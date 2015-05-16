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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26

  Вадим Жураковский написав:
  ЛАД написав: До сих пор я считал, что надо смотреть законы и постановы.

ну так откройте и почитайте, там всё понятно, да еще и с табличками, рассчитано на мозг среднестатистической бабушки

Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция

Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 34353637
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