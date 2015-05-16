Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
"Все ВИЭ вместе взятые произвели за месяц более половины — 51,6% электроэнергии. Июнь стал третьим месяцем 2019 года, в котором доля ВИЭ превысила 50%"
Для полноты картины вы совсем забыли написать о том, что Германия импортирует до 30 ГВтч электроэнергии. Преимущественно с французских АЭС
для повноти напишіть скільки загальне споживання в німеччині електроенергії та скільки обсяг імпорту саме з франції. щоб розуміти яку ж часточку закрили францією. а то дивлюся манера розмитих фраз у вас також прослідковується.
Это 5% от общего потребления в 600 ГВтч, и это немало! Германия - крупнейшая в мире экспортная экономика. Но "простую" электроэнергию, которую умеют производить все страны мира, импортирует!
А Франция, владеющая более 80 блоками АЭС - экспортирует. И не только в Германию, а и БеНиЛюкс, Испанию и Италию
zРадио написав:Для полноты картины вы совсем забыли написать о том, что Германия импортирует до 30 ГВтч электроэнергии. Преимущественно с французских АЭС
для повноти напишіть скільки загальне споживання в німеччині електроенергії та скільки обсяг імпорту саме з франції. щоб розуміти яку ж часточку закрили францією. а то дивлюся манера розмитих фраз у вас також прослідковується.
Это 5% от общего потребления в 600 ГВтч, и это немало! Германия - крупнейшая в мире экспортная экономика. Но "простую" электроэнергию, которую умеют производить все страны мира, импортирует!
А Франция, владеющая более 80 блоками АЭС - экспортирует. И не только в Германию, а и БеНиЛюкс, Испанию и Италию
взагалі то споживання в німеччині вимірюється терами а не гігами.
Чому французи втрачають інтерес до атомної енергетики "Незважаючи на те, що Франція скоротила обсяг ядерних відходів, це не вирішило проблему їхньої утилізації. Жодна країна з атомною енергетикою не має безпечного до експлуатації підземного могильника для радіоактивних відходів, а місця, запропоновані у Франції для їх будівництва, наражаються на опір громадськості, незважаючи на широку підтримку атомної енергетики." http://atom.org.ua/?p=2216 от все що потрібно знати про бажаючих дешевої атомної енергії. бо як скажуть що поряд буде могильник то зразу на дибки.