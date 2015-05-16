Додано: Чет 04 лип, 2019 16:28

Вкладчик1234 написав: zРадио, а как Вам ещё такая перемога?



Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649214/



По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова.

Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.



Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены а как Вам ещё такая перемога?По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова.Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены

Да, интересная тема, спасибо, что подняли!На самом деле, электроэнергия в Восточной Европе дешевле украинской, произведенной ТЭС, практически с начала действия преступной схемы Роттердам+.Что, в принципе, неудивительно, исходя из самого названия схемы - более длинная "нога" поставки сырья, чем де-факто используется где-либо в Европе!!!Что же произошло с 1 июля - энергорынок, частично либерализировавший доступ к транспортным сетям, открыл двери импорту. Ринат это не проморгал, нет - просто здесь ЕС включил собственные механизмы лоббирования, и эту часть отстояли.Тем не менее, ДТЭК и на рынке транзита - доминирующий игрок, поэтому сильно импорт ему жизнь не подпортит.Что касается предположения Дубинского о том, что это наша же электроэнергия - я эту мысль не разделяю. В этом нет никакого смысла - Ахметов экспортирует только то, что не влазит во внутриукраинский баланс. Какой смысл гнать это назад "по реверсу"? Ринат вряд ли допустит, чтобы на его же электроэнергии зарабатывал кто-то другой в Украине.Я верю, что это была поставка реальной европейской электроэнергии, которая существенно дешевле ДТЭК-овской (но при этом дороже ЭнергоАтом-овской).Просто для примера, в феврале 1 МВтч э/э ДТЭК поставлял на украинский рынок за 2,167 млн грн, в то время, как на Венгерской бирже 1 МВтч продавался по 49,5 евро, что в переводе по курсу = 1,53 млн грн.Вот так вот ОРДЛО+ впаривают украинцам по Роттердам+, или Венгрия+++++