Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав:Так, регулятор установил "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,74 гривни за кВт-ч (без НДС). При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год "зеленый" тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС) Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), что более чем в три раза меньше текущего "зеленого" тарифа.
А я что написал? Или ссылку, может, не ту приложил? У вас, если че, та же самая Или вам не нравится, что я поставил "неправильные" акценты - мол, это не с 2025-го зеленого тарифа для новых СЭС не будет, это до 2025-го зеленый тариф для новых СЭС будет
Тем не менее, стремайтесь в любом случае Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!
zРадио написав:Тем не менее, стремайтесь в любом случае Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!
а тепер би розрахунки побачити цих збитків які оцінені на рівні 1 млрд. евро в рік.
zРадио написав:Тем не менее, стремайтесь в любом случае Только у одного Ахметова к концу 2019-го мощность "зеленой" энергетики достигнет 1000 МВтч. В переводе на деньги это 180 тыс евро, ежечасно отстегиваемые государством! Понятно, что СЭС выдают энергию не круглосуточно, но там и ВЭС тоже есть. Годовой ущерб будет составлять порядка 1 млрд евро!!! И все это будет включено в общий энергобаланс, а следовательно, и наши с вами тарифы!
а тепер би розрахунки побачити цих збитків які оцінені на рівні 1 млрд. евро в рік.
В 2018-м году у ДТЭК было 200 МВтч мощностей зеленой энергетики, и компания отпустила в сеть 677 ГВтч э/э. В деньгах это 130 млн евро. В 2020-м предельная мощность достигнет 1000 МВтч (да-да, в 5 раз больше - это и есть паразитирование, о чем я устал говорить) - об этом с гордостью сообщает сам ДТЭК. Вот и считайте.
При этом не забудьте учесть, что новые станции на 800 МВтч (Никопольская и Покровская СЭС, а также Приморская и Орловская ВЭС) будут много более эффективными, чем Ботиевская ВЭС на 200 МВтч, построенная еще в 2012-м.
zРадио це ви вказали що буде збиток 1 млрд. євро. в рік. от і надайте розрахунки як ви їх отримали. та заодно відокремте СЕС від ВЕС. Бо розмову ми починали тільки про СЕС а ви вже розширили поле обговорення.
mephala написав:zРадио це ви вказали що буде збиток 1 млрд. євро. в рік. от і надайте розрахунки як ви їх отримали. та заодно відокремте СЕС від ВЕС. Бо розмову ми починали тільки про СЕС а ви вже розширили поле обговорення.
Начинали мы о СЭС+ВЭС! Вспоминайте, когда вы с истерикой влезли в дискуссию, и о чем я писал. Да и чем паразитирование на зеленом тарифе для ВЭС отличается от паразитирования на зеленом тарифе для СЭС?? А все расчеты я вам уже дал в прошлом комментарии - зачем придуpивaетесь?
zРадио написав:НКРЭКУ таки приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025 года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом (0,15-0,18 доллара за КВтч) до 2030-го!
Что самое циничное - это то, что в качестве "компенсатора" (чтобы коррупционерам было, чем крыть решение, а порохолюбам - было чем отбрехиваться на форумах) для домашних СЭС была увеличена допустимая мощность с 30 до 50 КВтч.
Однако же, поскольку предыдущим своим решением НКРЭКУ лишила зеленого тарифа все домашние СЭС на земле уже с 2020-го года, то увеличение лимита - самое настоящее издевательство!
При киевском уровне инсоляции, например, для генерации мощности даже 30 КВтч с помощью батарей на фасадах зданий, необходима их (фасадов) общая площадь порядка 600-800 кв.м. Ну и у кого из пересичных такие "хатынки"??
Я понимаю, что те, кто лоббировал, и те, для кого лоббировали, живух именно в подобных хоромах - на фасадах которых и 50 КВтч сгенерировать не проблема. Но рядовые граждане живут не так!
Мало того, что их лишили возможности заработка на "теме" олигархов (все равны, но кто-то ровнее), так еще и поиздевались, "снизойдя" до абсолютно эфемерного повышения предельной мощности!