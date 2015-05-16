Когда в кране нет воды: как газовые схемы бьют по народу

27 июня 2019, 07:00



В последние годы вечно убыточный НАК, который ранее только тянул деньги из бюджета, стал крупнейшим налогоплательщиком страны. В 2016 году отчисления компании в госбюджет составили 74 млрд грн, а в 2017-м — уже 110 млрд грн, что обеспечило 15% доходов казны. Таких показателей НАК добился впервые за 20 лет.



"Вести" проанализировали, из чего складываются эти цифры, и раскопали любопытные факты о внутренних принципах работы украинской газовой системы. Вся структура "Нафтогаза" оказалась своего рода финансовой пирамидой, за которой скрываются мошеннические и коррупционные схемы . Только платит за них народ, сидя все лето без горячей воды или же видя все большие и большие цифры в платежках за коммунальные услуги.

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