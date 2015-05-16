Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав: а по третє я так і не побачив формули. поясню вам що я хочу побачити. Z=X+Y/L де: Z - збитки від зеленого тарифу який включає СЕС та ВЕС. X - ...... Y - ...... L - ...... потім підставляєте дані якими ви спритно жонглюєте і отримуємо Z=...... а то я недавно з одним спілкувався тут на форумі любителем кидатися розмитими фразами а потім звинувачувати інших що за нього додумують та перекручують.
С чего вы взяли, что можете навязывать мне свою ущербную логику в качестве истины?
Я с глубоким знанием предмета утверждаю, что ВСЕ ДЕНЬГИ, полученные олигархами по зеленому тарифу, являются убытками государства и потребителей!
Потому что их СЭС и ВЭС в силу природных преимуществ построены на Юге страны, где не существует даже намека на дефицит мощностей благодаря наличию 2-х АЭС - Южно-Украинской и Запорожской, производящих э/э в 10 (десять, Карл!!!) раз дешевле! Последняя, к слову, крупнейшая АЭС Европы - куда там еще СЭС и ВЭС ставить?..
Но для того, чтобы Ахметов и пр. могли зарабатывать сверхприбыли, продавая в общую сеть свою "зеленую" э/э, часть блоков этих АЭС регулярно останавливают - а иначе общая мощность энергосети становится выше допустимой, что во-первых, небезопасно чисто технологически, а во-вторых, мешало бы олигархам впаривать свою НЕНУЖНУЮ стране "зеленую энергетику", единственной целью которой является паразитирование на завышенном тарифе!
PS: зачем вы полезли туда, в чем ничего не смыслите, я не знаю. Но если не остановитесь, окончательно потеряете лицо!
по перше це ви почали стверджувати що через ахметова у нас збитки на 1 млрд. євро в рік. так що зробивши пук у пудру не потрібно намагатися інших звинуватити у своїй не спроможності пояснити звідки взяли цифру коли вас приперли до стінки.
ну а в трете я нарешті отримав відповідь яку хотів почути. порахувати по одному тарифу СЕС та ВЕС та ще й записати у збитки повністю всю ціну це потрібно мати талант маніпулятора дебеленький. тобто все що вам не дісталося задаром це збитки? ну головне розібралися і читачі будуть тепер знати.
Вот именно, что АЭС невечные, а вследствие коррупции олигархов с зеленым тарифом у Энергоатома не остается денег на модернизацию!
Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч, при этом НКРЭКУ обязывает Энергоатом продавать э/э по себестоимости 0,02 доллара, чтобы было из чего покрывать "зеленую" коррупцию с ее заоблачными тарифами до 0,2 доллара!
В этом и соль проблемы - Энергоатом, генерирующий 55% всего объема, сидит на голодном пайке, чтобы ДТЭК мог напаривать электроэнергию ТЭС по завышенному тарифу Роттердам+ и электроэнергию ВЭС/СЭС по завышенным зеленым тарифам.
А ведь имея возможность продавать хотя бы по 0,03-0,04 доллара, у Энергоатома были бы средства и на модернизацию, а на замену блоков!
mephala написав:по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.
Ооооо... да это вам, уважаемый, нужен бункер и шапочка из фольги С какой это радости радиофобы будут энергетическую повестку Украины определять? Перебьетесь! Атомная энергетика - итак последний оплот высокой науки и технологий, оставшийся в стране!
zРадио написав:Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч, при этом НКРЭКУ обязывает Энергоатом продавать э/э по себестоимости 0,02 доллара, чтобы было из чего покрывать "зеленую" коррупцию с ее заоблачными тарифами до 0,2 доллара!
В этом и соль проблемы - Энергоатом, генерирующий 55% всего объема, сидит на голодном пайке, чтобы ДТЭК мог напаривать электроэнергию ТЭС по завышенному тарифу Роттердам+ и электроэнергию ВЭС/СЭС по завышенным зеленым тарифам.
А ведь имея возможность продавать хотя бы по 0,03-0,04 доллара, у Энергоатома были бы средства и на модернизацию, а на замену блоков!
знову за рибу гроші? давайте розрахунок як вирахували "Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч" а потім дайте розрахунок цієї ж середньої якщо Енергоатом буде продавати "хотя бы по 0,03-0,04 доллара" причому у формулі дайте кожну складову окремим доданком: АЕС, ТЕС(Ц), ГЕС, СЕС, ВЕС. щоб ми могли проаналізувати на скільки впливає кожен доданок на кінцеву середню.
mephala написав:по друге не потрібно за всіх вирішувати потрібні нам АЕС чи ні. якщо вони вам так подобаються переїдьте під реактор чорнобиля або фукусіми. або в бункер де складують ядерні відходи.
Ооооо... да это вам, уважаемый, нужен бункер и шапочка из фольги С какой это радости радиофобы будут энергетическую повестку Украины определять? Перебьетесь! Атомная энергетика - итак последний оплот высокой науки и технологий, оставшийся в стране!
