Додано: Суб 06 лип, 2019 17:11

mephala написав: zРадио

брехню ще не надоїло тиражувати?

перерахуйте всі ПСГ які є в Україні.

це по першому вашому пункту.



а по другому - Україна якось же закачувала газ до ПСГ всі 5 років війни з рашкою. Чим літо цього року відрізняється?



ЗІ

чому не відповіли на мій допис коли я вказав на не вірні ваші дані загального споживання електроенергії в Німеччині та відповідно не вірний розрахунок частки якою закривається потреба з Франції? брехню ще не надоїло тиражувати?перерахуйте всі ПСГ які є в Україні.це по першому вашому пункту.а по другому - Україна якось же закачувала газ до ПСГ всі 5 років війни з рашкою. Чим літо цього року відрізняється?ЗІчому не відповіли на мій допис коли я вказав на не вірні ваші дані загального споживання електроенергії в Німеччині та відповідно не вірний розрахунок частки якою закривається потреба з Франції?

Еще один (или тот же самый под другим ником) "знаток", не способный понять, чем отличается закачать (1) от поднять + доставить на восток (2)!Если давление в трубе позволяет одновременно выполнить транзитные обязательства, и закачать ресурс в ПХГ, то с этим проблем нет.Только вот во-первых, подаваемое давление регулируется не Нефтегазом, и Газпромом, поэтому мы сможем закачать не больше, чем на дадут. Даже при наличии денег всех денег мира.А во-вторых, бОльшая часть ПХГ (объемом 25 из 32 млрд) находятся у Западных границ Украины - Бильче-Волицко-Угерское, Богородчанское, Дашавское и Опарское. И служат они не возврату газа обратно по территории Украины на Восток, а поставкам его в Центральную и Восточную Европу. На сегодня это крупнейшая нить поставок российского газа в ЕС.Ваш вопрос о том, как Украина без проблем закачивала газ в ПХГ 5 лет до этого, полностью обнажает ваше профанство в вопросе! Начнем с того, что не 5 лет, а эдак 50И продожим тем, что не 20 млрд кубов в год (как фантазирует Коболев и подгавкивает ему Будивельник), а 3-13.Последний раз Украина закачала более 15 млрд кубов в ПХГ в далеком 1992-м. И я повторяю - этот газ нельзя вернуть в Центр и Восток Украины. Его можно только отправить на Запад - в Европу! ГТС не эксплуатируется в реверсном режиме - это еще один мем пропаганды, которой украинцев кормили 5 последних лет!Для отбора газа нам необходимо его поступление в трубу на Востоке! Именно так работал рынок и последние 5, и последние 15 лет...