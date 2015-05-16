Додано: Суб 04 тра, 2019 22:04

zРадио написав: Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат Я не случайно разложил бюджетные расходы по функциям, а не центру затрат

Ти спеціально обливаєш брудо все що бачишЯкщо освіта на 600 000 працівників отримала 238 млрд грна чиновники на 300 000 працівників отримали 86 млрд грнце все згідно таблички яку ти привівТо про які невиправдано високі витрати на чиновників ти лопочеш?В тебе все зле-скоротили 1150 шкіл - погано, а те що там 13 дітей-ти замовчуєш . хоча через повідомлення вже починаєш лити крокодилові сльоз про 15000 дітей які залишились без шкіл...не здали 8 % ЗНО - знову зрадорозгон-а скільки не здали аналогів в інших країнах - подивитись не удосуживсяЗвинуватив керівництво України в відході від педерації і привів Німців - і забув що у нас в 10 разів більш тісні звязки з педерацією не зважаючи на те що вона на нас напалаТепер плачеш про високі прибутки НафтогазуАле нафтогаз державна компанія і ти з своїми цифрами показав що всі включені розходи разом з преміями коболєву не тягнуть навіть на 30% ціни , а 70% напряму йде власнику... а власник Нафтогазу-ДержаваТо проти чого і за що ти виступаєш?Проти України - тоді ти прокремлівський троль за що вже був ( і гарантую , що будеш продовжувати в такомуж ключі-то ще будеш) забанений.