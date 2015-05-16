RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:21

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав: 32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.

7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления!


окрім бла бла бла є якесь підтверждення цим словам?
щоб було вказано загальна ємність ПСГ України та яка частина цього об’єму є активною (тобто можна закачати та потім підняти закачаний газ).
Бажано в розрізі по кожному з ПСГ.


И снова провокатор, не привнесший в дискуссию, ни единого факта, будет рассказывать мне, что делать, вместо того, чтобы контр-аргументировать самому?

Это только мне одному кажется странным, или нет? А может причина в том, что все его потуги заведомо провальны, поэтому "выгоднее" грузить оппонента деталями, которые тот якобы не учел?

Ты хотя бы поинтересуйся, в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!

а це не мені потрібно. я просто пояснюю іншим читачам де подібні до тебе маніпулятори їх наколюють. щоб вони розуміли що нічому вірити не можна що ти пишеш.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 19:34, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 07.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
Навіть якщо в Західних , то після досягнення загальної кількості в 20 млрд м3 закачаних - Східних 7 млрд м3 будуть наповнені на 100% і Західних 28 млрд м3 будуть заповнені на 50%
Ну откуда ты взял, что они "восточные"??? :shock: Не-западный не равно восточный! Основное перекрытие - это Киев-Полтава. А чем ты весь Юг будет топить? Или ему не надо - он же Юг :mrgreen: Да и Восточней Полтавы, честно говоря, люди есть... Харьков, Сумы, контроллируемый Донбасс...
Невже так важко самому подивитись
Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область
ЗображенняЗелені трикутнички - газосховища
Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 06 лип, 2019 19:27, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21138
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:27

И еще вопрос на миллион - допустим даже, что это не придумка Коболева, и из ПХГ мы сможем достать все, что понадобится на сезон 2019-2020 (хотя мы знаем, что это "шорткат", но допустим).

А дальше то что - после нас хоть потоп? Чем дальше перекрывать недостачу 10 млрд кубов в год???

Я уже пояснял, что из Европы, в случае отсутствия транзита через Украину, газа ам не достанется даже если технически мы заставим трубу работать в обратном направлении.

На сегодня ГТС прокачивает в ЕС 90 млрд кубов в год. Северный Поток 2 - это максимум 50, и то на такую мощность он выйдет в лучшем случае в 2023-м. ЕС сам в данном сценарии сталкивается с дефицитом газа! Американский СПГ в Свиноуйсце не решает даже внутриевропейскую проблему!

Откуда возьмется ресурс для Украины?? Жду ответа от не смотрящих дальше собственного носа порохоботов!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 02.05.18
Подякував: 735 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:33

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:А дальше то что - после нас хоть потоп? Чем дальше перекрывать недостачу 10 млрд кубов в год???
1 Десять млрд м3 сьогодні- це з урахуванням 3 млрд м3 які ми зараз витрачаємо на перекачування російського газу
2 Ще 10 років тому ми імпортували 30 млрд м3 - зараз імпортуємо 10 млрд м3 (якщо відсутній транзит-нам вистарчить 7 млрд м3)
3Як думаєш
Якщо за останні 10 років ми щорічно зменшували імпорт на 3 млрд м3 в рік
Чи зможемо ми зменшити за 2 роки зменшити імпорт на 7 млрд м3?
4 Як думаєш - хоча ти й льєш крокодилячі сльози проти введення змін на енергоринку-але додаткових кілька мільярдів гривень які отримає ЕнергоАтом - він зможе запустити на будівництво(розширення) можливостей енергоакамуляції , чи наприклад на гідроліз води в нічний час з отриманням водню - щоб збільшити виробництво електроенергії на атомних?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21138
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:35

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

а ось тримайте гранату стосовно ваших слів "Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов."
Зображення
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 07.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:36

  budivelnik написав:Невже так важко самому подивитись
Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область
ЗображенняЗелені трикутнички - газосховища
Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю


Тебе повылазило что-ли? Где Юг прикрыт? А еще добавь плотность населения! Основное потребление зимой (в зоне риска только этот период) - это обогрев квартир, офисов, школ, университетов, больниц, магазинов и пр.

