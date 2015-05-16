Додано: Суб 06 лип, 2019 17:47

zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении. Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении. Брехня

1 Україна вже це робила під час першої газової блокади ще за часів Ющенко-Тимошенко

2 Ми не можемо одночасно качати і на експорт і на схід...

Але

якщо нам нічого не зайде на східному кордоні - то ми з легкістю розвернемо напрямок перекачування

3 Нафтогаз якраз і мотивує відмову перечисляти дивіденти-потребую ще зараз (тобто літом) закачати необхідні обєми газу в сховища. Брехня1 Україна вже це робила під час першої газової блокади ще за часів Ющенко-Тимошенко2 Ми не можемо одночасно качати і на експорт і на схід...Алеякщо нам нічого не зайде на східному кордоні - то ми з легкістю розвернемо напрямок перекачування3 Нафтогаз якраз і мотивує відмову перечисляти дивіденти-потребую ще зараз (тобто літом) закачати необхідні обєми газу в сховища. Начну с конца.

3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить?

Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов Начну с конца.3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить?Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов

zРадио написав: 2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени? Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа 2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени?Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа

zРадио написав: 1. Чушь! Тут даже комментировать нечего 1. Чушь! Тут даже комментировать нечего

Газпром, посилаючись на 4 параграф договору про постачання газу, за яким ціни на газ визначаються щорічно, у ніч на 1 січня 2006 зупинив постачання

1 Лизати пуйлу ти можеш починати хоч з кінця-хоч з задниці-це загальна практика діючих ольгінців2 Мене не хвилює що і хто хоче зробити3 Кожен переживає за свою зону відповідальностіГройсман,який вже зимою не буде Премєром-переживає за сьогоднішні надходження до БюджетуКоболєв-який зимою буде головою Нафтогазу-переживає за своє-щоб був газ1 І кнопочки в тому числі2 Якщо педерація не підпише з нами Договір про транзит газу-то яким чином вона буде виконувати свої обовязки перед Венгрією,Румунією і Словаччиною - це проблема педерації і цих країн3 Якщо у нас в сховищах буде 20 млрд м3 газу і ще 1,5 млрд м3 ми щомісячно добуваємо якраз на Сході України - то цих обємів нам вистарчить.я розумію ,що для прищавого студента-все що відбувалось 10 років тому-не існує...Але від того ,що в нього молокео на губах не обсохло - не відміняє історичного факту, а саме