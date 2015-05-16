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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:20

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:В июне солнце впервые стало крупнейшим источником электроэнергии в Германии
https://elektrovesti.net/66387_v-iyune-solntse-vpervye-stalo-krupneyshim-istochnikom-elektroenergii-v-germanii

"Все ВИЭ вместе взятые произвели за месяц более половины — 51,6% электроэнергии. Июнь стал третьим месяцем 2019 года, в котором доля ВИЭ превысила 50%"


Для полноты картины вы совсем забыли написать о том, что Германия импортирует до 30 ГВтч электроэнергии. Преимущественно с французских АЭС :mrgreen:


для повноти напишіть скільки загальне споживання в німеччині електроенергії та скільки обсяг імпорту саме з франції.
щоб розуміти яку ж часточку закрили францією.
а то дивлюся манера розмитих фраз у вас також прослідковується.


Это 5% от общего потребления в 600 ГВтч, и это немало! Германия - крупнейшая в мире экспортная экономика. Но "простую" электроэнергию, которую умеют производить все страны мира, импортирует!

А Франция, владеющая более 80 блоками АЭС - экспортирует. И не только в Германию, а и БеНиЛюкс, Испанию и Италию
zРадио
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