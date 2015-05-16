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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Ясно що у випадку перекриття транзиту питання будуть вирішуватись не тільки реверсом, але й оптимізацією споживання
Что и требовалось доказать! "Прикрути" образца начала марта 2018-го в 10-кратном масштабе! Вот результат "эффективной" деятельности прошлой команды власти (если новой не удастся это разрулить)!
Ясно що що українцю добре-для москаля зле...
Москалю зле що стали купувати на 20 млрд м3 менше
Москалю зле що тепер він за транзит платить більше ніж Україна за його газ
Москалю зле, що 30% житлового фонду України вже утеплено і чим менше буде субсидій тим більший відсоток буде утеплятись

Тому
Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Весь світ вже давно перейшов до технології прикрути замість технології - пали більше при відкритих вікнах... особливо якщо вона не погіршує кінцевого результату.
Ну что тут сказать... ты - самый настоящий ненавистник украинцев! В марте 2018-го люди мерзли в квартирах, а дети не ходили в школы! Даже часть стационаров и диспансеров закрывалась!
Москалику-виявляється це у нас а не у вас з гімна коників ліплять?
Це у нас а не у вас міста повінь зносить....
Це у нас в березні морози...
Ти звідки пишеш? з заполярья?
На температури березня в Києві
Чт 01.03 -10°/-13° 15 мм 15.0 см -1°/-6°
Пт 02.03 -8°/-15° 2 мм 2.0 см 0°/-6°
Сб 03.03 -1°/-11° 12 мм 11.9 см 0°/-6°
Вс 04.03 -6°/-13° 1 мм 1.3 см 0°/-6°
Пн 05.03 1°/-10° 0 мм 0 см 0°/-5°
Вт 06.03 -2°/-11° 0 мм 0 см 1°/-5°
Ср 07.03 0°/-3° 4 мм 1.0 см 1°/-5°
Чт 08.03 1°/0° 2 мм 2.0 см 1°/-4°
Пт 09.03 3°/-1° 0 мм 0 см 1°/-4°
Сб 10.03 8°/1° 1 мм 0 см 1°/-4°
Вс 11.03 6°/0° 0 мм 0 см 1°/-4°
Пн 12.03 5°/1° 0 мм 0 см 1°/-4°
Вт 13.03 5°/1° 3 мм 0 см 1°/-4°
Ср 14.03 1°/0° 2 мм 0 см 2°/-4°
Чт 15.03 3°/0° 4 мм 4.1 см 2°/-3°
Пт 16.03 0°/-3° 9 мм 8.9 см 2°/-3°
Сб 17.03 -4°/-8° 11 мм 12.7 см 2°/-3°
Вс 18.03 -7°/-9° 0 мм 0 см 2°/-3°
Пн 19.03 -1°/-10° 0 мм 0 см 3°/-3°
Вт 20.03 -4°/-9° 4 мм 4.1 см 3°/-2°
Ср 21.03 -1°/-7° 5 мм 5.1 см 3°/-2°
Чт 22.03 3°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°
Пт 23.03 3°/-8° 0 мм 0 см 4°/-2°
Сб 24.03 5°/-4° 0 мм 0 см 4°/-2°
Вс 25.03 7°/-5° 0 мм 0 см 5°/-1°
Пн 26.03 7°/-4° 0 мм 0 см 6°/-1°
Вт 27.03 9°/-1° 0 мм 0 см 6°/-1°
Ср 28.03 3°/-1° 1 мм 1.0 см 6°/-1°
Чт 29.03 0°/-2° 7 мм 7.1 см 7°/0°
Пт 30.03 3°/-1° 2 мм 0 см 7°/0°
Сб 31.03 7°/3° 2 мм 0 см 7°/0°
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:34

  zРадио написав:PS: mephala, вы не то уменьшаемое взяли :oops: :mrgreen: У вас на 2-х барах один сезон показан


