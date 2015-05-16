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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:52
budivelnik написав: zРадио написав:
С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Коли людина натягує сову на глобус тільки для того ,щоб показати як все зле - як називається тоді це непорозуміння природи?
1 Я не дуже буду сперичатись про формули ротердам чи ще там щось...
Але про ПДВ - я знаю все....
2 ПДВ це один з податків(зборів) , точно такий самий як ПДФО чи ЄСВ і точно так само з допомогою цього податку формується кінцева ціна
3 Якщо заявляти що для підприємства 7300 з ПДВ те саме що 6200 без ПДВ - це брехня в квадраті
4 Споживачі так само як і підприємства оплачують ціну з ПДВ і тільки у випадках коли
а - підприємство експортер
або
б - підприємство активно замінює свої інструменти-технології
Виникає різниця по ПДВ між такими підприємствами і споживачами ( які не можуть подати ПДВ до відшкодування)
Таким чином- для 80% підприємств України вплив ПДВ такий самий як і для 100% споживачів України.
Те що неадекват це не показує - наштовхує на думку що він зацікавлений
А зацікавити в тому щоб вишукувати виключно негатив(при чому не реальний а підтасований) може тільки одна організація - ольгіно.
Ты просто сильно переоцениваешь свои знания в части НДС
Это даже смешно комментировать!
Только для того, чтобы показать тем, кто тоже, как и ты, ничего не смыслит в налоговом учете, я поясню:
любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.
Например, ты продаешь шариковую ручку за 1 грн + НДС 20 коп. Для ее прозводства ты купил товаров и услуг (чернил, пластика, электроэнергии и пр.) на 70 коп + НДС 14 коп.
Это значит, что ты добавил стоимость (1 грн - 70 коп) = 30 коп, и понес расходы по НДС на (20 коп - 14 коп) = 6 коп.
Если бы для производства ручки ты купил на 70 коп товаров и услуг без НДС (у неплательщиков НДС), ты бы ничего не поставил в налоговый кредит, и понес бы расходы по НДС в размере 20 коп. Поэтому, любое предприятие-плательщик НДС, которое создает и продает продукт с прибылью, а не убытком, НЕ НЕСЕТ РАСХОДОВ ПО НДС НА СУММУ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПЕРЕД ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС!
Именно к этой категории относится газ, счет за который выставляется с НДС! budivelnik
в очередной раз в луже! Глубокой, как и положено после майских ливней
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:59
zРадио написав:
любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость
.
А що у нас крім акцизу є податок який привязаний до суми продажу?
ПДВ - податок на додану вартість
ПДФО - податок на Фонд оплати праці
Прибутковий податок-податок на ціну продажу-ціну кіпівлі помножити на кількість проданих одиниць товару
ЄСВ - збір на величину заробітної плати , яка в свою частину є також доданою вартістю...
Тому ще раз
Ти можеш хамити , але по суті ти брехло ..
І я вже виводив чому ти таке вперте брехло
Постійно брехати може тільки мазохість або проплачений брехунець
А за брехню проти України не буде платити ні зеленський ні Порошенко ні Гройсман...
То хто тоді зацікавлений в тому щоб ти брехав?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 25 тра, 2019 18:08
budivelnik написав: zРадио написав:
любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость
.
А що у нас крім акцизу є податок який привязаний до суми продажу?
ПДВ - податок на додану вартість
ПДФО - податок на Фонд оплати праці
Прибутковий податок-податок на ціну продажу-ціну кіпівлі помножити на кількість проданих одиниць товару
ЄСВ - збір на величину заробітної плати , яка в свою частину є також доданою вартістю...
Тому ще раз
Ти можеш хамити , але по суті ти брехло ..
І я вже виводив чому ти таке вперте брехло
Постійно брехати може тільки мазохість або проплачений брехунець
А за брехню проти України не буде платити ні зеленський ні Порошенко ні Гройсман...
То хто тоді зацікавлений в тому щоб ти брехав?
Вот это ты слился, так слился
Подчеркнул то, что я писал исключительно по предмету спора - НДС, и начал тулить сюда другие налоги, не имеющие никакого отношения к без-НДС-ной цене газа.
В этом весь budivelnik
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