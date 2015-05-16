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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 30 чер, 2019 17:46
zРадио написав: mephala написав:
також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?
Я за 2019-й вообще ничего не писал - я давал факт за 2018-й и делал предположение на 2020-й.
mephala написав:
а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.
2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 0,9881 грн.
2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,0109 грн.
дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13?
Манипулируете! Зачем вообще такое упражнение делать - ведь угольный тариф тоже коррупционен! Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???
не додивився що ви пишите про 20й. навіщо нам 2020 якщо 2019 тільки половина пройшла?
а стосовно роттердам+ так зе ж казав що його вже немає.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 17:48
mephala написав:
Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.
але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.
Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною.
И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!
Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. Там, где вы, не подумав, видите недостаток, я вижу - преимущество!
Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС!
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Додано: Нед 30 чер, 2019 17:56
Посмотрите статистику импорта и использования якобы ордловского антрацита и не манипулируйте "всем известными фактами"
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:11
zРадио написав: mephala написав:
Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.
але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.
Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною.
И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!
Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. То, где вы своим узким взглядом видите недостаток, я своим широким - вижу преимущество!
Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС!
якраз з калюжі не вилазите ви. так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.
а з приводу освітлення міст - наразі не часи совка. за освітлення міст потрібно платити. готові зі свого кармана сплачувати? навіть якщо це надлишкова енергія за неї все одно потрібно платити. нічний тариф не безкоштовний.
і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:15
zРадио
якби ви уважно читали документи на які я даю посилання то побачили би що тільки 17% вугля імпортується від загальної кількості.
так вже космічно ці 17% впливають на остаточну ціну щоб волати про неї?
команда зе он прозвітувала що роттердам+ закінчився. дуже тариф теплової генерації впав? особливо якщо не перекручувати а взяти статистику за рік-два.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:21
mephala написав:
так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.
Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохого
mephala написав:
і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі.
У нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:33
zРадио написав: mephala написав:
так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.
Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохого
mephala написав:
і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі.
У нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики
окрім вашого бажання отримати задешево є люди які відповідають за погашення пікових навантажень. і вони не будуть вмикати атомну станцію щоб вам догодити вдень і щоб потім вночі не знати що робити з надлишком та розбалансуванням системи.
тому полиште сподівання що якщо викинути СЕС то на їх місце зайдуть АЕС.
і як ви вірно написали - в нас є балансуючи механізми. і найчастіше це ТЕС.
так що ТЕС і замінять СЕС вдень при пікових навантаження.
ваше бажання отримати халяви і побільше не дає вам це зрозуміти та змиритися.
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