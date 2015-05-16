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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 42434445 Додано: Суб 06 лип, 2019 19:59 zРадио написав: budivelnik написав: Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й Что и требовалось доказать! "Прикрути" образца начала марта 2018-го в 10-кратном масштабе! Вот результат "эффективной" деятельности прошлой команды власти (если новой не удастся это разрулить)! Что и требовалось доказать! "Прикрути" образца начала марта 2018-го в 10-кратном масштабе! Вот результат "эффективной" деятельности прошлой команды власти (если новой не удастся это разрулить)! Ясно що що українцю добре-для москаля зле...

Москалю зле що стали купувати на 20 млрд м3 менше

Москалю зле що тепер він за транзит платить більше ніж Україна за його газ

Москалю зле, що 30% житлового фонду України вже утеплено і чим менше буде субсидій тим більший відсоток буде утеплятись



Тому

Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. Ясно що що українцю добре-для москаля зле...Москалю зле що стали купувати на 20 млрд м3 меншеМоскалю зле що тепер він за транзит платить більше ніж Україна за його газМоскалю зле, що 30% житлового фонду України вже утеплено і чим менше буде субсидій тим більший відсоток буде утеплятисьТомуВесь світ вже давно перейшов до технологіїзамість технології -... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 20:17 budivelnik написав: Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. Весь світ вже давно перейшов до технологіїзамість технології -... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.



Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!



А ты цинично здесь рассказываешь, что люди с открытыми окнами газ палили! Вот лицо настоящей украинофобии!



PS: mephala, вы не то уменьшаемое взяли У вас на 2-х барах один сезон показан



PPS: и я таки от обоих жду комментариев относительно долгосрочных последствий! Порохоботы пытаются пристыдить меня за якобы критику прекращения выгодной РФ транзитной кооперации с Украиной, но при этом забывают добавить, что сам же Порошенко все годы своего президентства отстаивал право получения Украиной денег от агрессора, ну и о том, что газ агрессора потребляет 15 европейских государств!



Значит с 2014-го по 2019-й деньги для порохоботов не пахли, а с 2020-го - вдруг начали? Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!А ты цинично здесь рассказываешь, что люди с открытыми окнами газ палили! Вот лицо настоящей украинофобии!PS: mephala, вы не то уменьшаемое взялиУ вас на 2-х барах один сезон показанPPS: и я таки от обоих жду комментариев относительно долгосрочных последствий! Порохоботы пытаются пристыдить меня за якобы критику прекращения выгодной РФ транзитной кооперации с Украиной, но при этом забывают добавить, что сам же Порошенко все годы своего президентства отстаивал право получения Украиной денег от агрессора, ну и о том, что газ агрессора потребляет 15 европейских государств!Значит с 2014-го по 2019-й деньги для порохоботов не пахли, а с 2020-го - вдруг начали? Востаннє редагувалось zРадио в Суб 06 лип, 2019 20:27, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 2843 З нами з: 02.05.18 Подякував: 736 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 20:23 zРадио написав: budivelnik написав: Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. Весь світ вже давно перейшов до технологіїзамість технології -... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату. Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась! Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась! Москалику-виявляється це у нас а не у вас з гімна коників ліплять?

Це у нас а не у вас міста повінь зносить....

Це у нас в березні морози...

Ти звідки пишеш? з заполярья?

На температури березня в Києві

Чт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°

Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°

Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°

Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°

Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°

Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°

Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°

Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°

Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°

Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°

Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°

Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°

Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°

Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°

Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°

Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°

Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°

Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°

Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°

Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°

Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°

Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°

Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°

Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°

Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°

Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°

Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°

Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°

Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°

Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°

Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0° Москалику-виявляється це у нас а не у вас з гімна коників ліплять?Це у нас а не у вас міста повінь зносить....Це у нас в березні морози...Ти звідки пишеш? з заполярья?На температури березня в КиєвіЧт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0° в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 20:33 budivelnik написав: На температури березня в Києві

Чт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°

Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°

Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°

Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°

Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°

Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°

Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°

Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°

Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°

Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°

Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°

Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°

Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°

Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°

Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°

Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°

Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°

Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°

Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°

Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°

Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°

Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°

Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°

Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°

Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°

Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°

Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°

Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°

Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°

Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°

Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0° На температури березня в КиєвіЧт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0°



И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! Лично ты можешь сидеть хоть круглый год в своем схроне - я не против!



