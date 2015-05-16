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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 37383940 Додано: Нед 30 чер, 2019 17:46 zРадио написав: mephala написав: також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?

також не зовсім зрозуміло чому у 2019 році зросте в двоє генерація ВДЕ. звідки ваші дані?



Я за 2019-й вообще ничего не писал - я давал факт за 2018-й и делал предположение на 2020-й.



mephala написав: а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.



2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 0,9881 грн.

2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,0109 грн.

дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13? а тепер давайте порівняємо як зміниться ціна якщо замінити ВДЕ на теплову генерацію у ваших формулах.2018 рік = 54% * 0,54 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 2% * 1,68 = 0,2808 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 0,9881 грн.2019 рік = 52% * 1,08 + 37% * 1,68 + 7% * 0,59 + 4% * 1,68 = 0,5616 + 0,6216 + 0,0413 + 0,184 = 1,0109 грн.дуже відрізняється від ваших 1,05 та 1,13?



Манипулируете! Зачем вообще такое упражнение делать - ведь угольный тариф тоже коррупционен! Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам??? Я за 2019-й вообще ничего не писал - я давал факт за 2018-й и делал предположение на 2020-й.Манипулируете! Зачем вообще такое упражнение делать - ведь угольный тариф тоже коррупционен! Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???

не додивився що ви пишите про 20й. навіщо нам 2020 якщо 2019 тільки половина пройшла?

а стосовно роттердам+ так зе ж казав що його вже немає. не додивився що ви пишите про 20й. навіщо нам 2020 якщо 2019 тільки половина пройшла?а стосовно роттердам+ так зе ж казав що його вже немає. mephala Повідомлень: 4770 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 17:48 mephala написав: Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.

але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.

Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною. Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною.



И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!



Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. Там, где вы, не подумав, видите недостаток, я вижу - преимущество!



Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС! И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. Там, где вы, не подумав, видите недостаток, я вижу - преимущество!Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС! zРадио

Повідомлень: 2726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 17:56 zРадио написав: Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам??? Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???

Посмотрите статистику импорта и использования якобы ордловского антрацита и не манипулируйте "всем известными фактами" Посмотрите статистику импорта и использования якобы ордловского антрацита и не манипулируйте "всем известными фактами" Vint Повідомлень: 1180 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 18:11 zРадио написав: mephala написав: Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.

але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.

Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною. Я вже вам написав - це вам так хочеться щоб замінити ВЕД на атомну.але у атомної генерації дуже великий недолік - у них мала маневровість.Якщо СЕС котрі генерують енергію вдень закрити то їх генерацію замінять тепловою а не атомною.



И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!



Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. То, где вы своим узким взглядом видите недостаток, я своим широким - вижу преимущество!



Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС! И снова вы сели в лужу - несмотря на гигантскую долю атомной энергетики, АЭС могли бы выдавать еще больше (без увеличения риска, что важно отметить), если бы их мощность искусственно не ограничивали в угоду "зеленым" барыгам!Избыток ночного ресурса при этом можно было бы использовать на более качественное освещение украинских городов и дорог. То, где вы своим узким взглядом видите недостаток, я своим широким - вижу преимущество!Более того, как ни крути, а с экономикой не поспоришь - даже двойная такса себестоимости атомного тарифа (за полезный день и якобы неполезную ночь) в 4.5 раза дешевле одной таксы "зеленого" тарифа СЭС!

якраз з калюжі не вилазите ви. так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.

а з приводу освітлення міст - наразі не часи совка. за освітлення міст потрібно платити. готові зі свого кармана сплачувати? навіть якщо це надлишкова енергія за неї все одно потрібно платити. нічний тариф не безкоштовний.

і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі. якраз з калюжі не вилазите ви. так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.а з приводу освітлення міст - наразі не часи совка. за освітлення міст потрібно платити. готові зі свого кармана сплачувати? навіть якщо це надлишкова енергія за неї все одно потрібно платити. нічний тариф не безкоштовний.і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі. mephala Повідомлень: 4770 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 18:13 Vint написав: zРадио написав: Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам??? Всем известно, что ДТЭК использует ОРДЛО-вский уголь, прогоняемый через РФ. Ну причем здесь вообще Роттердам???

