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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:18

zРадио, а как Вам ещё такая перемога?

Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649214/

По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова.
Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.

Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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