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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:20

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:В июне солнце впервые стало крупнейшим источником электроэнергии в Германии
https://elektrovesti.net/66387_v-iyune-solntse-vpervye-stalo-krupneyshim-istochnikom-elektroenergii-v-germanii

"Все ВИЭ вместе взятые произвели за месяц более половины — 51,6% электроэнергии. Июнь стал третьим месяцем 2019 года, в котором доля ВИЭ превысила 50%"


Для полноты картины вы совсем забыли написать о том, что Германия импортирует до 30 ГВтч электроэнергии. Преимущественно с французских АЭС :mrgreen:


для повноти напишіть скільки загальне споживання в німеччині електроенергії та скільки обсяг імпорту саме з франції.
щоб розуміти яку ж часточку закрили францією.
а то дивлюся манера розмитих фраз у вас також прослідковується.


Это 5% от общего потребления в 600 ГВтч, и это немало! Германия - крупнейшая в мире экспортная экономика. Но "простую" электроэнергию, которую умеют производить все страны мира, импортирует!

А Франция, владеющая более 80 блоками АЭС - экспортирует. И не только в Германию, а и БеНиЛюкс, Испанию и Италию
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:41

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Для полноты картины вы совсем забыли написать о том, что Германия импортирует до 30 ГВтч электроэнергии. Преимущественно с французских АЭС :mrgreen:


для повноти напишіть скільки загальне споживання в німеччині електроенергії та скільки обсяг імпорту саме з франції.
щоб розуміти яку ж часточку закрили францією.
а то дивлюся манера розмитих фраз у вас також прослідковується.


Это 5% от общего потребления в 600 ГВтч, и это немало! Германия - крупнейшая в мире экспортная экономика. Но "простую" электроэнергию, которую умеют производить все страны мира, импортирует!

А Франция, владеющая более 80 блоками АЭС - экспортирует. И не только в Германию, а и БеНиЛюкс, Испанию и Италию

взагалі то споживання в німеччині вимірюється терами а не гігами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:56

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Чому французи втрачають інтерес до атомної енергетики
"Незважаючи на те, що Франція скоротила обсяг ядерних відходів, це не вирішило проблему їхньої утилізації. Жодна країна з атомною енергетикою не має безпечного до експлуатації підземного могильника для радіоактивних відходів, а місця, запропоновані у Франції для їх будівництва, наражаються на опір громадськості, незважаючи на широку підтримку атомної енергетики."
http://atom.org.ua/?p=2216
от все що потрібно знати про бажаючих дешевої атомної енергії.
бо як скажуть що поряд буде могильник то зразу на дибки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 13:01

Очередное ноу-хау "эффективного менеджера" Коболева - Нефтегаз не будет платить дивиденды государству, потому что нужны деньги, чтобы закачать газ в ПХГ.

https://korrespondent.net/business/comp ... uvolnenyem

Ну что хочется сказать этому олуху - марш в университет учить основы экономики предприятия и, в частности, управленческий и финансовый учет!

Дивиденды - это конечный операционный результат деятельности бизнеса. То, что осталось от выручки после оплаты всех расходов, амортизаций, текущих инвестиционных отчислений и налогов.

По всей видимости, этот "эффективный менеджер" с зарплатой 100 тыс долларов в месяц, не понимает, что в расходах Нефгетаза УЖЕ учтен газ как ключевая составляющая себестоимости. Чистую прибыль, или распределенные с нее дивиденты даже по закону нельзя направить на финансирование операционной деятельности - это грубое наручение правил ведения бухгалтерского учета, приводящее к некорректному определению фискальной базы!

Более того, даже с т.з. финансового здоровья - прошлые годы компания каким-то "чудесным" образом могла получать чистую прибыль, закачивая летом газ в ПХГ, а в 2019-м ей для этого уже необходимы дивиденды 2018-го? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Какое невежество и самоуправство! Коболев ведет себя так, как будто он - собственник Нефтегаза, а не его наемный менеджер. Захотел - выписал себе бонус в 300 млн грн, не захотел - не заплатил государству (реальному собственнику) дивиденды!

С чем связана такая диверсия - вероятнее всего, со скорым уходом Коболева вместе с его бандой. Напоследок хотят еще один большой распил осуществить! Но вот только незнание элементарных вещей подводит - палится "профессионал".

Напомню, что размер чистой прибыли Нефтегаза за 2018-й составил 13,6 млрд грн. Соответственно, Коболев хочет обокрасть Бюджет на сумму 10-12 млрд грн исходя из тех рекомендаций по дивидендной политике, на которые государственные компании ориентирует Кабмин (70-90% от чистой прибыли)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:01

  zРадио написав:Очередное ноу-хау "эффективного менеджера" Коболева - Нефтегаз не будет платить дивиденды государству, потому что нужны деньги, чтобы закачать газ в ПХГ.
....
Напомню, что размер чистой прибыли Нефтегаза за 2018-й составил 13,6 млрд грн.
Черговий потік брехні від зрадофіла ...
1 Нафтогаз закачував раніше 13 млрд м3
2 Зараз ,щоб безболісно пройти варіант відмови педерації по транзиту Нафтогаз планує закачати 20 млрд м3
3 (20 млрд м3-13 млрд м3) =7 млрд м3 * 200 доларів/1000м3=1,4 млрд доларів=36 млрд грн

То як-вистарчить чистого прибутку у 13,6 млрд щоб витратити 36 млрд?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:17

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Очередное ноу-хау "эффективного менеджера" Коболева - Нефтегаз не будет платить дивиденды государству, потому что нужны деньги, чтобы закачать газ в ПХГ.
....
Напомню, что размер чистой прибыли Нефтегаза за 2018-й составил 13,6 млрд грн.
Черговий потік брехні від зрадофіла ...
1 Нафтогаз закачував раніше 13 млрд м3
2 Зараз ,щоб безболісно пройти варіант відмови педерації по транзиту Нафтогаз планує закачати 20 млрд м3
3 (20 млрд м3-13 млрд м3) =7 млрд м3 * 200 доларів/1000м3=1,4 млрд доларів=36 млрд грн

То як-вистарчить чистого прибутку у 13,6 млрд щоб витратити 36 млрд?


