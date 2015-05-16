RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:10

  baran написав:это всё равно что бороться с ожирением поднятием цен на продукты питания. ИМХО чёт в голову пришло :D


Отличная метафора. Я когда-то предлагал бороться с диабетом у населения, установив монополию на сахар и определив на него единую цену реализации.

Вот бы Президент (еще пока) обрадовался за свой Рошен :mrgreen:

Да и какао-бобы ведь - на 100% импорт! Нужно срочно начинать борьбу за какао-эффективность и снижать его потребление по всей стране :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 14:26

  freeze написав:
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.


Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?

Дефицит пенсионного фонда съедает.
Vint
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:33

  Vint написав:
  freeze написав:
Vint написав:Спросите у норвежцев согласны ли они на дешевое топливо как в Венесуэле.


Где накапливается ваша прибыль от дорогого украинского газа ?
С какого бока тут Норвегия ?

Дефицит пенсионного фонда съедает.


Манипулируете!

Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...

Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:

Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м.
А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.

Чем крыть будете??? Только не надо заливать про армию - возросшие расходы на нее взяли с медицины и здравоохранения, еще и "сдача" на увеличение финансирования (сомнительной необходимости) МВД и ГПУ осталась!

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:22

Беня придет и прибыльность Нафтогаза и Укрнафты резко упадет.
Не переживайте, скоро эти деньги упадут в нужный карман, а не в бюджет.
Vint
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:24

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Что значит "в контексте" в теме?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 08.10.15
Подякував: 567 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:34

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Чтобы покрыть дефицит ПФ, у нас есть бесконечное число налогов! Дефицит с лихвой могут покрыть и НДФЛ, и НДС, и акцизы, и таможенные сборы. Частично его могут покрыть - налог на прибыль предприятий, налог на имущество, экологический сбор...

Сверхприбыль с газа идет на чиновников, а не пенсионеров! И я готов это доказать:

Доля бюджетных расходов в ПФ снизилась с 17,6% в 2013-м году до 13,1% в 2019-м.
А доля бюджетных расходов на чиновничий аппарат - увеличилась с 5,6% в 2013-м до 6,2% в 2019-м.
1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії
2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...
3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам
Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20830
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:48

  budivelnik написав:1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії
2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...
3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам
Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?


И снова мимо! У меня уже прям диссонанс от качества моих оппонентов. Не дам ссылку - заклюют, что данные придумал. Дам ссылку - не удосужатся даже открыть!

Скажи, вот для кого я оставлял это:
Зображення
Зображення

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат!!! Специально, чтобы не было смысла искать в расходах на чиновников зарплаты учителей и медработников, потому что они находятся в разделах Образование и Медицина, соответственно!

Ну блин - как так можно тупить... Форум то финансовый, а ветка и вообще специализированная... Разбираешься - пиши, не разбираешься - читай. Все просто!

Подытоживая 5 лет "реформ": доля расходов на АП, ВР, Кабмин и чиновников государственного и местного управлений более низких рангов - растет. На МВД и ГПУ - тоже растет. А на пенсионеров, учителей, ученых и медработников - падает!

И хоть что ты еще не выдумай, это железобетонный факт!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:08

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 ви ж самі вивели собівартість газу в яку входять всі платежі тому ж Коболєву від зарплати до премії
2 У нас всі платежі-податки сходяться в бюджеті і точно так само з бюджету розходяться по пенсіям-зарплатам...
3 У нас виросла зарплата вчителів як мінімум на 30% , а вчителі становлять 30% чисельності бюджетників( те що ви називаєте чиновники) - як на мене при витратах на плюс 30% для 30% і ріст на 0.9% для 100% -спокійно може виявитись що зростання зарплат вчителів і зїло все зростання виплат чиновникам
Ви проти зростання зарплат вчителів-лікарів?


И снова мимо! У меня уже прям диссонанс от качества моих оппонентов. Не дам ссылку - заклюют, что данные придумал. Дам ссылку - не удосужатся даже открыть!

Скажи, вот для кого я оставлял это:
Зображення
Зображення

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат!!! Специально, чтобы не было смысла искать в расходах на чиновников зарплаты учителей и медработников, потому что они находятся в разделах Образование и Медицина, соответственно!

Ну блин - как так можно тупить... Форум то финансовый, а ветка и вообще специализированная... Разбираешься - пиши, не разбираешься - читай. Все просто!

Подытоживая 5 лет "реформ": доля расходов на АП, ВР, Кабмин и чиновников государственного и местного управлений более низких рангов - растет. На МВД и ГПУ - тоже растет. А на пенсионеров, учителей, ученых и медработников - падает!

И хоть что ты еще не выдумай, это железобетонный факт!

А если отмотать затраты на чиновников на 15 лет назад и вспомнить уровень коррупции в те времена?
Vint
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:33

  Vint написав:А если отмотать затраты на чиновников на 15 лет назад и вспомнить уровень коррупции в те времена?


И к чему вы ведете? Да, 15 лет назад доля расходов на чиновников была выше, чем сегодня.

Но ведь еще 6 лет назад (при "бандюковичах") доля расходов на чиновников была ниже, чем сегодня (и существенно ниже, чем 15 лет назад)!

То есть "реформаторы" обратили процесс очеловечивания государства вспять? Ну наконец то вы это признали. Мои аплодисменты :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1657 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:45

  zРадио написав:
  Vint написав:А если отмотать затраты на чиновников на 15 лет назад и вспомнить уровень коррупции в те времена?


И к чему вы ведете? Да, 15 лет назад доля расходов на чиновников была выше, чем сегодня.

Но ведь еще 6 лет назад (при "бандюковичах") доля расходов на чиновников была ниже, чем сегодня (и существенно ниже, чем 15 лет назад)!

То есть "реформаторы" обратили процесс очеловечивания государства вспять? Ну наконец то вы это признали. Мои аплодисменты :mrgreen:

Массовая коррупция обошлась дороже дешёвых чиновников.
Vint
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне хазяйство в контексті 1 ... 4, 5, 6
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
50 7457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 18:51
ребе Нок
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 4381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8644)
04.05.2019 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.