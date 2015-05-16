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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:47
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении.
Брехня
1 Україна вже це робила під час першої газової блокади ще за часів Ющенко-Тимошенко
2 Ми не можемо одночасно качати і на експорт і на схід...
Але
якщо нам нічого не зайде на східному кордоні - то ми з легкістю розвернемо напрямок перекачування
3 Нафтогаз якраз і мотивує відмову перечисляти дивіденти-потребую ще зараз (тобто літом) закачати необхідні обєми газу в сховища.
Начну с конца.
3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить?
Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов
1 Лизати пуйлу ти можеш починати хоч з кінця-хоч з задниці-це загальна практика діючих ольгінців
2 Мене не хвилює що і хто хоче зробити
3 Кожен переживає за свою зону відповідальності
Гройсман,який вже зимою не буде Премєром-переживає за сьогоднішні надходження до Бюджету
Коболєв-який зимою буде головою Нафтогазу-переживає за своє-щоб був газ
zРадио написав:
2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени?
Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа
1 І кнопочки в тому числі
2 Якщо педерація не підпише з нами Договір про транзит газу-то яким чином вона буде виконувати свої обовязки перед Венгрією,Румунією і Словаччиною - це проблема педерації і цих країн
3 Якщо у нас в сховищах буде 20 млрд м3 газу і ще 1,5 млрд м3 ми щомісячно добуваємо якраз на Сході України - то цих обємів нам вистарчить.
zРадио написав:
1. Чушь! Тут даже комментировать нечего
я розумію ,що для прищавого студента-все що відбувалось 10 років тому-не існує...
Але від того ,що в нього молокео на губах не обсохло - не відміняє історичного факту, а саме
Газпром, посилаючись на 4 параграф договору про постачання газу, за яким ціни на газ визначаються щорічно, у ніч на 1 січня 2006 зупинив постачання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 06 лип, 2019 17:52
zРадио
полишимо поза увагою вашу спробу перевести дискуссію на іншу тему і перейдемо до того що написано саме вами.
спочатку ви кажете:
zРадио написав:
Именно по этой причине ПХГ находятся на Западе Украины, а не Востоке.
а потім вже:
zРадио написав:
бОльшая часть ПХГ (объемом 25 из 32 млрд) находятся у Западных границ Украины - Бильче-Волицко-Угерское, Богородчанское, Дашавское и Опарское.
так вас треба до стінки приперти щоб ви врешті решт перестали брехати і надавали інформацію у повному обсязі без викривлення дійсності?
з цим питанням розібралися що не всі сховища знаходяться на західній Україні. підемо далі
я поставив просте питання:
mephala написав:
Україна якось же закачувала газ до ПСГ всі 5 років війни з рашкою. Чим літо цього року відрізняється?
де саме серед вашого потоку не потрібної інформації відповідь саме на нього?
zРадио написав:
Если давление в трубе позволяет одновременно выполнить транзитные обязательства, и закачать ресурс в ПХГ, то с этим проблем нет.
Только вот во-первых, подаваемое давление регулируется не Нефтегазом, и Газпромом, поэтому мы сможем закачать не больше, чем на дадут. Даже при наличии денег всех денег мира.
Ваш вопрос о том, как Украина без проблем закачивала газ в ПХГ 5 лет до этого, полностью обнажает ваше профанство в вопросе! Начнем с того, что не 5 лет, а эдак 50
И продожим тем, что не 20 млрд кубов в год (как фантазирует Коболев и подгавкивает ему Будивельник), а 3-13.
Последний раз Украина закачала более 15 млрд кубов в ПХГ в далеком 1992-м. И я повторяю - этот газ нельзя вернуть в Центр и Восток Украины. Его можно только отправить на Запад - в Европу! ГТС не эксплуатируется в реверсном режиме - это еще один мем пропаганды, которой украинцев кормили 5 последних лет!
Для отбора газа нам необходимо его поступление в трубу на Востоке! Именно так работал рынок и последние 5, и последние 15 лет...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:01
budivelnik написав:
3 Кожен переживає за свою зону відповідальності
Гройсман,який вже зимою не буде Премєром-переживає за сьогоднішні надходження до Бюджету
Коболєв-який зимою буде головою Нафтогазу-переживає за своє-щоб був газ
Оставь свои влажные мечты о Коболеве при себе. Сформируют новый Кабмин и разорвут контракт с этим вредителем, оставляющим после себя пустую трубу, минус 7% экспорта и минус 3% ВВП!
budivelnik написав:
3 Якщо у нас в сховищах буде 20 млрд м3 газу і ще 1,5 млрд м3 ми щомісячно добуваємо якраз на Сході України - то цих обємів нам вистарчить.
Снова в лужу - потребление сконцентрировано как раз на Востоке и Юге, поэтому собственной добычи в зимний период будет недостаточно. А доставить газ с Запада, как я уже отметил, непростая, если не сказать невыполнимая техническая задача!
budivelnik написав:
не відміняє історичного факту, а саме:
Газпром, посилаючись на 4 параграф договору про постачання газу, за яким ціни на газ визначаються щорічно, у ніч на 1 січня 2006 зупинив постачання
Не знал, что остановка транзита = реверсивному использованию ГТС
За кого ты держишь форумчан, приводя подобные "доказательства" своих фантазий?...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:21
zРадио написав:
Не знал, что остановка транзита = реверсивному использованию ГТС
Просвіти форумчан
Як після зупинки транзиту-забезпечувались Підприємства Сходу-Півдня?
zРадио написав:
потребление сконцентрировано как раз на Востоке и Юге
1 Вас вже приперли до стінки,що Вам прийшлось признати що 7 млрд м3 газосховищ знаходяться не на Заході
2 Вам вже прийшлось признати що 1,5 млрд м3 в місяць ми видобуваємо на Сході
Так що нам заважає з видобутих на Сході і закачаних в сховища на Сході-забезпечити споживання на Півдні-Сході ?
