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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:26
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
викладаю посилання щоб цей пройдисвіт не вводив в оману других людей бо дивлюся й надалі намагається дурити читачів
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:35
мне что делать нечего? Я написал свой пост для людей, указав, что написана ложь и что это чистая манипуляция.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:35
Во-первых, обратите внимание, когда этот провокатор начал писать, причем крайне несдержанно писать, на ветке - строго после моей публикации схемы очередного грабежа олигархами украинского Бюджета при помощи зеленого тарифа. Это чтобы была понятна мотивация - обесценить аналитику, разоблачающую коррупцию!
Ну и во-вторых, по той же самой ссылке, приведенной провокатором, есть название, но то текст Постановления Кабмина №256, в соответствии с которым и осуществляется регулирование социально-значимых услуг и программ, факт которого данный уникум оспаривает, не понимая совершенно ничего ни в принципах социального обеспечения, ни в рынке газа!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:40
на самом деле суть по солнечным станциям в частных домовладения заключается в том, что с нового года их нужно ставить не на землю. Это только для тех кто будет строить и запускаться после нового года, для остальных, у кого на земле, все как было так и остается, включая тех, кто успеет ввести до нового года. Но новость преподносится таким образом, специально!, чтобы читатель сделал вывод, что с нового года, ему, с его солнцем на земле перестанут платить. Перенимается опыт подачи Зе команды.
Думай те! Но что Вы там себе надумаете - это ваши проблемы.
P.S. хотя таким приемом в последнее время злоупотребляют обе стороны. Поэтому сейчас я слушаю в ютубе только тех, кому доверяю, чтобы не портить себе психику.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:47
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
За вказаним мною посиланням легко можна перейти на історію тарифів як для побутових споживачів так і для підприємств. в тому числі і за опалювальний сезон 2018/2019 років і далі до літа.
щоб зрозуміти наскільки вводиться в оману читач даними які приводить зрадіо тільки влітку.
а робиться це зумисно чи зрадіо просто не розуміє як регулюється та функціонує газовий ринок то вже кожний читач нехай вирішує сам.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:05
Вадик, не будете ли так любезны написать, что конкретно в данном посте "ложь и манипуляция"?
Нет соответствующих постановлений, или они распространяются и на Ахметова, или что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:11
Где это написано?
Ютуб как источник информации по таким вопросам это круто! До сих пор я считал, что надо смотреть законы и постановы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:18
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:31
а ви не звернули уваги на те що спец зрадіо вказав що зе буде геройськи захищати держбюджет від охметича? він ще той спец і по ринку енергетики.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:56
Ты так быстро строчил "разоблачение" на меня, что не успел прочитать сам пост?
Я писал ровно следующее:
Такой постановкой вопроса я как раз выражаю сомнения, что Зеленский будет с этой коррупцией бороться! Потому что сейчас он тупо молчит! А пора бы уже и вмешаться!
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