Ахинея от профана, не имеющего даже отдаленного представления о том, как функционирует рынок!

Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении. Газ закачивается туда летом, чтобы направлять его в западном направлении зимой, параллельно отбирая себе газ текущей прокачки.

ПХГ как часть системы ГТС в принципе была построена для увеличенного в зимний период экспорта газа СССР в Европу при стабильных объемах его добычи на протяжении всего года! Именно по этой причине ПХГ находятся на Западе Украины, а не Востоке. Труба не может штатно функционировать без получения газа на востоке и его прокачки в западном направлении!

Ну а во-вторых, чтобы отобрать больше газа из ГТС в ПХГ, его должен в большем объеме направить добытчик - т.е. Газпром. И конечно же он будет это делать, помогая Украине решить проблему, которую сам же будет ей создавать через полгода :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ага-ага, придумайте вместе с Коболевым что-то другое - более правдоподобное.

PS: меня просто поражает уровень лопоухости budivelnik-а и многих других форумчан, принимающих на веру ложь, произносимую теми самыми людьми, которые обворовывают их до нитки! Это какая-то недоступная моему пониманию форма мазохизма???
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:27

zРадио
брехню ще не надоїло тиражувати?
перерахуйте всі ПСГ які є в Україні.
це по першому вашому пункту.

а по другому - Україна якось же закачувала газ до ПСГ всі 5 років війни з рашкою. Чим літо цього року відрізняється?

ЗІ
чому не відповіли на мій допис коли я вказав на не вірні ваші дані загального споживання електроенергії в Німеччині та відповідно не вірний розрахунок частки якою закривається потреба з Франції?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:46

  zРадио написав:Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении.
Брехня
1 Україна вже це робила під час першої газової блокади ще за часів Ющенко-Тимошенко
2 Ми не можемо одночасно качати і на експорт і на схід...
Але
якщо нам нічого не зайде на східному кордоні - то ми з легкістю розвернемо напрямок перекачування
3 Нафтогаз якраз і мотивує відмову перечисляти дивіденти-потребую ще зараз (тобто літом) закачати необхідні обєми газу в сховища.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:11

  mephala написав:zРадио
брехню ще не надоїло тиражувати?
перерахуйте всі ПСГ які є в Україні.
це по першому вашому пункту.

а по другому - Україна якось же закачувала газ до ПСГ всі 5 років війни з рашкою. Чим літо цього року відрізняється?

ЗІ
чому не відповіли на мій допис коли я вказав на не вірні ваші дані загального споживання електроенергії в Німеччині та відповідно не вірний розрахунок частки якою закривається потреба з Франції?


Еще один (или тот же самый под другим ником) "знаток", не способный понять, чем отличается закачать (1) от поднять + доставить на восток (2)!

Если давление в трубе позволяет одновременно выполнить транзитные обязательства, и закачать ресурс в ПХГ, то с этим проблем нет.

Только вот во-первых, подаваемое давление регулируется не Нефтегазом, и Газпромом, поэтому мы сможем закачать не больше, чем на дадут. Даже при наличии денег всех денег мира.

А во-вторых, бОльшая часть ПХГ (объемом 25 из 32 млрд) находятся у Западных границ Украины - Бильче-Волицко-Угерское, Богородчанское, Дашавское и Опарское. И служат они не возврату газа обратно по территории Украины на Восток, а поставкам его в Центральную и Восточную Европу. На сегодня это крупнейшая нить поставок российского газа в ЕС.

Ваш вопрос о том, как Украина без проблем закачивала газ в ПХГ 5 лет до этого, полностью обнажает ваше профанство в вопросе! Начнем с того, что не 5 лет, а эдак 50 :mrgreen: И продожим тем, что не 20 млрд кубов в год (как фантазирует Коболев и подгавкивает ему Будивельник), а 3-13.

Последний раз Украина закачала более 15 млрд кубов в ПХГ в далеком 1992-м. И я повторяю - этот газ нельзя вернуть в Центр и Восток Украины. Его можно только отправить на Запад - в Европу! ГТС не эксплуатируется в реверсном режиме - это еще один мем пропаганды, которой украинцев кормили 5 последних лет!

Для отбора газа нам необходимо его поступление в трубу на Востоке! Именно так работал рынок и последние 5, и последние 15 лет...
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:26

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении.
Брехня
1 Україна вже це робила під час першої газової блокади ще за часів Ющенко-Тимошенко
2 Ми не можемо одночасно качати і на експорт і на схід...
Але
якщо нам нічого не зайде на східному кордоні - то ми з легкістю розвернемо напрямок перекачування
3 Нафтогаз якраз і мотивує відмову перечисляти дивіденти-потребую ще зараз (тобто літом) закачати необхідні обєми газу в сховища.


Начну с конца.

3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить? :mrgreen:

Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов :mrgreen:

2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени? :mrgreen: Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа :mrgreen:

1. Чушь! Тут даже комментировать нечего
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