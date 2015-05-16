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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:С июня за 1000 кубов бизнес будет платить 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставятся в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транспорт.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Коли людина натягує сову на глобус тільки для того ,щоб показати як все зле - як називається тоді це непорозуміння природи?
1 Я не дуже буду сперичатись про формули ротердам чи ще там щось...
Але про ПДВ - я знаю все....
2 ПДВ це один з податків(зборів) , точно такий самий як ПДФО чи ЄСВ і точно так само з допомогою цього податку формується кінцева ціна
3 Якщо заявляти що для підприємства 7300 з ПДВ те саме що 6200 без ПДВ - це брехня в квадраті
4 Споживачі так само як і підприємства оплачують ціну з ПДВ і тільки у випадках коли
а - підприємство експортер
або
б - підприємство активно замінює свої інструменти-технології
Виникає різниця по ПДВ між такими підприємствами і споживачами ( які не можуть подати ПДВ до відшкодування)

Таким чином- для 80% підприємств України вплив ПДВ такий самий як і для 100% споживачів України.

Те що неадекват це не показує - наштовхує на думку що він зацікавлений
А зацікавити в тому щоб вишукувати виключно негатив(при чому не реальний а підтасований) може тільки одна організація - ольгіно.


Ты просто сильно переоцениваешь свои знания в части НДС :mrgreen: Это даже смешно комментировать!

Только для того, чтобы показать тем, кто тоже, как и ты, ничего не смыслит в налоговом учете, я поясню:

любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.

Например, ты продаешь шариковую ручку за 1 грн + НДС 20 коп. Для ее прозводства ты купил товаров и услуг (чернил, пластика, электроэнергии и пр.) на 70 коп + НДС 14 коп.

Это значит, что ты добавил стоимость (1 грн - 70 коп) = 30 коп, и понес расходы по НДС на (20 коп - 14 коп) = 6 коп.

Если бы для производства ручки ты купил на 70 коп товаров и услуг без НДС (у неплательщиков НДС), ты бы ничего не поставил в налоговый кредит, и понес бы расходы по НДС в размере 20 коп.

Поэтому, любое предприятие-плательщик НДС, которое создает и продает продукт с прибылью, а не убытком, НЕ НЕСЕТ РАСХОДОВ ПО НДС НА СУММУ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПЕРЕД ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС!

Именно к этой категории относится газ, счет за который выставляется с НДС!

budivelnik в очередной раз в луже! Глубокой, как и положено после майских ливней :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 17:59

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.
А що у нас крім акцизу є податок який привязаний до суми продажу?
ПДВ - податок на додану вартість
ПДФО - податок на Фонд оплати праці
Прибутковий податок-податок на ціну продажу-ціну кіпівлі помножити на кількість проданих одиниць товару
ЄСВ - збір на величину заробітної плати , яка в свою частину є також доданою вартістю...

Тому ще раз
Ти можеш хамити , але по суті ти брехло ..
І я вже виводив чому ти таке вперте брехло
Постійно брехати може тільки мазохість або проплачений брехунець
А за брехню проти України не буде платити ні зеленський ні Порошенко ні Гройсман...
То хто тоді зацікавлений в тому щоб ти брехав?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:08

  budivelnik написав:
  zРадио написав:любое предприятие, являющееся плательщиком НДС, по закону обязано начислить полные 20% сверху на цену своих товаров и услуг. Но при этом оно формирует налоговый кредит на соответствующую сумму, который "гасит" расходами, понесенными с НДС. Таким образом и обеспечивается фактическая уплата налога только на добавленную, а не всю стоимость.
А що у нас крім акцизу є податок який привязаний до суми продажу?
ПДВ - податок на додану вартість
ПДФО - податок на Фонд оплати праці
Прибутковий податок-податок на ціну продажу-ціну кіпівлі помножити на кількість проданих одиниць товару
ЄСВ - збір на величину заробітної плати , яка в свою частину є також доданою вартістю...

Тому ще раз
Ти можеш хамити , але по суті ти брехло ..
І я вже виводив чому ти таке вперте брехло
Постійно брехати може тільки мазохість або проплачений брехунець
А за брехню проти України не буде платити ні зеленський ні Порошенко ні Гройсман...
То хто тоді зацікавлений в тому щоб ти брехав?


Вот это ты слился, так слился :mrgreen: Подчеркнул то, что я писал исключительно по предмету спора - НДС, и начал тулить сюда другие налоги, не имеющие никакого отношения к без-НДС-ной цене газа.

В этом весь budivelnik - хитрый, как сто китайцев (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:20

Олигархический произвол продолжается!

На завтра, 27 июня, в регламент признанной КС незаконным междусобойчиком Порошенко и Ахметова НКРЭКУ внесен вопрос о снижении зеленого тарифа для домашних СЭС и ВЭС втрое с 2025 года! Фактически, это значит полное аннулирование зеленого тарифа для данных субъектов, поскольку на сегодня он именно втрое выше обычного тарифа.

