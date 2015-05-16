Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26
Вы написали:
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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