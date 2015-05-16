budivelnik написав:

zРадио написав: С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.



Население же будет платить по тарифу 8627 грн. С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Коли людина натягує сову на глобус тільки для того ,щоб показати як все зле - як називається тоді це непорозуміння природи?1 Я не дуже буду сперичатись про формули ротердам чи ще там щось...Але про ПДВ - я знаю все....2 ПДВ це один з податків(зборів) , точно такий самий як ПДФО чи ЄСВ і точно так само з допомогою цього податку формується кінцева ціна3 Якщо заявляти що для підприємства 7300 з ПДВ те саме що 6200 без ПДВ - це брехня в квадраті4 Споживачі так само як і підприємства оплачують ціну з ПДВ і тільки у випадках колиа - підприємство експортерабоб - підприємство активно замінює свої інструменти-технологіїВиникає різниця по ПДВ між такими підприємствами і споживачами ( які не можуть подати ПДВ до відшкодування)Таким чином- для 80% підприємств України вплив ПДВ такий самий як і для 100% споживачів України.Те що неадекват це не показує - наштовхує на думку що він зацікавленийА зацікавити в тому щоб вишукувати виключно негатив(при чому не реальний а підтасований) може тільки одна організація - ольгіно.