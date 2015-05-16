Додано: Суб 06 лип, 2019 20:17

budivelnik написав: Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. Весь світ вже давно перейшов до технологіїзамість технології -... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.

Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!А ты цинично здесь рассказываешь, что люди с открытыми окнами газ палили! Вот лицо настоящей украинофобии!PS: mephala, вы не то уменьшаемое взялиУ вас на 2-х барах один сезон показанPPS: и я таки от обоих жду комментариев относительно долгосрочных последствий! Порохоботы пытаются пристыдить меня за якобы критику прекращения выгодной РФ транзитной кооперации с Украиной, но при этом забывают добавить, что сам же Порошенко все годы своего президентства отстаивал право получения Украиной денег от агрессора, ну и о том, что газ агрессора потребляет 15 европейских государств!Значит с 2014-го по 2019-й деньги для порохоботов не пахли, а с 2020-го - вдруг начали?