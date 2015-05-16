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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:26

  Вадим Жураковский написав:
  ЛАД написав: До сих пор я считал, что надо смотреть законы и постановы.

ну так откройте и почитайте, там всё понятно, да еще и с табличками, рассчитано на мозг среднестатистической бабушки

Вы написали:
ложь и манипуляция
П.С. весь пост ложь и манипуляция

Когда человек такое пишет, то принято хоть как-то обосновывать, дать опровергающую цитату или хотя бы ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02

  zРадио написав:
  mephala написав:а ви не звернули уваги на те що спец зрадіо вказав що зе буде геройськи захищати держбюджет від охметича? він ще той спец і по ринку енергетики.


Ты так быстро строчил "разоблачение" на меня, что не успел прочитать сам пост? :mrgreen:

Я писал ровно следующее:
  zРадио написав:А между тем, Ахметов привлек очередной кредит в 90 млн евро на расширение своих ВЭС, которые вместе с его СЭС будут пользоваться зеленым тарифом 0.2 долларов за КВт до скончания времен, если, конечно, Зеленский и будущий Премьер не пожелают остановить этот чудовищный по своему цинизму и масштабу распил олигархами бюджетных средств!!!


Такой постановкой вопроса я как раз выражаю сомнения, что Зеленский будет с этой коррупцией бороться! Потому что сейчас он тупо молчит! А пора бы уже и вмешаться!

ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:36

  mephala написав:ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.


Вы неадекватны! Какой такой наголос - я на вашу же реплику прореагировал! На Зеленском акцентировали вы! А мне бы не пришлось разжевывать свою позицию по нему дважды, если бы ваш "наголос".

А на ваше вранье о якобы моем вранье по тарифам на газ, я вам ответил еще раньше - и по сути вопроса, и по вашей мотивации! Уши газовых коррупционеров торчат буквально из каждого вашего слова... Фу-фу-фу... Вам деньги не пахнут?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:00

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

те що ви вперлися в 256 постанову КМУ і не в стані знайти на сторінці посилання на інформацію про ціни для різних споживачів газу це ваші проблеми.
так само і з зе - це ваша вигадка що я на ньому наголосив
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:17

Свежая статья
Когда в кране нет воды: как газовые схемы бьют по народу
27 июня 2019, 07:00

В последние годы вечно убыточный НАК, который ранее только тянул деньги из бюджета, стал крупнейшим налогоплательщиком страны. В 2016 году отчисления компании в госбюджет составили 74 млрд грн, а в 2017-м — уже 110 млрд грн, что обеспечило 15% доходов казны. Таких показателей НАК добился впервые за 20 лет.

"Вести" проанализировали, из чего складываются эти цифры, и раскопали любопытные факты о внутренних принципах работы украинской газовой системы. Вся структура "Нафтогаза" оказалась своего рода финансовой пирамидой, за которой скрываются мошеннические и коррупционные схемы. Только платит за них народ, сидя все лето без горячей воды или же видя все большие и большие цифры в платежках за коммунальные услуги.
...
Пирамида долгов
...
Дочки-матери
...
Видимость конфликта
...
Жить на процент
...
Кто в минусе
...
Борьба за должность
...

https://vesti-ukr.com/strana/341433-koh ... -po-narodu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:11

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  yanyura написав:Свежая статья
Джинса.при чому примітивна..
1 Навіщо державному підприємству НАК Нафтогаз створювати борги в Державного підприємства Укртрансгаз
2 Як виплачуючи в Держбюджет 50 млрд Укртрансгаз і 140 млрд Нак Нафтогаз - менеджмент цих підприємств поганий
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:05

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Свежая статья
Джинса.при чому примітивна..
1 Навіщо державному підприємству НАК Нафтогаз створювати борги в Державного підприємства Укртрансгаз


Потому что грядет анбандлинг. И долги нужно спрятать там, где их легче всего будет обосновать впоследствии перед органами юстиции! Мол, а что вы хотите от Укртрансгаза, пострадавшего от снятия Газпромом транзита?..

  budivelnik написав:2 Як виплачуючи в Держбюджет 50 млрд Укртрансгаз і 140 млрд Нак Нафтогаз - менеджмент цих підприємств поганий


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Нефтегаз - материнская компания для Укртрансгаза, Укргаздобычи и еще десятка других. Поэтому смотри либо одну консолидированную отчетность Нефтегаза, либо отчетность каждой дочерней компании в отдельности.

И не будешь задавать глупых вопросов, кто сколько кому платит, а кто сколько откуда берет...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:17

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

мабуть в статті також було наведено фін звітність? чи посилання на конкретні судові рішення? скільки в статті взагалі конкретики?
а то щось окрім "нам одна бабка сказала" більш нічого і немає.
mephala
 
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