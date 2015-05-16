Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15

НКРЭКУ таки приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025 года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом (0,15-0,18 доллара за КВтч) до 2030-го!Что самое циничное - это то, что в качестве "компенсатора" (чтобы коррупционерам было, чем крыть решение, а порохолюбам - было чем отбрехиваться на форумах) для домашних СЭС была увеличена допустимая мощность с 30 до 50 КВтч.Однако же, поскольку предыдущим своим решением НКРЭКУ лишила зеленого тарифа все домашние СЭС на земле уже с 2020-го года, то увеличение лимита - самое настоящее издевательство!При киевском уровне инсоляции, например, для генерации мощности даже 30 КВтч с помощью батарей на фасадах зданий, необходима их (фасадов) общая площадь порядка 600-800 кв.м. Ну и у кого из пересичных такие "хатынки"??Я понимаю, что те, кто лоббировал, и те, для кого лоббировали, живух именно в подобных хоромах - на фасадах которых и 50 КВтч сгенерировать не проблема. Но рядовые граждане живут не так!Мало того, что их лишили возможности заработка на "теме" олигархов (все равны, но кто-то ровнее), так еще и поиздевались, "снизойдя" до абсолютно эфемерного повышения предельной мощности!