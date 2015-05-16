Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.
Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ? С какого бока тут Норвегия ?
Дефицит пенсионного фонда съедает.
Манипулируете!
Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...
Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:
Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м. А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.
Чем крыть будете??? Только не надо заливать про армию - возросшие расходы на нее взяли с медицины и здравоохранения, еще и "сдача" на увеличение финансирования (сомнительной необходимости) МВД и ГПУ осталась!
zРадио написав:Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...
Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:
Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м. А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.
1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії 2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам... 3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії 2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам... 3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?
И снова мимо! У меня уже прям диссонанс от качества моих оппонентов. Не дам ссылку - заклюют, что данные придумал. Дам ссылку - не удосужатся даже открыть!
Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат!!! Специально, чтобы не было смысла искать в расходах на чиновников зарплаты учителей и медработников, потому что они находятся в разделах Образование и Медицина, соответственно!
Ну блин - как так можно тупить... Форум то финансовый, а ветка и вообще специализированная... Разбираешься - пиши, не разбираешься - читай. Все просто!
Подытоживая 5 лет "реформ": доля расходов на АП, ВР, Кабмин и чиновников государственного и местного управлений более низких рангов - растет. На МВД и ГПУ - тоже растет. А на пенсионеров, учителей, ученых и медработников - падает!
И хоть что ты еще не выдумай, это железобетонный факт!
budivelnik написав:1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії 2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам... 3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?
И снова мимо! У меня уже прям диссонанс от качества моих оппонентов. Не дам ссылку - заклюют, что данные придумал. Дам ссылку - не удосужатся даже открыть!
Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат!!! Специально, чтобы не было смысла искать в расходах на чиновников зарплаты учителей и медработников, потому что они находятся в разделах Образование и Медицина, соответственно!
Ну блин - как так можно тупить... Форум то финансовый, а ветка и вообще специализированная... Разбираешься - пиши, не разбираешься - читай. Все просто!
Подытоживая 5 лет "реформ": доля расходов на АП, ВР, Кабмин и чиновников государственного и местного управлений более низких рангов - растет. На МВД и ГПУ - тоже растет. А на пенсионеров, учителей, ученых и медработников - падает!
И хоть что ты еще не выдумай, это железобетонный факт!
А если отмотать затраты на чиновников на 15 лет назад и вспомнить уровень коррупции в те времена?