Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав: 32 млрд кубов - это суммарная проектная емкость. Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов.
7 млрд кубов проектной емкости ПХГ, расположенной не на Западе, не значит, что все 7 млрд кубов можно заполнить, поднять и доставить к точке потребления!
окрім бла бла бла є якесь підтверждення цим словам? щоб було вказано загальна ємність ПСГ України та яка частина цього об’єму є активною (тобто можна закачати та потім підняти закачаний газ). Бажано в розрізі по кожному з ПСГ.
И снова провокатор, не привнесший в дискуссию, ни единого факта, будет рассказывать мне, что делать, вместо того, чтобы контр-аргументировать самому?
Это только мне одному кажется странным, или нет? А может причина в том, что все его потуги заведомо провальны, поэтому "выгоднее" грузить оппонента деталями, которые тот якобы не учел?
Ты хотя бы поинтересуйся, в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
а це не мені потрібно. я просто пояснюю іншим читачам де подібні до тебе маніпулятори їх наколюють. щоб вони розуміли що нічому вірити не можна що ти пишеш.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 19:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:в каких ПХГ сидят УЖЕ закачанные 12 млрд кубов. Давай-давай - сделай уже хоть что-нибудь полезное!
Навіть якщо в Західних , то після досягнення загальної кількості в 20 млрд м3 закачаних - Східних 7 млрд м3 будуть наповнені на 100% і Західних 28 млрд м3 будуть заповнені на 50%
Ну откуда ты взял, что они "восточные"??? Не-западный не равно восточный! Основное перекрытие - это Киев-Полтава. А чем ты весь Юг будет топить? Или ему не надо - он же Юг Да и Восточней Полтавы, честно говоря, люди есть... Харьков, Сумы, контроллируемый Донбасс...
Невже так важко самому подивитись Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область Зелені трикутнички - газосховища Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 06 лип, 2019 19:27, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
И еще вопрос на миллион - допустим даже, что это не придумка Коболева, и из ПХГ мы сможем достать все, что понадобится на сезон 2019-2020 (хотя мы знаем, что это "шорткат", но допустим).
А дальше то что - после нас хоть потоп? Чем дальше перекрывать недостачу 10 млрд кубов в год???
Я уже пояснял, что из Европы, в случае отсутствия транзита через Украину, газа ам не достанется даже если технически мы заставим трубу работать в обратном направлении.
На сегодня ГТС прокачивает в ЕС 90 млрд кубов в год. Северный Поток 2 - это максимум 50, и то на такую мощность он выйдет в лучшем случае в 2023-м. ЕС сам в данном сценарии сталкивается с дефицитом газа! Американский СПГ в Свиноуйсце не решает даже внутриевропейскую проблему!
Откуда возьмется ресурс для Украины?? Жду ответа от не смотрящих дальше собственного носа порохоботов!
zРадио написав:А дальше то что - после нас хоть потоп? Чем дальше перекрывать недостачу 10 млрд кубов в год???
1 Десять млрд м3 сьогодні- це з урахуванням 3 млрд м3 які ми зараз витрачаємо на перекачування російського газу 2 Ще 10 років тому ми імпортували 30 млрд м3 - зараз імпортуємо 10 млрд м3 (якщо відсутній транзит-нам вистарчить 7 млрд м3) 3Як думаєш Якщо за останні 10 років ми щорічно зменшували імпорт на 3 млрд м3 в рік Чи зможемо ми зменшити за 2 роки зменшити імпорт на 7 млрд м3? 4 Як думаєш - хоча ти й льєш крокодилячі сльози проти введення змін на енергоринку-але додаткових кілька мільярдів гривень які отримає ЕнергоАтом - він зможе запустити на будівництво(розширення) можливостей енергоакамуляції , чи наприклад на гідроліз води в нічний час з отриманням водню - щоб збільшити виробництво електроенергії на атомних?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
а ось тримайте гранату стосовно ваших слів "Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов."
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Невже так важко самому подивитись Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область Зелені трикутнички - газосховища Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю
Тебе повылазило что-ли? Где Юг прикрыт? А еще добавь плотность населения! Основное потребление зимой (в зоне риска только этот период) - это обогрев квартир, офисов, школ, университетов, больниц, магазинов и пр.
mephala написав:а ось тримайте гранату стосовно ваших слів "Последний раз Украина закачивала всего половину от этого - 16 млрд кубов - в 1992-м, 27 лет назад! В последующие годы объем закачки не превышал 15 млрд кубов."
Ааааааа Ну и где ты на графике увидел закачку, тролль? Боюсь, гранату ты вставил себе в причинное место!
Мне так нравится, когда профаны лезут туда, где даже терминологией не владеют.
Ладно, помогу тебе - чтобы получить объем закачки, отнимай от значений конца прошлого сезона значения начало текущего (анализируемого).
budivelnik написав:Невже так важко самому подивитись Нагадаю ще раз - основний видобуток-Полтавська і Харківська область Зелені трикутнички - газосховища Як бачиш Південь і Схід забезпечені повністю
Тебе повылазило что-ли? Где Юг прикрыт? А еще добавь плотность населения! Основное потребление зимой (в зоне риска только этот период) - это обогрев квартир, офисов, школ, университетов, больниц, магазинов и пр. О "прикрытом" Харькове - 2-12 марта 2018-го, период снижения давления в трубе со стороны Газпрома: Все учебные заведения Харькова уходят на вынужденные каникулы - Горсовет https://allkharkov.ua/news/biz/vse-yche ... sovet.html Харьков, как и все остальные города, будет не прикрыт, а прикручен! Ты это прекрасно знаешь и продолжаешь свою реабилитирующую Порошенко и его марионетку Коболева пропаганду!
Зрадофіл з мозолями на язику від вилизування дупи пуйла... А повилазило тобі. При цьому Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання А весь південь сидить на гілці,яка після Полтави ,а сховища до Полтави.
ПС Львів також відправляв студентів на канікули і це при цьому що у нас 80% сховищ... Ти напевно розумієш що це не тому , що газу не вистарчало?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио якщо ви навіть не вмієте виконувати елементарні арифметичні дії то допоможу вам бо у вас так слина летить що нічого вам на моніторі мабуть і не видно: квітень 2006: 7,1 у сховищах вересень 2006: 24,8 у сховищах. щоб визначити закачку 24,8-7,1=17,7 квітень 2007: 13,1 у сховищах вересень 2007: 30,5 у сховищах. щоб визначити закачку 30,5-13,1=17,4 квітень 2008: 13,6 у сховищах вересень 2008: 29,0 у сховищах. щоб визначити закачку 29,0-13,6=15,4
так що оте все що ви написали про мене на себе і приміряйте. тільки не обляпайтесь.
ЗІ а ви свої слова чимось підтвердити можете окрім отого вашого "Аааааа"
Востаннє редагувалось mephala в Суб 06 лип, 2019 20:03, всього редагувалось 3 разів.