Внимание, подчеркиваю только для домашних СЭС и ВЭС, но не ахметовских!

Напомню, что сначала доступ к зеленому тарифу обрубили домашним СЭС, построенным с земли, оставив его только для СЭС, установленных на крышах и фасадах домов. Тепер же зеленый тариф забирают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС, чтобы никто, кроме олигархов, даже не думал в сторону продажи электричества государству. Данное решение, будучи принятым, полностью отрезает частников, малый и средний бизнес от альтернативной энергетики!

https://itc.ua/news/nkreku-namerena-s-2 ... ses-i-ves/

А между тем, Ахметов привлек очередной кредит в 90 млн евро на расширение своих ВЭС, которые вместе с его СЭС будут пользоваться зеленым тарифом 0.2 долларов за КВт до скончания времен, если, конечно, Зеленский и будущий Премьер не пожелают остановить этот чудовищный по своему цинизму и масштабу распил олигархами бюджетных средств!!!

https://dtek.com/media-center/press/dte ... skaya-wep/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:25

  zРадио написав:Олигархический произвол продолжается!

На завтра, 27 июня, в регламент признанной КС незаконным междусобойчиком Порошенко и Ахметова НКРЭКУ внесен вопрос о снижении зеленого тарифа для домашних СЭС и ВЭС втрое с 2025 года! Фактически, это значит полное аннулирование зеленого тарифа для данных субъектов, поскольку на сегодня он именно втрое выше обычного тарифа.

Внимание, подчеркиваю только для домашних СЭС и ВЭС, но не ахметовских!

Напомню, что сначала доступ к зеленому тарифу обрубили домашним СЭС, построенным с земли, оставив его только для СЭС, установленных на крышах и фасадах домов. Тепер же зеленый тариф забирают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС, чтобы никто, кроме олигархов, даже не думал в сторону продажи электричества государству. Данное решение, будучи принятым, полностью отрезает частников, малый и средний бизнес от альтернативной энергетики!

https://itc.ua/news/nkreku-namerena-s-2 ... ses-i-ves/

А между тем, Ахметов привлек очередной кредит в 90 млн евро на расширение своих ВЭС, которые вместе с его СЭС будут пользоваться зеленым тарифом 0.2 долларов за КВт до скончания времен, если, конечно, Зеленский и будущий Премьер не пожелают остановить этот чудовищный по своему цинизму и масштабу распил олигархами бюджетных средств!!!

https://dtek.com/media-center/press/dte ... skaya-wep/

Это и есть оккупация и татаро-ахметовское иго
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:31

  Вкладчик1234 написав:Напомню, что сначала доступ к зеленому тарифу обрубили домашним СЭС, построенным с земли

ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:09

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

зрадіо дивлюся вміє тільки цитувати сайти зовсім не розбираючись в темі газового ринку. ну або свідомо маніпулює.
написав про ціну газу літом і не пише яку ж ціну платили підприємства взимку в порівнянні з населенням. а точніше від початку опалювального сезону.
так якщо добиватися рівноправ’я то може і населення буде платити за газ як підприємства на протязі всього року?
троляка він знатний. тих хто не в темі такі знатно роздрюкують своєю викривленою реальністю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:20

  mephala написав:зрадіо дивлюся вміє тільки цитувати сайти зовсім не розбираючись в темі газового ринку. ну або свідомо маніпулює.
написав про ціну газу літом і не пише яку ж ціну платили підприємства взимку в порівнянні з населенням.
так якщо добиватися рівноправ’я то може і населення буде платити за газ як підприємства взимку?
троляка він знатний. тих хто не в темі такі знатно роздрюкують своєю викривленою реальністю.


Что ты мелешь? Зимой 2018-2019 население и бизнес платили по примерно одинаковым тарифам вследствие повышения тарифов для населения с 1 ноября (до этого население платило меньше бизнеса).

С весны же Кабмин снижает тарифы для бизнеса и не снижает для населения! Причем здесь сезонный фактор, если тариф не свободный, а регулятивный???

Ты не только в рынке газа не разбираешься - ты не разбираешься даже в основах микроэкономики, если тулишь эту ерунду!

PS: а летом 2018-го и прошлых годов население тоже больше бизнеса платило, как этим летом? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:23

  Вадим Жураковский написав:
  Вкладчик1234 написав:Напомню, что сначала доступ к зеленому тарифу обрубили домашним СЭС, построенным с земли

ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция


Приветствую пиар-службу ДТЭК :mrgreen: Все подтверждено ссылками и фактами! Если несогласны, приводите свои взамен моих - будем разбираться. Жду!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:25

  Вадим Жураковский написав:
  Вкладчик1234 написав:Напомню, что сначала доступ к зеленому тарифу обрубили домашним СЭС, построенным с земли

ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция

Порошенко все же подписал законопроект, отменяющий «зеленый» тариф для владельцев наземных СЭС
20.05.2019

https://itc.ua/news/poroshenko-vse-zhe- ... emnyh-ses/

и сам закон:
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
...
г) частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.
...
Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
№ 2712-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-19
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