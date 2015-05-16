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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:22

  mephala написав:
а по третє я так і не побачив формули. поясню вам що я хочу побачити.
Z=X+Y/L де:
Z - збитки від зеленого тарифу який включає СЕС та ВЕС.
X - ......
Y - ......
L - ......
потім підставляєте дані якими ви спритно жонглюєте і отримуємо Z=......
а то я недавно з одним спілкувався тут на форумі любителем кидатися розмитими фразами а потім звинувачувати інших що за нього додумують та перекручують.


С чего вы взяли, что можете навязывать мне свою ущербную логику в качестве истины?

Я с глубоким знанием предмета утверждаю, что ВСЕ ДЕНЬГИ, полученные олигархами по зеленому тарифу, являются убытками государства и потребителей!

Потому что их СЭС и ВЭС в силу природных преимуществ построены на Юге страны, где не существует даже намека на дефицит мощностей благодаря наличию 2-х АЭС - Южно-Украинской и Запорожской, производящих э/э в 10 (десять, Карл!!!) раз дешевле! Последняя, к слову, крупнейшая АЭС Европы - куда там еще СЭС и ВЭС ставить?..

Но для того, чтобы Ахметов и пр. могли зарабатывать сверхприбыли, продавая в общую сеть свою "зеленую" э/э, часть блоков этих АЭС регулярно останавливают - а иначе общая мощность энергосети становится выше допустимой, что во-первых, небезопасно чисто технологически, а во-вторых, мешало бы олигархам впаривать свою НЕНУЖНУЮ стране "зеленую энергетику", единственной целью которой является паразитирование на завышенном тарифе!

PS: зачем вы полезли туда, в чем ничего не смыслите, я не знаю. Но если не остановитесь, окончательно потеряете лицо!
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:18

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

по перше це ви почали стверджувати що через ахметова у нас збитки на 1 млрд. євро в рік.
так що не потрібно зробивши пук у пудру намагатися інших звинуватити у своїй не спроможності пояснити звідки взяли цифру коли вас приперли до стінки.

по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.
доречі ось вам стаття ще за далекий 2015 рік про АЕС а то декотрі дивлюся вважають що вони вічні
http://forbes.net.ua/nation/1407605-atomnaya-prolongaciya-skolko-eshche-prosluzhat-ukrainskie-reaktory


ну а в трете я нарешті отримав відповідь яку хотів почути. порахувати по одному тарифу СЕС та ВЕС та ще й записати у збитки повністю всю ціну це потрібно мати талант маніпулятора дебеленький. тобто все що вам не дісталося задаром це збитки?
ну головне розібралися і читачі будуть тепер знати.
mephala
 
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