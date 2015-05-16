Вадим Жураковский написав:

только для тех кто будет строить и запускаться после нового года, для остальных, у кого на земле, все как было так и остается, включая тех, кто успеет ввести до нового года.

на самом деле суть по солнечным станциям в частных домовладения заключается в том, что с нового года их нужно ставить не на землю. ЭтоНо новость преподносится таким образом, специально!, чтобы читатель сделал вывод, что с нового года, ему, с его солнцем на земле перестанут платить. Перенимается опыт подачи Зе команды.Думай те! Но что Вы там себе надумаете - это ваши проблемы.P.S. хотя таким приемом в последнее время злоупотребляют обе стороны. Поэтому сейчас я слушаю в ютубе только тех, кому доверяю, чтобы не портить себе психику.