Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав:а ви не звернули уваги на те що спец зрадіо вказав що зе буде геройськи захищати держбюджет від охметича? він ще той спец і по ринку енергетики.
Ты так быстро строчил "разоблачение" на меня, что не успел прочитать сам пост?
Я писал ровно следующее:
zРадио написав:А между тем, Ахметов привлек очередной кредит в 90 млн евро на расширение своих ВЭС, которые вместе с его СЭС будут пользоваться зеленым тарифом 0.2 долларов за КВт до скончания времен, если, конечно, Зеленский и будущий Премьер не пожелают остановить этот чудовищный по своему цинизму и масштабу распил олигархами бюджетных средств!!!
Такой постановкой вопроса я как раз выражаю сомнения, что Зеленский будет с этой коррупцией бороться! Потому что сейчас он тупо молчит! А пора бы уже и вмешаться!
ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
mephala написав:ваш допис тільки ще раз підтвердив що ви нічого не тямите як побудований та функціонує ринок енергетики. бо якби знали то зрозуміли би на що я робив наголос в дописі. а ви в бідного зе вчепилися. ну то таке. що ви там сам собі фантазуєте мені байдуже а от те що людей вводите в оману це дійсно неподобство.
Вы неадекватны! Какой такой наголос - я на вашу же реплику прореагировал! На Зеленском акцентировали вы! А мне бы не пришлось разжевывать свою позицию по нему дважды, если бы ваш "наголос".
А на ваше вранье о якобы моем вранье по тарифам на газ, я вам ответил еще раньше - и по сути вопроса, и по вашей мотивации! Уши газовых коррупционеров торчат буквально из каждого вашего слова... Фу-фу-фу... Вам деньги не пахнут?
те що ви вперлися в 256 постанову КМУ і не в стані знайти на сторінці посилання на інформацію про ціни для різних споживачів газу це ваші проблеми. так само і з зе - це ваша вигадка що я на ньому наголосив
Когда в кране нет воды: как газовые схемы бьют по народу 27 июня 2019, 07:00
В последние годы вечно убыточный НАК, который ранее только тянул деньги из бюджета, стал крупнейшим налогоплательщиком страны. В 2016 году отчисления компании в госбюджет составили 74 млрд грн, а в 2017-м — уже 110 млрд грн, что обеспечило 15% доходов казны. Таких показателей НАК добился впервые за 20 лет.
"Вести" проанализировали, из чего складываются эти цифры, и раскопали любопытные факты о внутренних принципах работы украинской газовой системы. Вся структура "Нафтогаза" оказалась своего рода финансовой пирамидой, за которой скрываются мошеннические и коррупционные схемы. Только платит за них народ, сидя все лето без горячей воды или же видя все большие и большие цифры в платежках за коммунальные услуги. ... Пирамида долгов ... Дочки-матери ... Видимость конфликта ... Жить на процент ... Кто в минусе ... Борьба за должность ...
Джинса.при чому примітивна.. 1 Навіщо державному підприємству НАК Нафтогаз створювати борги в Державного підприємства Укртрансгаз 2 Як виплачуючи в Держбюджет 50 млрд Укртрансгаз і 140 млрд Нак Нафтогаз - менеджмент цих підприємств поганий
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Джинса.при чому примітивна.. 1 Навіщо державному підприємству НАК Нафтогаз створювати борги в Державного підприємства Укртрансгаз
Потому что грядет анбандлинг. И долги нужно спрятать там, где их легче всего будет обосновать впоследствии перед органами юстиции! Мол, а что вы хотите от Укртрансгаза, пострадавшего от снятия Газпромом транзита?..
budivelnik написав:2 Як виплачуючи в Держбюджет 50 млрд Укртрансгаз і 140 млрд Нак Нафтогаз - менеджмент цих підприємств поганий
Нефтегаз - материнская компания для Укртрансгаза, Укргаздобычи и еще десятка других. Поэтому смотри либо одну консолидированную отчетность Нефтегаза, либо отчетность каждой дочерней компании в отдельности.
И не будешь задавать глупых вопросов, кто сколько кому платит, а кто сколько откуда берет...