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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:31

  mephala написав:Так, регулятор установил "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,74 гривни за кВт-ч (без НДС). При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год "зеленый" тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС) Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), что более чем в три раза меньше текущего "зеленого" тарифа.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10599633-zelenyy-tarif-dlya-solnechnyh-paneley-na-kryshah-snizyat-v-tri-raza-s-2025-goda.html


?

А я что написал? Или ссылку, может, не ту приложил? У вас, если че, та же самая :mrgreen: Или вам не нравится, что я поставил "неправильные" акценты - мол, это не с 2025-го зеленого тарифа для новых СЭС не будет, это до 2025-го зеленый тариф для новых СЭС будет :mrgreen:

Как знаете... если вам так слаще, то ок
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:43

mephala, zРадио
А в самой статье все правильно? А то стремно от стоимости одного кВт-ч. Есди б один раз, то понятно, что ошиблись раз в 100, но ведь постоянно:

540,74 гривни за кВт-ч (без НДС)...
486 гривень кВт-ч (без НДС)...
157,26 гривни кВт-ч (без НДС)...
115 гривень кВт-ч (без НДС) с текущих 489,24 гривни.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 22:01

  yanyura написав:mephala, zРадио
А в самой статье все правильно? А то стремно от стоимости одного кВт-ч. Есди б один раз, то понятно, что ошиблись раз в 100, но ведь постоянно:

540,74 гривни за кВт-ч (без НДС)...
486 гривень кВт-ч (без НДС)...
157,26 гривни кВт-ч (без НДС)...
115 гривень кВт-ч (без НДС) с текущих 489,24 гривни.


Это журналистский ляп 8) Тарифы Нацкомиссия считает в коп/кВтч.
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Ma ... -06-19.pdf

Тем не менее, стремайтесь в любом случае :mrgreen: Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 23:19

  zРадио написав:Тем не менее, стремайтесь в любом случае :mrgreen: Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!

а тепер би розрахунки побачити цих збитків які оцінені на рівні 1 млрд. евро в рік.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 23:39

  mephala написав:
  zРадио написав:Тем не менее, стремайтесь в любом случае :mrgreen: Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!

а тепер би розрахунки побачити цих збитків які оцінені на рівні 1 млрд. евро в рік.


В 2018-м году у ДТЭК было 200 МВтч мощностей зеленой энергетики, и компания отпустила в сеть 677 ГВтч э/э. В деньгах это 130 млн евро. В 2020-м предельная мощность достигнет 1000 МВтч (да-да, в 5 раз больше - это и есть паразитирование, о чем я устал говорить) - об этом с гордостью сообщает сам ДТЭК. Вот и считайте.

При этом не забудьте учесть, что новые станции на 800 МВтч (Никопольская и Покровская СЭС, а также Приморская и Орловская ВЭС) будут много более эффективными, чем Ботиевская ВЭС на 200 МВтч, построенная еще в 2012-м.

https://renewables.dtek.com/media-cente ... -for-2018/
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 00:03

zРадио
це ви вказали що буде збиток 1 млрд. євро. в рік.
от і надайте розрахунки як ви їх отримали.
та заодно відокремте СЕС від ВЕС. Бо розмову ми починали тільки про СЕС а ви вже розширили поле обговорення.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 00:23

  mephala написав:zРадио
це ви вказали що буде збиток 1 млрд. євро. в рік.
от і надайте розрахунки як ви їх отримали.
та заодно відокремте СЕС від ВЕС. Бо розмову ми починали тільки про СЕС а ви вже розширили поле обговорення.


Начинали мы о СЭС+ВЭС! Вспоминайте, когда вы с истерикой влезли в дискуссию, и о чем я писал. Да и чем паразитирование на зеленом тарифе для ВЭС отличается от паразитирования на зеленом тарифе СЭС?? А все расчеты я вам уже дал в прошлом комментарии - зачем придуpивaетесь?
zРадио
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