Додано: Суб 06 лип, 2019 13:01

Очередное ноу-хау "эффективного менеджера" Коболева - Нефтегаз не будет платить дивиденды государству, потому что нужны деньги, чтобы закачать газ в ПХГ.Ну что хочется сказать этому олуху - марш в университет учить основы экономики предприятия и, в частности, управленческий и финансовый учет!Дивиденды - это конечный операционный результат деятельности бизнеса. То, что осталось от выручки после оплаты всех расходов, амортизаций, текущих инвестиционных отчислений и налогов.По всей видимости, этот "эффективный менеджер" с зарплатой 100 тыс долларов в месяц, не понимает, что в расходах Нефгетаза УЖЕ учтен газ как ключевая составляющая себестоимости. Чистую прибыль, или распределенные с нее дивиденты даже по закону нельзя направить на финансирование операционной деятельности - это грубое наручение правил ведения бухгалтерского учета, приводящее к некорректному определению фискальной базы!Более того, даже с т.з. финансового здоровья - прошлые годы компания каким-то "чудесным" образом могла получать чистую прибыль, закачивая летом газ в ПХГ, а в 2019-м ей для этого уже необходимы дивиденды 2018-го?Какое невежество и самоуправство! Коболев ведет себя так, как будто он - собственник Нефтегаза, а не его наемный менеджер. Захотел - выписал себе бонус в 300 млн грн, не захотел - не заплатил государству (реальному собственнику) дивиденды!С чем связана такая диверсия - вероятнее всего, со скорым уходом Коболева вместе с его бандой. Напоследок хотят еще один большой распил осуществить! Но вот только незнание элементарных вещей подводит - палится "профессионал".Напомню, что размер чистой прибыли Нефтегаза за 2018-й составил 13,6 млрд грн. Соответственно, Коболев хочет обокрасть Бюджет на сумму 10-12 млрд грн исходя из тех рекомендаций по дивидендной политике, на которые государственные компании ориентирует Кабмин (70-90% от чистой прибыли)...