Додано: Нед 07 лип, 2019 13:27

budivelnik написав: zРадио написав: рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре" рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре" Кияни і без моїх порад знають що в березні в Києві це не в березні в Мурманську чи Новосибірську.....

А от запоребриковці на цьому паляться на раз-два...

Отже дописуємо до проколів запоребриковця

не знає що шоколадні батончики легально імпортуються

не знає що в Західній Україні землі в порівнянні з Східною - паршиві

не знає що в березні в Україні плюсова температура. Кияни і без моїх порад знають що в березні в Києві це не в березні в Мурманську чи Новосибірську.....А от запоребриковці на цьому паляться на раз-два...Отже дописуємо до проколів запоребриковцяне знає що шоколадні батончики легально імпортуютьсяне знає що в Західній Україні землі в порівнянні з Східною - паршивіне знає що в березні в Україні плюсова температура.

Ну и тролль - я ж твоим друзьям по форуму уже предлагал встретиться в Киеве. Отморозились.Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!Декоммунизировать сроки отопительного сезона за 5 лет не решились даже самые отпетые ура-патриоты. Почему - самим мерзнуть не охотаДа и тебе тоже, но, видимо, очень хочется повыступать не по делу.Сам, значит, перейти на гречку не хочет, а другим в марте жить без отопления - да пожалуйста... Ну чистый совок!PS: а в излюбленной тобой россии я был аж в Москве и Питере, причем только в командировках. Добрая половина порохоботов и то больше мест там видела