потрібно розвивати нове а не чіплятися за старе. он німеччина розробила план закриття АЕС у себе і якось не вважає себе відсталою країною бо дивиться вперед а не озирається назад.
mephala написав:потрібно розвивати нове а не чіплятися за старе. он німеччина розробила план закриття АЕС у себе і якось не вважає себе відсталою країною бо дивиться вперед а не озирається назад.
Ну а Франция продолжает увеличивать долю АЭС в генерации! Почему немецкая модель должна быть предпочтена французской?
Солнечная и ветровая энергетики - тупиковые ветви эволюции, не ведущие человечество в космос, а доступные только в благоприятных предопределенных условиях!
Атомная же энергетика с учетом последних разработок в области реакций на быстрых нейтронах является самодостаточной и производит новое топливо в процессе реакции старого. Что уже говорить о термоядерном синтезе и пр. технологиях ближайших десятилетий!
mephala написав:давайте розрахунок як вирахували "Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч" а потім дайте розрахунок цієї ж середньої якщо Енергоатом буде продавати "хотя бы по 0,03-0,04 доллара" причому у формулі дайте кожну складову окремим доданком: АЕС, ТЕС(Ц), ГЕС, СЕС, ВЕС. щоб ми могли проаналізувати на скільки впливає кожен доданок на кінцеву середню.
Доли в генерации 2018-го (по 2019-му по понятным причинам еще нет): АЭС - 54% ТЭС, ТЭЦ - 37% ГЭС, ГАЭС - 7% ВИЭ (все вместе) - 2%.
mephala написав:давайте розрахунок як вирахували "Средний потребительский тариф на сегодня составляет 0,05 доллара за кВтч" а потім дайте розрахунок цієї ж середньої якщо Енергоатом буде продавати "хотя бы по 0,03-0,04 доллара" причому у формулі дайте кожну складову окремим доданком: АЕС, ТЕС(Ц), ГЕС, СЕС, ВЕС. щоб ми могли проаналізувати на скільки впливає кожен доданок на кінцеву середню.
Доли в генерации 2018-го (по 2019-му по понятным причинам еще нет): АЭС - 54% ТЭС, ТЭЦ - 37% ГЭС, ГАЭС - 7% ВИЭ (все вместе) - 2%.
Если же сюда добавить еще и х2 индексацию тарифов АЭС, то получаем = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 4,6 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,41 грн.
Надеюсь, ответил исчерпывающе, и перед тем, как вы зададите следующий свой провокационный вопрос, наконец, хоть что-нибудь сутевое напишете сами!
чому саме за рахунок атомної енергетики збільшиться сонячна? сонячна енергія наприклад генерується вдень коли найбільше її споживання. атомну ж енергетику вимикати на ніч коли її й так дівати нікуди та вмикати вдень проблемно. сонячну енергію скоріше замінить теплова генерація чим атомна. те що вам кортить замінити її на саму дешеву ще не значить що так і буде. також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані? http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2018/gruden/14.12.2018/p40_14-12-18.pdf НКРЕКП має другу думку. сторінка 6. Плюс у вас ВДЕ займають 9% від ціни в 2018 році а в 2019 вже 16% від ціни. за тим же посиланням сторінка 12. З вашими розрахунками не співпадає. навіть загальна цифра не співпадає якщо відкинути сертифікати від ціни продажу.
а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах. 2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,0336 = 0,9881 грн. 2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,0672 = 1,0109 грн. дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13?
mephala написав:чому саме за рахунок атомної енергетики збільшиться сонячна? сонячна енергія наприклад генерується вдень коли найбільше її споживання. атомну ж енергетику вимикати на ніч коли її й так дівати нікуди та вмикати вдень проблемно. сонячну енергію скоріше замінить теплова генерація чим атомна. те що вам кортить замінити її на саму дешеву ще не значить що так і буде.
Я объяснял - вы невнимательное читаете, либо просто отказываетесь воспринимать реальность, потому что она вам не нравится! Дело в географии строительства ВЭС и СЭС - их строят на Юге, там выше и инсоляция, и энергия ветра. При этом дефицита электроэнергии там не было и нет за счет Южно-Украинской и Запорожской АЭС (целых 9 больших и эффективных блоков)!
И именно ими "пожертвуют" (уже жертвуют, а будут жертвовать тем больше, чем больше мощностей ВИЭ на Юге настроят), чтобы Ахметов, Клюевы и пр. могли отдавать свою зеленую э/э в сеть. НКРЭКУ - филиал ДТЭК, не говорите, что не знаете! Хотя бы биографии ее членов почитайте для общего развития.
mephala написав:також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?
Я за 2019-й вообще ничего не писал - я давал факт за 2018-й и делал предположение на 2020-й.
mephala написав:а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.
Манипулируете! Зачем вообще такое упражнение делать - ведь угольный тариф тоже коррупционен! Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???