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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:22

  mephala написав:
а по третє я так і не побачив формули. поясню вам що я хочу побачити.
Z=X+Y/L де:
Z - збитки від зеленого тарифу який включає СЕС та ВЕС.
X - ......
Y - ......
L - ......
потім підставляєте дані якими ви спритно жонглюєте і отримуємо Z=......
а то я недавно з одним спілкувався тут на форумі любителем кидатися розмитими фразами а потім звинувачувати інших що за нього додумують та перекручують.


С чего вы взяли, что можете навязывать мне свою ущербную логику в качестве истины?

Я с глубоким знанием предмета утверждаю, что ВСЕ ДЕНЬГИ, полученные олигархами по зеленому тарифу, являются убытками государства и потребителей!

Потому что их СЭС и ВЭС в силу природных преимуществ построены на Юге страны, где не существует даже намека на дефицит мощностей благодаря наличию 2-х АЭС - Южно-Украинской и Запорожской, производящих э/э в 10 (десять, Карл!!!) раз дешевле! Последняя, к слову, крупнейшая АЭС Европы - куда там еще СЭС и ВЭС ставить?..

Но для того, чтобы Ахметов и пр. могли зарабатывать сверхприбыли, продавая в общую сеть свою "зеленую" э/э, часть блоков этих АЭС регулярно останавливают - а иначе общая мощность энергосети становится выше допустимой, что во-первых, небезопасно чисто технологически, а во-вторых, мешало бы олигархам впаривать свою НЕНУЖНУЮ стране "зеленую энергетику", единственной целью которой является паразитирование на завышенном тарифе!

PS: зачем вы полезли туда, в чем ничего не смыслите, я не знаю. Но если не остановитесь, окончательно потеряете лицо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:18

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

по перше це ви почали стверджувати що через ахметова у нас збитки на 1 млрд. євро в рік.
так що зробивши пук у пудру не потрібно намагатися інших звинуватити у своїй не спроможності пояснити звідки взяли цифру коли вас приперли до стінки.

по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.
доречі ось вам стаття ще за далекий 2015 рік про АЕС а то декотрі дивлюся вважають що вони вічні
http://forbes.net.ua/nation/1407605-atomnaya-prolongaciya-skolko-eshche-prosluzhat-ukrainskie-reaktory


ну а в трете я нарешті отримав відповідь яку хотів почути. порахувати по одному тарифу СЕС та ВЕС та ще й записати у збитки повністю всю ціну це потрібно мати талант маніпулятора дебеленький. тобто все що вам не дісталося задаром це збитки?
ну головне розібралися і читачі будуть тепер знати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:41

  mephala написав:
доречі ось вам стаття ще за далекий 2015 рік про АЕС а то декотрі дивлюся вважають що вони вічні
http://forbes.net.ua/nation/1407605-atomnaya-prolongaciya-skolko-eshche-prosluzhat-ukrainskie-reaktory


Вот именно, что АЭС невечные, а вследствие коррупции олигархов с зеленым тарифом у Энергоатома не остается денег на модернизацию!

Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч, при этом НКРЭКУ обязывает Энергоатом продавать э/э по себестоимости 0,02 доллара, чтобы было из чего покрывать "зеленую" коррупцию с ее заоблачными тарифами до 0,2 доллара!

В этом и соль проблемы - Энергоатом, генерирующий 55% всего объема, сидит на голодном пайке, чтобы ДТЭК мог напаривать электроэнергию ТЭС по завышенному тарифу Роттердам+ и электроэнергию ВЭС/СЭС по завышенным зеленым тарифам.

А ведь имея возможность продавать хотя бы по 0,03-0,04 доллара, у Энергоатома были бы средства и на модернизацию, а на замену блоков!

  mephala написав:по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.