Мій висновок простий і один
Нам-не заважає нічого
Проплаченим представникам агресора- це сіль на рани.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:43
budivelnik написав:
Просвіти форумчан
Як після зупинки транзиту-забезпечувались Підприємства Сходу-Півдня?
А то ты не знаешь! Режим экономии - "прикрути"
Вот как "решались" эти вопросы в прошлом! И никак иначе!
budivelnik написав:
1 Вас вже приперли до стінки,що Вам прийшлось признати що 7 млрд м3 газосховищ знаходяться не на Заході
2 Вам вже прийшлось признати що 1,5 млрд м3 в місяць ми видобуваємо на Сході
Опять твои влажные мечты - когда это меня "приперали"? Я никогда и не отрицал, что Украина добывает 20 млрд кубов в год. Я наоборот настойчиво призывал увеличивать добычу, чтобы не сталкиваться с шантажом путина. Но твой кумир 5 лет профукал и увеличил добычу аж на 2%! Позор!
Что же касается ПХГ - читай внимательно! И читай все, а не только то, что тебе нравится! 32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.
7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления! До сегодняшнего дня весь импорт (кроме пилотных не-коммерческих включений в реверс интерконнекторов с Польшей и Венгрией) Украина получала по ходу движения уренгойского газа с востока на запад!
budivelnik написав:
Нам-не заважає нічого
Проплаченим представникам агресора- це сіль на рани.
Проплаченный представитель агрессора - это ты, а не я! Я акцентирую на том, что мы снова столкнемся с "прикрути", только в масштабах, на порядок превышающих март 2018-го. Призываю немедленно решать эту проблему! Ты же в лучших традициях российского разгильдяйства втираешь тут "не ссы, прорвемся"...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:58
zРадио написав:
32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.
7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления!
окрім бла бла бла є якесь підтверждення цим словам?
щоб було вказано загальна ємність ПСГ України та яка частина цього об’єму є активною (тобто закачаний газ можна потім підняти).
Бажано в розрізі по кожному з ПСГ.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 19:02
mephala написав: zРадио написав:
32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.
7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления!
окрім бла бла бла є якесь підтверждення цим словам?
щоб було вказано загальна ємність ПСГ України та яка частина цього об’єму є активною (тобто можна закачати та потім підняти закачаний газ).
Бажано в розрізі по кожному з ПСГ.
И снова провокатор, не привнесший в дискуссию, ни единого факта, будет рассказывать мне, что делать, вместо того, чтобы контр-аргументировать самому?
Это только мне одному кажется странным, или нет? А может причина в том, что все его потуги заведомо провальны, поэтому "выгоднее" грузить оппонента деталями, которые тот якобы не учел?
Ты хотя бы поинтересуйся, в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
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Додано: Суб 06 лип, 2019 19:06
mephala написав: zРадио написав:
32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.
7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления!
окрім бла бла бла є якесь підтверждення цим словам?
щоб було вказано загальна ємність ПСГ України та яка частина цього об’єму є активною (тобто закачаний газ можна потім підняти).
Бажано в розрізі по кожному з ПСГ.
Та не ведіться ви на його цифри це спроба відвести увагу...
1 Ми ж обговорювали не закачку 35 млрд м3-а всього 20 млрд м3 - а це всього 60% від максимальної ємності газосховищ
2 Ми ж не розбивали куди і скільки буде закачано
3 Нагадаю
6 місяців в році- ми проводимо планову закачку в газосховища.а значить 6 місяців в році наш видобуток перевищує наше споживання
З урахуванням того , що наш загальний річний видобуток 20 млрд м3 , а споживання 30 млрд м3 , то резерв в розмірі 20 млрд м3 допоможе нам протриматись 2,5 роки взагалі без зовнішніх джерел
А за 2,5 роки чого тільки в цьому світі не станеться...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 06 лип, 2019 19:08
zРадио написав:
в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
Навіть якщо в Західних , то після досягнення загальної кількості в 20 млрд м3 закачаних - Східних 7 млрд м3 будуть наповнені на 100% і Західних 28 млрд м3 будуть заповнені на 50%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 06 лип, 2019 19:16
budivelnik написав: zРадио написав:
в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
Навіть якщо в Західних , то після досягнення загальної кількості в 20 млрд м3 закачаних - Східних 7 млрд м3 будуть наповнені на 100% і Західних 28 млрд м3 будуть заповнені на 50%
Ну откуда ты взял, что они "восточные"???
Не-западный не равно восточный! Основное перекрытие - это Киев-Полтава. А чем ты весь Юг будет топить? Или ему не надо - он же Юг
Да и Восточней Полтавы, честно говоря, люди есть... Харьков, Сумы, контроллируемый Донбасс...
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