Посмотрите статистику импорта и использования якобы ордловского антрацита и не манипулируйте "всем известными фактами" Посмотрите статистику импорта и использования якобы ордловского антрацита и не манипулируйте "всем известными фактами"



Ага, а в документах ОРДЛО-вского угля, приходящего из РФ, так и записана страна производства - "ДНР"



Давайте вы не будете здесь порохоботить - ветка то профильная! И те немногие, кто заходят, за кретинов ну никак не сойдут! Им хватит ума понять, что приходящий из РФ уголь будет маркироваться российским! Ага, а в документах ОРДЛО-вского угля, приходящего из РФ, так и записана страна производства - "ДНР"Давайте вы не будете здесь порохоботить - ветка то профильная! И те немногие, кто заходят, за кретинов ну никак не сойдут! Им хватит ума понять, что приходящий из РФ уголь будет маркироваться российским! zРадио

Повідомлень: 2726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 18:15 zРадио

якби ви уважно читали документи на які я даю посилання то побачили би що тільки 17% вугля імпортується від загальної кількості.

так вже космічно ці 17% впливають на остаточну ціну щоб волати про неї?

команда зе он прозвітувала що роттердам+ закінчився. дуже тариф теплової генерації впав? особливо якщо не перекручувати а взяти статистику за рік-два. mephala Повідомлень: 4770 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 18:21 mephala написав: так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.

так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.



Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохого



mephala написав: і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі. і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі.



У нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохогоУ нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики zРадио

Повідомлень: 2726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 18:33 zРадио написав: mephala написав: так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.

так як вже вкотре вам пишу - атомна енергетика має постійну генерацію. а сонячна генерує вдень коли найбільше споживання. якщо ви не розумієте цього то це питання не до мене.



Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохого



mephala написав: і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі. і як не крути - не зважаючи на дешеву атомну енергетику будують маневрові потужності які хоча і дорожчі в генерації але в стані гасити пікові навантаження в мережі.



У нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики Нет, это я вам об этом уже устал писать, а не вы мне! Более того, я не верю, что вам мозгов не хватает понять, что 2 * тариф АЭС все равно в разы меньше, чем 1 * зеленый тариф СЭС . Причина, по которой вы продолжаете называть черное белым другая - вам за это платят! Я не имею в виду продажу комментариев - вы вполне себе можете быть лояльным сотрудником ДТЭК, НКРЭКУ, или Минэнерго, которого "прокачали" внутренними коммуникациями за все хорошее против всего плохогоУ нас есть все балансировочные механизмы и без т.н. зеленой энергетики

окрім вашого бажання отримати задешево є люди які відповідають за погашення пікових навантажень. і вони не будуть вмикати атомну станцію щоб вам догодити вдень і щоб потім вночі не знати що робити з надлишком та розбалансуванням системи.

тому полиште сподівання що якщо викинути СЕС то на їх місце зайдуть АЕС.

і як ви вірно написали - в нас є балансуючи механізми. і найчастіше це ТЕС.

так що ТЕС і замінять СЕС вдень при пікових навантаження.

ваше бажання отримати халяви і побільше не дає вам це зрозуміти та змиритися. окрім вашого бажання отримати задешево є люди які відповідають за погашення пікових навантажень. і вони не будуть вмикати атомну станцію щоб вам догодити вдень і щоб потім вночі не знати що робити з надлишком та розбалансуванням системи.тому полиште сподівання що якщо викинути СЕС то на їх місце зайдуть АЕС.і як ви вірно написали - в нас є балансуючи механізми. і найчастіше це ТЕС.так що ТЕС і замінять СЕС вдень при пікових навантаження.ваше бажання отримати халяви і побільше не дає вам це зрозуміти та змиритися. mephala Повідомлень: 4770 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 22:09 mephala написав: окрім вашого бажання отримати задешево є люди які відповідають за погашення пікових навантажень. і вони не будуть вмикати атомну станцію щоб вам догодити вдень і щоб потім вночі не знати що робити з надлишком та розбалансуванням системи.