Ооооо... да это вам, уважаемый, нужен бункер и шапочка из фольги :mrgreen: С какой это радости радиофобы будут энергетическую повестку Украины определять? Перебьетесь! Атомная энергетика - итак последний оплот высокой науки и технологий, оставшийся в стране!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:56

  zРадио написав:Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч, при этом НКРЭКУ обязывает Энергоатом продавать э/э по себестоимости 0,02 доллара, чтобы было из чего покрывать "зеленую" коррупцию с ее заоблачными тарифами до 0,2 доллара!

В этом и соль проблемы - Энергоатом, генерирующий 55% всего объема, сидит на голодном пайке, чтобы ДТЭК мог напаривать электроэнергию ТЭС по завышенному тарифу Роттердам+ и электроэнергию ВЭС/СЭС по завышенным зеленым тарифам.

А ведь имея возможность продавать хотя бы по 0,03-0,04 доллара, у Энергоатома были бы средства и на модернизацию, а на замену блоков!

знову за рибу гроші?
давайте розрахунок як вирахували "Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч"
а потім дайте розрахунок цієї ж середньої якщо Енергоатом буде продавати "хотя бы по 0,03-0,04 доллара"
причому у формулі дайте кожну складову окремим доданком: АЕС, ТЕС(Ц), ГЕС, СЕС, ВЕС. щоб ми могли проаналізувати на скільки впливає кожен доданок на кінцеву середню.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:59

  zРадио написав:
  mephala написав:по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.

Ооооо... да это вам, уважаемый, нужен бункер и шапочка из фольги :mrgreen: С какой это радости радиофобы будут энергетическую повестку Украины определять? Перебьетесь! Атомная энергетика - итак последний оплот высокой науки и технологий, оставшийся в стране!

потрібно розвивати нове а не чіплятися за старе. он німеччина розробила план закриття АЕС у себе і якось не вважає себе відсталою країною бо дивиться вперед а не озирається назад.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:32

  mephala написав:потрібно розвивати нове а не чіплятися за старе. он німеччина розробила план закриття АЕС у себе і якось не вважає себе відсталою країною бо дивиться вперед а не озирається назад.


Ну а Франция продолжает увеличивать долю АЭС в генерации! Почему немецкая модель должна быть предпочтена французской?

Солнечная и ветровая энергетики - тупиковые ветви эволюции, не ведущие человечество в космос, а доступные только в благоприятных предопределенных условиях!

Атомная же энергетика с учетом последних разработок в области реакций на быстрых нейтронах является самодостаточной и производит новое топливо в процессе реакции старого. Что уже говорить о термоядерном синтезе и пр. технологиях ближайших десятилетий!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03

  mephala написав:давайте розрахунок як вирахували "Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч"
а потім дайте розрахунок цієї ж середньої якщо Енергоатом буде продавати "хотя бы по 0,03-0,04 доллара"
причому у формулі дайте кожну складову окремим доданком: АЕС, ТЕС(Ц), ГЕС, СЕС, ВЕС. щоб ми могли проаналізувати на скільки впливає кожен доданок на кінцеву середню.


Доли в генерации 2018-го (по 2019-му по понятным причинам еще нет):
АЭС - 54%
ТЭС, ТЭЦ - 37%
ГЭС, ГАЭС - 7%
ВИЭ (все вместе) - 2%.

Действующие тарифы:
Атомный - 54 коп.
Угольный - 168 коп. (славнозвестный Роттердам+)
Гидро - 59 коп.
Зеленый - 460 коп. (средневзвешенный).

Итого средневзвешеная себестоимость = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 4,6 = 0,2916 + 0,6216 + 0,0413 + 0,092 = 1,05 грн.

В 2020-м году за счет "подросшей зеленой собачки" олигархов, развесовка будет другая - примерно следующая:
АЭС - 52%
ТЭС, ТЭЦ - 37%
ГЭС, ГАЭС - 7%
ВИЭ (все вместе) - 4%.

Получаем себестоимость = 52% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 4,6 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,13 грн.

Ну как вам? Нравится оплачивать чужой праздник? :mrgreen:

Если же сюда добавить еще и х2 индексацию тарифов АЭС, то получаем = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 4,6 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,41 грн.
zРадио
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