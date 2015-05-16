Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26
Вы написали:
Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02
ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:36
Вы неадекватны! Какой такой наголос - я на вашу же реплику прореагировал! На Зеленском акцентировали вы! А мне бы не пришлось разжевывать свою позицию по нему дважды, если бы ваш "наголос".
А на ваше вранье о якобы моем вранье по тарифам на газ, я вам ответил еще раньше - и по сути вопроса, и по вашей мотивации! Уши газовых коррупционеров торчат буквально из каждого вашего слова... Фу-фу-фу... Вам деньги не пахнут?
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:00
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
те що ви вперлися в 256 постанову КМУ і не в стані знайти на сторінці посилання на інформацію про ціни для різних споживачів газу це ваші проблеми.
так само і з зе - це ваша вигадка що я на ньому наголосив
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