все просто!Подытоживая 5 лет "реформ": доля расходов на АП, ВР, Кабмин и чиновников государственного и местного управлений более низких рангов - растет. На МВД и ГПУ - тоже растет. А на пенсионеров, учителей, ученых и медработников - падает!И хоть что ты еще не выдумай, это железобетонный факт!