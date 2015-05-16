Додано: Нед 30 чер, 2019 12:22

mephala написав:

а по третє я так і не побачив формули. поясню вам що я хочу побачити.

Z=X+Y/L де:

Z - збитки від зеленого тарифу який включає СЕС та ВЕС.

X - ......

Y - ......

L - ......

потім підставляєте дані якими ви спритно жонглюєте і отримуємо Z=......

а то я недавно з одним спілкувався тут на форумі любителем кидатися розмитими фразами а потім звинувачувати інших що за нього додумують та перекручують. а по третє я так і не побачив формули. поясню вам що я хочу побачити.Z=X+Y/L де:Z - збитки від зеленого тарифу який включає СЕС та ВЕС.X - ......Y - ......L - ......потім підставляєте дані якими ви спритно жонглюєте і отримуємо Z=......а то я недавно з одним спілкувався тут на форумі любителем кидатися розмитими фразами а потім звинувачувати інших що за нього додумують та перекручують.

С чего вы взяли, что можете навязывать мне свою ущербную логику в качестве истины?Потому что их СЭС и ВЭС в силу природных преимуществ построены на Юге страны, где не существует даже намека на дефицит мощностей благодаря наличию 2-х АЭС - Южно-Украинской и Запорожской, производящих э/э в 10 (десять, Карл!!!) раз дешевле! Последняя, к слову, крупнейшая АЭС Европы - куда там еще СЭС и ВЭС ставить?..Но для того, чтобы Ахметов и пр. могли зарабатывать сверхприбыли, продавая в общую сеть свою "зеленую" э/э, часть блоков этих АЭС регулярно останавливают - а иначе общая мощность энергосети становится выше допустимой, что во-первых, небезопасно чисто технологически, а во-вторых, мешало бы олигархам впаривать свою НЕНУЖНУЮ стране "зеленую энергетику", единственной целью которой является паразитирование на завышенном тарифе!PS: зачем вы полезли туда, в чем ничего не смыслите, я не знаю. Но если не остановитесь, окончательно потеряете лицо!