Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова. Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.
Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин