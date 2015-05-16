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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 31323334 Додано: Суб 04 тра, 2019 22:04 zРадио написав: Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш

Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн

а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн

це все згідно таблички яку ти привів

То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?

В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...

не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився

Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала

Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу

Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава



То проти чого і за що ти виступаєш?



Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений. Ти спеціально обливаєш брудо все що бачишЯкщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грна чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грнце все згідно таблички яку ти привівТо про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосуживсяЗвинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напалаТепер плачеш про високі прибутки НафтогазуАле нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-ДержаваТо проти чого і за що ти виступаєш?Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20834 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 22:41 budivelnik написав: zРадио написав: Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш

Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн

а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн

це все згідно таблички яку ти привів

То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?

В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...

не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився

Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала

Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу

Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава



То проти чого і за що ти виступаєш?



Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений. Ти спеціально обливаєш брудо все що бачишЯкщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грна чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грнце все згідно таблички яку ти привівТо про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосуживсяЗвинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напалаТепер плачеш про високі прибутки НафтогазуАле нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-ДержаваТо проти чого і за що ти виступаєш?Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.



О как - оказывается, учителя сами по себе. Друг друга, наверно, учат )) О школьниках и студентах ни слова. На них расходов нет - выйдет учитель средь бела поля и давай читать математику сидящим на сене вокруг него детям



А доктора тоже без пациентов? Больных, небось, только на дому принимают И никакого оборудования, экстренных служб, лекарств - ничего этого в голове у строителя вообще не существует...



Ну а возвращаясь к газу, проблема же не в размере цены и получаемой сверхприбыли - проблема в централизации этих потоков для коррупционного передела!



До "реформаторов" тариф для населения строился следующим - маленький объем по низкой цене, а все, что сверху - по высокой.

https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2010-08-01



Соответственно, бедняки автоматически получали свою субсидию. Сегодня же все потребители по умолчанию платят высокую цену, а субсидии назначаются избирательно, пропуская огромные финансовые потоки через коррупционный центр. Вот такой у нас "рынок"...



PS: да, и не смей мне угрожать! По сути твоих претензий я уже отвечал - замалчивание проблем, которое исповедуешь ты, бьет по государственной безопасности куда сильнее, чем поднятие проблем на обсуждение, которое исповедую я! О как - оказывается, учителя сами по себе. Друг друга, наверно, учат )) О школьниках и студентах ни слова. На них расходов нет - выйдет учитель средь бела поля и давай читать математику сидящим на сене вокруг него детямА доктора тоже без пациентов? Больных, небось, только на дому принимаютИ никакого оборудования, экстренных служб, лекарств - ничего этого в голове у строителя вообще не существует...Ну а возвращаясь к газу, проблема же не в размере цены и получаемой сверхприбыли - проблема в централизации этих потоков для коррупционного передела!До "реформаторов" тариф для населения строился следующим - маленький объем по низкой цене, а все, что сверху - по высокой.Соответственно, бедняки автоматически получали свою субсидию. Сегодня же все потребители по умолчанию платят высокую цену, а субсидии назначаются избирательно, пропуская огромные финансовые потоки через коррупционный центр. Вот такой у нас "рынок"...PS: да, и не смей мне угрожать! По сути твоих претензий я уже отвечал - замалчивание проблем, которое исповедуешь ты, бьет по государственной безопасности куда сильнее, чем поднятие проблем на обсуждение, которое исповедую я! zРадио

Повідомлень: 2174 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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