щоб визначити скільки закачано за літо потрібно наприклад від вересневих обсягів газу в ПСГ 2008 року відняти обсяг газу в ПСГ на квітень 2008. що мною і було виконано при вашій неспроможності виконати ці арифметичні дії.
так що в все вірно обраховано. не переймайтеся. головне читачам зрозуміло.
а от коли будуть підтвердження ваших слів окрім отого "Аааааа" ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:57

  zРадио написав:И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут!
При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил
Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20
Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.
При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:36

  budivelnik написав:
  zРадио написав:И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут!
При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил
Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20
Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.
При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів....


14 это гарантия получения болячки .Вылечить болячку стоит денег .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:48

  budivelnik написав:
  zРадио написав:И снова украинофобия так и прет из псевдо-патриота - оказывается, что при средней температуре марта 1,8 градуса Цельсия киевляне и без отопления не замерзнут!
При середній температурі в 1,8 градуса зовні - температура в приміщенні буде 14 градусів без використання жодного опалення...Це випливає з правил
Підключення опалення відбувається за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8 град.С,

Тобто тільки у випадку коли середньодобова буде нижче 8 - температура в приміщенні буде нижче 20
Таким чином при середньодобовій в 1,8 - температура в приміщенні буде 14 - це звичайно холодно - але до замерзання далеко.
При цьому-електрообігрівачі ніхто не відміняв(у нас не крим з китайським енергомостом), а тому якихось 2 КВт потужності і 60 м2 отримають 18 градусів....


Ох уж эти "эффективные менеджеры", прикрывающиеся детерминистской риторикой... А еще Сталина за его методы критикуют :mrgreen:

Алаверды budivelnik-у, рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре", рекомендую ему в ответ сесть на гречневую монодиету!

А что? Состав белков, жиров и углеводов - оптимальный, дефицит по витаминам и минералам - на минимуме, по калориям норму выполнить элементарно. Да и витамины с микроэлементами в капсулах никто не отменял. Экономия на питании - колоссальная!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Можно еще отказаться от автомобиля и другого моторного транспорта. Это же чистый импорт, т.е. абсолютное зло! Причем как сам агрегат, так и топливо для него. Неудобства некритичные - пешком, конечно, дольше, зато какая полезная кардиотренировка!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:17

  zРадио написав:рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре"
Кияни і без моїх порад знають що в березні в Києві це не в березні в Мурманську чи Новосибірську.....
А от запоребриковці на цьому паляться на раз-два...
Отже дописуємо до проколів запоребриковця
не знає що шоколадні батончики легально імпортуються
не знає що в Західній Україні землі в порівнянні з Східною - паршиві
не знає що в березні в Україні плюсова температура.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:27

  budivelnik написав:
  zРадио написав:рекомендующему мне, киевлянину, жить в 14-градусной "жаре"
Кияни і без моїх порад знають що в березні в Києві це не в березні в Мурманську чи Новосибірську.....
А от запоребриковці на цьому паляться на раз-два...
Отже дописуємо до проколів запоребриковця
не знає що шоколадні батончики легально імпортуються
не знає що в Західній Україні землі в порівнянні з Східною - паршиві
не знає що в березні в Україні плюсова температура.


Ну и тролль - я ж твоим друзьям по форуму уже предлагал встретиться в Киеве. Отморозились.

Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!

Декоммунизировать сроки отопительного сезона за 5 лет не решились даже самые отпетые ура-патриоты. Почему - самим мерзнуть не охота :mrgreen: Да и тебе тоже, но, видимо, очень хочется повыступать не по делу.

Сам, значит, перейти на гречку не хочет, а другим в марте жить без отопления - да пожалуйста... Ну чистый совок! :mrgreen:

PS: а в излюбленной тобой россии я был аж в Москве и Питере, причем только в командировках. Добрая половина порохоботов и то больше мест там видела :mrgreen:
zРадио
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