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По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова. Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.
Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова. Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.
Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Да, интересная тема, спасибо, что подняли!
На самом деле, электроэнергия в Восточной Европе дешевле украинской, произведенной ТЭС, практически с начала действия преступной схемы Роттердам+.
Что, в принципе, неудивительно, исходя из самого названия схемы - более длинная "нога" поставки сырья, чем де-факто используется где-либо в Европе!!!
Что же произошло с 1 июля - энергорынок, частично либерализировавший доступ к транспортным сетям, открыл двери импорту. Ринат это не проморгал, нет - просто здесь ЕС включил собственные механизмы лоббирования, и эту часть отстояли.
Тем не менее, ДТЭК и на рынке транзита - доминирующий игрок, поэтому сильно импорт ему жизнь не подпортит.
Что касается предположения Дубинского о том, что это наша же электроэнергия - я эту мысль не разделяю. В этом нет никакого смысла - Ахметов экспортирует только то, что не влазит во внутриукраинский баланс. Какой смысл гнать это назад "по реверсу"? Ринат вряд ли допустит, чтобы на его же электроэнергии зарабатывал кто-то другой в Украине.
Я верю, что это была поставка реальной европейской электроэнергии, которая существенно дешевле ДТЭК-овской (но при этом дороже ЭнергоАтом-овской).
Просто для примера, в феврале 1 МВтч э/э ДТЭК поставлял на украинский рынок за 2,167 млн грн, в то время, как на Венгерской бирже 1 МВтч продавался по 49,5 евро, что в переводе по курсу = 1,53 млн грн.
По словам Дубинского (хоть он источник ещё тот), это какая-то новая тема Ахметова. Продаёт эл.энергию с "Бурштынского энергоострова" заграницу дешевле, чем на внутреннем рынке, а потом уже оттуда "покупает" "импортную" электроэнергию.
Что самое интересное - целесообразность такой покупки вообще - ведь в этой точке избыток электроэнергии, и якобы поэтому она экспортируется из Украины ниже внутренней цены
Да, интересная тема, спасибо, что подняли!
На самом деле, электроэнергия в Восточной Европе дешевле украинской, произведенной ТЭС, практически с начала действия преступной схемы Роттердам+.
Что, в принципе, неудивительно, исходя из самого названия схемы - более длинная "нога" поставки сырья, чем де-факто используется где-либо в Европе!!!
Что же произошло с 1 июля - энергорынок, частично либерализировавший доступ к транспортным сетям, открыл двери импорту. Ринат это не проморгал, нет - просто здесь ЕС включил собственные механизмы лоббирования, и эту часть отстояли.
Тем не менее, ДТЭК и на рынке транзита - доминирующий игрок, поэтому сильно импорт ему жизнь не подпортит.
Что касается предположения Дубинского о том, что это наша же электроэнергия - я эту мысль не разделяю. В этом нет никакого смысла - Ахметов экспортирует только то, что не влазит во внутриукраинский баланс. Какой смысл гнать это назад "по реверсу"? Ринат вряд ли допустит, чтобы на его же электроэнергии зарабатывал кто-то другой в Украине.
Я верю, что это была поставка реальной европейской электроэнергии, которая существенно дешевле ДТЭК-овской (но при этом дороже ЭнергоАтом-овской).
Просто для примера, в феврале 1 МВтч э/э ДТЭК поставлял на украинский рынок за 2,167 млн грн, в то время, как на Венгерской бирже 1 МВтч продавался по 49,5 евро, что в переводе по курсу = 1,53 млн грн.
Ethereum написав:На самом деле, электроэнергия в Восточной Европе дешевле украинской Це ж треба не тільки на 2 вчитися,а бути за Януковича та й сильним "блогером" з ПаРаші. Таких ніколи не беруть на роботу
Провокатор, кто-нибудь, кроме тебя самого, вообще понимает, о чем ты пишешь?
Янукович к формуле Ахметова-Порошенко Роттердам+ имеет отношение разве что в качестве офигевающего наблюдателя, кусая локти задающего себе вопрос "а что так можно было"?
Что же касается цен электроэнергии в Восточной Европе и Украине - я их привел в том самом комментарии, который ты процитировал. Если ты в не состоянии разобрать, какое число больше 2,17, или 1,53, то это твоя проблема, а не моя, или других читателей ветки!