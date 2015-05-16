Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат
Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн це все згідно таблички яку ти привів То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш? В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл... не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава
То проти чого і за що ти виступаєш?
Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат
Ти спеціально обливаєш брудо все що бачиш Якщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грн а чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грн це все згідно таблички яку ти привів То про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш? В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл... не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосужився Звинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напала Тепер плачеш про високі прибутки Нафтогазу Але нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-Держава
То проти чого і за що ти виступаєш?
Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.
О как - оказывается, учителя сами по себе. Друг друга, наверно, учат )) О школьниках и студентах ни слова. На них расходов нет - выйдет учитель средь бела поля и давай читать математику сидящим на сене вокруг него детям
А доктора тоже без пациентов? Больных, небось, только на дому принимают И никакого оборудования, экстренных служб, лекарств - ничего этого в голове у строителя вообще не существует...
Ну а возвращаясь к газу, проблема же не в размере цены и получаемой сверхприбыли - проблема в централизации этих потоков для коррупционного передела!
Соответственно, бедняки автоматически получали свою субсидию. Сегодня же все потребители по умолчанию платят высокую цену, а субсидии назначаются избирательно, пропуская огромные финансовые потоки через коррупционный центр. Вот такой у нас "рынок"...
PS: да, и не смей мне угрожать! По сути твоих претензий я уже отвечал - замалчивание проблем, которое исповедуешь ты, бьет по государственной безопасности куда сильнее, чем поднятие проблем на обсуждение, которое исповедую я!
Еще один зашкварчик в энергетике - для населения отменили "зеленый" тариф!
С 2020-го зарабатывать на альтернативной энергетике смогут только Ахметов и Клюев - 25-го апреля ВР, спрятавшись за резонанс языкового закона, проголосовала поправку "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №8449-д, которая исключает наземные домашние СЭС из государственной программы "Зелены тариф" (на сегодня - 0,18 евро за кВт).
Таким образом, государство будет покупать у населения только э/э, произведенную СЭС мощностью до 50 кВт на крышах и фасадах зданий.
На практике же окупаемые фасадные решения для дома ограничены мощностью 10 кВт. То есть и продавать таким производителям будет нечего.
Количество "отлученных" на сегодня составляет 11 тыс домохозяйств. Де-факто, это малый бизнес, который придушили в угоду олигархам - то, о чем я не устаю повторять!
Не так давно budivelnik спорил со мной, что условия получения зеленого тарифа прозрачны, и сделаны не под олигархов, а для всех на общих условиях. И, мол, что все эти споры в пользу бедных - промосковская зрадофилия.
Что ж, в таком случае перечисляю список промосковских агентов, протянувших это решение: - Министр Энергетики Игорь Насалик, подавший законодательную инициативу; - Блок Петра Порошенко, вынесший поправку на голосование и послушно проголосовавший ее; - Олег Ляшко и его партия, поддержавших обсуждение поправки и послушно проголосовавших ее; - ну и, естественно, ринатовская часть Оппоблока.
А что сам виновник торжества (получивший целых 2 подарка в день голосования языкового закона - второй от АМКУ о разрешении на покупку еще 2-х облэнерго) - продолжает паразитировать на бюджете и потребителях электроэнергии, доводя портфель проектов альтернативной энергетики ДТЭК до, внимание, 1 ГВт!!!
Вот так и происходит механизм выведения прибылей Энергоатома: 1) лоббируешь установку фантастически высокого зеленого тарифа (на уровне 0,2 доллара); 2) устанавливаешь через подконтрольного тебе регулятора тариф реализации потребителям 0,06+ доллара; 3) и присваиваешь себе всю прибыль принадлежаших государству атомных электростанций, производящих э/э c себестоимостью менее 0,02 доллара и в объеме более 60% всего энергобаланса страны.
zРадио написав:Не так давно budivelnik спорил со мной, что условия получения зеленого тарифа прозрачны, и сделаны не под олигархов, а для всех на общих условиях. И, мол, что все эти споры в пользу бедных - промосковская зрадофилия.
1 Коли будівельник сперичався - то тарифи і умови були прозорі і внаслідок їх виконання цим скористалось 11000 осіб- що досить не мало і потрібно було активніше цим займатись 2 Саме ви виступали проти того щоб вводились потужності в зеленій енергетиці для населення- питання Коли ви переживали за Україну Тоді коли плюючись слиною на монітор - називали це рішення зрадою Чи тепер коли це рішення модифіковане ( тобто воно продовжує діяти для всіх випадків крім наземного розміщення)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Коли будівельник сперичався - то тарифи і умови були прозорі і внаслідок їх виконання цим скористалось 11000 осіб- що досить не мало і потрібно було активніше цим займатись 2 Саме ви виступали проти того щоб вводились потужності в зеленій енергетиці для населення- питання Коли ви переживали за Україну Тоді коли плюючись слиною на монітор - називали це рішення зрадою Чи тепер коли це рішення модифіковане ( тобто воно продовжує діяти для всіх випадків крім наземного розміщення)
1. Чушь - срок окупаемости таких проектов и был 8-10 лет, а без зеленого тарифа кэшфло едва ли вообще выйдет в плюс когда-нибудь (а если еще и дисконтирование применить, то гарантированно NPV будет ниже 0).
А вот представь себе - на рынке действуют условия, прописанные до 2030-го, как и было с зеленым тарифом. На дворе какой-нибудь 2017-й, ты все посчитал - до конца действия условий окупаемо. Идешь берешь в банке кредит (или оформляешь лизинг на оборудование), и не успев отдать и половину долга, условия меняют, и вместо 0,15-0,2 евро ты вынужден продавать э/э по 0,06 евро.
Хотел бы сам зависнуть с "полтосом" кредита и невозможностью выйти из бизнеса? Можешь не отвечать - вопрос риторический...
2. И снова бред - я никогда и нигде не выступал против спец. тарифа для частных мелких производителей зеленой электроэнергии.
Я против олигархии, которая монополизирует все рынки и дерет 3 шкуры как с потребителей, так и работников, которым (ни первым, ни вторым) некуда податься, кроме как уехать из страны - опять же, потому что внутри страны все монополизировано!