Но отопительный сезон в Киеве не просто так начинается 15 октября и не просто так заканчивается 15 апреля! И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! Лично ты можешь сидеть хоть круглый год в своем схроне - я не против!Но отопительный сезон в Киеве не просто так начинается 15 октября и не просто так заканчивается 15 апреля! zРадио

Повідомлень: 2843 З нами з: 02.05.18 Подякував: 736 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 20:34 zРадио написав: PS: mephala, вы не то уменьшаемое взяли У вас на 2-х барах один сезон показан PS: mephala, вы не то уменьшаемое взялиУ вас на 2-х барах один сезон показан



щоб визначити скільки закачано за літо потрібно наприклад від вересневих обсягів газу в ПСГ 2008 року відняти обсяг газу в ПСГ на квітень 2008. що мною і було виконано при вашій неспроможності виконати ці арифметичні дії.

так що в все вірно обраховано. не переймайтеся. головне читачам зрозуміло.

а от коли будуть підтвердження ваших слів окрім отого "Аааааа" ? щоб визначити скільки закачано за літо потрібно наприклад від вересневих обсягів газу в ПСГ 2008 року відняти обсяг газу в ПСГ на квітень 2008. що мною і було виконано при вашій неспроможності виконати ці арифметичні дії.так що в все вірно обраховано. не переймайтеся. головне читачам зрозуміло.а от коли будуть підтвердження ваших слів окрім отого "Аааааа" ? mephala Повідомлень: 4833 З нами з: 07.04.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 21:57 zРадио написав: И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил

Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20

Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.

При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів.... При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правилТобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 22:36 budivelnik написав: zРадио написав: И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил

Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20

Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.

При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів.... При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правилТобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів....



14 это гарантия получения болячки .Вылечить болячку стоит денег . 14 это гарантия получения болячки .Вылечить болячку стоит денег . moldashavanin

Повідомлень: 353 З нами з: 22.07.11 Подякував: 122 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 22:48 budivelnik написав: zРадио написав: И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут! При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил

Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20

Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.

При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів.... При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правилТобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів....



Ох уж эти "эффективные менеджеры", прикрывающиеся детерминистской риторикой... А еще Сталина за его методы критикуют



Алаверды budivelnik-у, рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре", рекомендую ему в ответ сесть на гречневую монодиету!



А что? Состав белков, жиров и углеводов - оптимальный, дефицит по витаминам и минералам - на минимуме, по калориям норму выполнить элементарно. Да и витамины с микроэлементами в капсулах никто не отменял. Экономия на питании - колоссальная!







Можно еще отказаться от автомобиля и другого моторного транспорта. Это же чистый импорт, т.е. абсолютное зло! Причем как сам агрегат, так и топливо для него. Неудобства некритичные - пешком, конечно, дольше, зато какая полезная кардиотренировка! Ох уж эти "эффективные менеджеры", прикрывающиеся детерминистской риторикой... А еще Сталина за его методы критикуютАлаверды-у, рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре", рекомендую ему в ответ сесть на гречневую монодиету!А что? Состав белков, жиров и углеводов - оптимальный, дефицит по витаминам и минералам - на минимуме, по калориям норму выполнить элементарно. Да и витамины с микроэлементами в капсулах никто не отменял. Экономия на питании - колоссальная!Можно еще отказаться от автомобиля и другого моторного транспорта. Это же чистый импорт, т.е. абсолютное зло! Причем как сам агрегат, так и топливо для него. Неудобства некритичные - пешком, конечно, дольше, зато какая полезная кардиотренировка! zРадио

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