тому полиште сподівання що якщо викинути СЕС то на їх місце зайдуть АЕС.

і як ви вірно написали - в нас є балансуючи механізми. і найчастіше це ТЕС.

так що ТЕС і замінять СЕС вдень при пікових навантаження.

ваше бажання отримати халяви і побільше не дає вам це зрозуміти та змиритися. окрім вашого бажання отримати задешево є люди які відповідають за погашення пікових навантажень. і вони не будуть вмикати атомну станцію щоб вам догодити вдень і щоб потім вночі не знати що робити з надлишком та розбалансуванням системи.тому полиште сподівання що якщо викинути СЕС то на їх місце зайдуть АЕС.і як ви вірно написали - в нас є балансуючи механізми. і найчастіше це ТЕС.так що ТЕС і замінять СЕС вдень при пікових навантаження.ваше бажання отримати халяви і побільше не дає вам це зрозуміти та змиритися.



А вы тот еще ловкач! В отсутствие аргументов пытаетесь представить, будто я против СЭС в личных целях. Хотя на самом деле это ваши уши торчат из интересов Ахметова.



Подытоживая дискуссию, акцентирую ключевые позиции:



1. Я не против СЭС как таковых, как и не против ВИЭ в целом. Я, в отличие от вас, против того, чтобы бизнес олигархов ставили выше бизнеса мелких и средних предпринимателей, что целенаправленно делает последний месяц текущий состав НКРЭКУ, завершая свою службу.



2. Я не против ТЭС как таковых. Я, в отличие от вас, против их монополизации в руках одной компании - ДТЭК (доля рынка выше 80%), а также лоббирования прайсинга, искусственно завышающего себестоимость монополиста, что приводит к получении им сверхприбылей в ущерб интересов общества и безопасности государства.



3. Мой личный интерес - бесперебойное получение электроэнергии. Ценовой фактор на самом деле вторичен! Поскольку уже в среднесрочной перспективе коррупция на угольном и зеленом тарифах, вследствие которой основной производитель электроэнергии в стране (Энергоатом - 55%) остается без инвестиционных средств, приведет к дефициту, который не покроют никакие СЭС и ВЭС, сколько бы их не строили "олигархи-паразиты". Ресурса АЭС, самому молодому блоку которых в этом году исполняется 15 лет, хватит без глубокой модернизации еще на 5-12 лет, за чем последует ничем не восполняемый дефицит, если в самое ближайшее время не начать необходимые ремонтные работы, на завершение которых потребуются годы, которых в запасе уже нет! А вы тот еще ловкач! В отсутствие аргументов пытаетесь представить, будто я против СЭС в личных целях. Хотя на самом деле это ваши уши торчат из интересов Ахметова.Подытоживая дискуссию, акцентирую ключевые позиции:1. Я не против СЭС как таковых, как и не против ВИЭ в целом. Я, в отличие от вас, против того, чтобы бизнес олигархов ставили выше бизнеса мелких и средних предпринимателей, что целенаправленно делает последний месяц текущий состав НКРЭКУ, завершая свою службу.2. Я не против ТЭС как таковых. Я, в отличие от вас, против их монополизации в руках одной компании - ДТЭК (доля рынка выше 80%), а также лоббирования прайсинга, искусственно завышающего себестоимость монополиста, что приводит к получении им сверхприбылей в ущерб интересов общества и безопасности государства.3. Мой личный интерес - бесперебойное получение электроэнергии. Ценовой фактор на самом деле вторичен! Поскольку уже в среднесрочной перспективе коррупция на угольном и зеленом тарифах, вследствие которой основной производитель электроэнергии в стране (Энергоатом - 55%) остается без инвестиционных средств, приведет к дефициту, который не покроют никакие СЭС и ВЭС, сколько бы их не строили "олигархи-паразиты". Ресурса АЭС, самому молодому блоку которых в этом году исполняется 15 лет, хватит без глубокой модернизации еще на 5-12 лет, за чем последует ничем не восполняемый дефицит, если в самое ближайшее время не начать необходимые ремонтные работы, на завершение которых потребуются годы, которых в запасе уже нет! zРадио

Повідомлень: 2726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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