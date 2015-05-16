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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:18

zРадио, а как Вам ещё такая перемога?

Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649214/

По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова.
Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.

Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:28

  Вкладчик1234 написав:zРадио, а как Вам ещё такая перемога?

Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649214/

По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова.
Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.

Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены


Да, интересная тема, спасибо, что подняли!

На самом деле, электроэнергия в Восточной Европе дешевле украинской, произведенной ТЭС, практически с начала действия преступной схемы Роттердам+.

Что, в принципе, неудивительно, исходя из самого названия схемы - более длинная "нога" поставки сырья, чем де-факто используется где-либо в Европе!!!

Что же произошло с 1 июля - энергорынок, частично либерализировавший доступ к транспортным сетям, открыл двери импорту. Ринат это не проморгал, нет - просто здесь ЕС включил собственные механизмы лоббирования, и эту часть отстояли.

Тем не менее, ДТЭК и на рынке транзита - доминирующий игрок, поэтому сильно импорт ему жизнь не подпортит.

Что касается предположения Дубинского о том, что это наша же электроэнергия - я эту мысль не разделяю. В этом нет никакого смысла - Ахметов экспортирует только то, что не влазит во внутриукраинский баланс. Какой смысл гнать это назад "по реверсу"? Ринат вряд ли допустит, чтобы на его же электроэнергии зарабатывал кто-то другой в Украине.

Я верю, что это была поставка реальной европейской электроэнергии, которая существенно дешевле ДТЭК-овской (но при этом дороже ЭнергоАтом-овской).

Просто для примера, в феврале 1 МВтч э/э ДТЭК поставлял на украинский рынок за 2,167 млн грн, в то время, как на Венгерской бирже 1 МВтч продавался по 49,5 евро, что в переводе по курсу = 1,53 млн грн.

https://delo.ua/business/ahmetov-prodae ... -c-350950/

Вот так вот ОРДЛО+ впаривают украинцам по Роттердам+, или Венгрия+++++
zРадио
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