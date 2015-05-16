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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26
Вадим Жураковский написав: ЛАД написав:
До сих пор я считал, что надо смотреть законы и постановы.
ну так откройте и почитайте, там всё понятно, да еще и с табличками, рассчитано на мозг среднестатистической бабушки
Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02
zРадио написав: mephala написав:
а ви не звернули уваги на те що спец зрадіо вказав що зе буде геройськи захищати держбюджет від охметича? він ще той спец і по ринку енергетики.
Ты так быстро строчил "разоблачение" на меня, что не успел прочитать сам пост?
Я писал ровно следующее:
zРадио написав:
А между тем, Ахметов привлек очередной кредит в 90 млн евро на расширение своих ВЭС, которые вместе с его СЭС будут пользоваться зеленым тарифом 0.2 долларов за КВт до скончания времен, если, конечно,
Зеленский и будущий Премьер не пожелают остановить этот чудовищный по своему цинизму и масштабу распил олигархами бюджетных средств!!!
Такой постановкой вопроса я как раз выражаю сомнения
, что Зеленский будет с этой коррупцией бороться! Потому что сейчас он тупо молчит! А пора бы уже и вмешаться!
ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:36
mephala написав:
ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
Вы неадекватны! Какой такой наголос - я на вашу же реплику прореагировал! На Зеленском акцентировали вы! А мне бы не пришлось разжевывать свою позицию по нему дважды, если бы ваш "наголос".
А на ваше вранье о якобы моем вранье по тарифам на газ, я вам ответил еще раньше - и по сути вопроса, и по вашей мотивации! Уши газовых коррупционеров торчат буквально из каждого вашего слова... Фу-фу-фу... Вам деньги не пахнут?
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