О "прикрытом" Харькове - 2-12 марта 2018-го, период снижения давления в трубе со стороны Газпрома:
Все учебные заведения Харькова уходят на вынужденные каникулы - Горсовет
https://allkharkov.ua/news/biz/vse-yche ... sovet.html

Харьков, как и все остальные города, будет не прикрыт, а прикручен! Ты это прекрасно знаешь и продолжаешь свою реабилитирующую Порошенко и его марионетку Коболева пропаганду!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 02.05.18
Подякував: 735 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:44

  mephala написав:а ось тримайте гранату стосовно ваших слів "Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов."
Зображення


Ааааааа :mrgreen: Ну и где ты на графике увидел закачку, тролль? :mrgreen:
Боюсь, гранату ты вставил себе в причинное место!

Мне так нравится, когда профаны лезут туда, где даже терминологией не владеют.

Ладно, помогу тебе - чтобы получить объем закачки, отнимай от значений конца прошлого сезона значения начало текущего (анализируемого).

Ну и где там более 15 млрд? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 02.05.18
Подякував: 735 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Невже так важко самому подивитись
Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область
ЗображенняЗелені трикутнички - газосховища
Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю
Тебе повылазило что-ли? Где Юг прикрыт? А еще добавь плотность населения! Основное потребление зимой (в зоне риска только этот период) - это обогрев квартир, офисов, школ, университетов, больниц, магазинов и пр.
О "прикрытом" Харькове - 2-12 марта 2018-го, период снижения давления в трубе со стороны Газпрома:
Все учебные заведения Харькова уходят на вынужденные каникулы - Горсовет
https://allkharkov.ua/news/biz/vse-yche ... sovet.html
Харьков, как и все остальные города, будет не прикрыт, а прикручен! Ты это прекрасно знаешь и продолжаешь свою реабилитирующую Порошенко и его марионетку Коболева пропаганду!
Зрадофіл з мозолями на язику від вилизування дупи пуйла...
А повилазило тобі.
При цьому
Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання
А весь південь сидить на гілці,яка після Полтави ,а сховища до Полтави.

ПС
Львів також відправляв студентів на канікули і це при цьому що у нас 80% сховищ... Ти напевно розумієш що це не тому , що газу не вистарчало?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21138
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:49

  budivelnik написав:Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання


Что и требовалось доказать! "Прикрути" образца начала марта 2018-го в 10-кратном масштабе! Вот результат "эффективной" деятельности прошлой команды власти (если новой не удастся это разрулить)!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 02.05.18
Подякував: 735 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:56

zРадио
якщо ви навіть не вмієте виконувати елементарні арифметичні дії то допоможу вам бо у вас так слина летить що нічого вам на моніторі мабуть і не видно:
квітень 2006: 7,1 у сховищах
вересень 2006: 24,8 у сховищах. щоб визначити закачку 24,8-7,1=17,7
квітень 2007: 13,1 у сховищах
вересень 2007: 30,5 у сховищах. щоб визначити закачку 30,5-13,1=17,4
квітень 2008: 13,6 у сховищах
вересень 2008: 29,0 у сховищах. щоб визначити закачку 29,0-13,6=15,4

так що оте все що ви написали про мене на себе і приміряйте. тільки не обляпайтесь.

ЗІ
а ви свої слова чимось підтвердити можете окрім отого вашого "Аааааа" :lol:
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 20:03, всього редагувалось 3 разів.
mephala
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 07.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житлово-комунальне хазяйство в контексті 1 ... 4, 5, 6
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
50 7985
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 18:51
ребе Нок
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 4470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13980)
06.07.2019 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.