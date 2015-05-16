Додано: Нед 30 чер, 2019 16:50

mephala написав: чому саме за рахунок атомної енергетики збільшиться сонячна? сонячна енергія наприклад генерується вдень коли найбільше її споживання. атомну ж енергетику вимикати на ніч коли її й так дівати нікуди та вмикати вдень проблемно. сонячну енергію скоріше замінить теплова генерація чим атомна. те що вам кортить замінити її на саму дешеву ще не значить що так і буде.

чому саме за рахунок атомної енергетики збільшиться сонячна? сонячна енергія наприклад генерується вдень коли найбільше її споживання. атомну ж енергетику вимикати на ніч коли її й так дівати нікуди та вмикати вдень проблемно. сонячну енергію скоріше замінить теплова генерація чим атомна. те що вам кортить замінити її на саму дешеву ще не значить що так і буде.

mephala написав: також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?

також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?

mephala написав: а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.



2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 0,9881 грн.

2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,0109 грн.

дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13? а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 0,9881 грн.2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,0109 грн.дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13?

Я объяснял - вы невнимательное читаете, либо просто отказываетесь воспринимать реальность, потому что она вам не нравится! Дело в географии строительства ВЭС и СЭС - их строят на Юге, там выше и инсоляция, и энергия ветра. При этом дефицита электроэнергии там не было и нет за счет Южно-Украинской и Запорожской АЭС (целых 9 больших и эффективных блоков)!И именно ими "пожертвуют" (уже жертвуют, а будут жертвовать тем больше, чем больше мощностей ВИЭ на Юге настроят), чтобы Ахметов, Клюевы и пр. могли отдавать свою зеленую э/э в сеть. НКРЭКУ - филиал ДТЭК, не говорите, что не знаете! Хотя бы биографии ее членов почитайте для общего развития.Я за 2019-й вообще ничего не писал - я давал факт за 2018-й и делал предположение на 2020-й.Манипулируете! Зачем вообще такое упражнение делать - ведь угольный тариф тоже коррупционен! Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???