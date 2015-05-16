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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Параноик, хочешь у себя в схроне 14 градусов - ОК. Хочешь 16 - тоже ОК. А я хочу у себя в квартире 21-22 градуса! И буду критиковать недоумков, вследствие действий которых для обеспечения этой температуры мне будет недостаточно просто оплачивать счет за отопление, и потребуется покупать стопицот электрических обогревателей!
Дурнику- мені по барабану температура в тебе в ольгіно..
Я поставив просте запитання
Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:07

  budivelnik написав:Дурнику- мені по барабану температура в тебе в ольгіно..
Я поставив просте запитання
Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?


budivelnik себе явно льстит - будучи заблоченным у половины форумчан троллем, ставит вопрос так, что отсутствие ответа якобы должно ударить по его оппоненту :mrgreen: Ну-ну. Хотя я не исключаю, что кто-то может и откликнется. Но, пож-ста, не пытайся сделать из меня дурака, все равно не удастся - отсутствие ответа мерзнувших киевлян не будет значить ровно ничего. Повторюсь, троллей большинство обходит стороной. Даже я со своей железной выдержкой уже колеблюсь, а стоит ли продолжать...

PS: да, чуть не забыл, закрытые садики и школы - это так, пустяк :mrgreen: Патриотизму детей и по телевизору научат, а больше, по мнению порохобота, им знать и необязательно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:40

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:будучи заблоченным у половины форумчан
Записуємо
Зрадофіл погоджується що як мінімум 100 (судячи по голосувалкам тут 200 активних читачів) форумчан читають будівельника і ніхто з них не підтвердив версію запоребриківця про замерзання українців у своїх квартирах в березні 2018
З іншого боку світити своїх клонів або співробітників він боїться.
при цьому
педерація це практично бензо-газо-колонка а найактивніши педераційні клони або стверджують що вони акціонери газпрому ,або переживають за газпром...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:10

  budivelnik написав:
  zРадио написав:будучи заблоченным у половины форумчан
Записуємо
Зрадофіл погоджується що як мінімум 100 (судячи по голосувалкам тут 200 активних читачів) форумчан читають будівельника і ніхто з них не підтвердив версію запоребриківця про замерзання українців у своїх квартирах в березні 2018
З іншого боку світити своїх клонів або співробітників він боїться.
при цьому
педерація це практично бензо-газо-колонка а найактивніши педераційні клони або стверджують що вони акціонери газпрому ,або переживають за газпром...


Тролль, хватит троллить! Сравни просматриваемость этой ветки с теми, где в голосовалках 200 человек принимает участие.

Возраст этот ветки такой же, как и политической, а просмотров - в 29,5 раз меньше. 49 тыс против 1,4 млн.

Но дело даже не в этом - ты сел в очередную лужу, доказывая, что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму - это индикатор эффективной работы Коболева во главе Нефтегаза, и теперь просто не знаешь, как спрыгнуть с темы.

Только угол, в который ты себя загнал, глухой - лучше даже не пытайся! Чем больше пишешь, тем глупее выглядишь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:19

  zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму
Москалику ти не плутай
Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно
а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути..
Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва..
А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:53

  budivelnik написав:
  zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму
Москалику ти не плутай
Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно
а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути..
Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва..
А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...


Обращаюсь не к тебе, а аудитории. Обратите внимание на логику порохобота - когда я критикую Зеленского и его окружение, он молчит (реально ни разу еще не высунулся). Когда я критикую Порошенко и его окружение, он тут же возникает и вешает ярлык "москалик" :mrgreen:

Ну это же замечательно - их слоган "или Порошенко, или путин" никуда не делся. В стране один, блин, защитник, без которого мы все умрем :mrgreen: Как страшно жить... как страшно жить :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:36

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму
Москалику ти не плутай
Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно
а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути..
Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва..
А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...
Обращаюсь не к тебе, а аудитории. Обратите внимание на логику порохобота - когда я критикую Зеленского и его окружение, он молчит (реально ни разу еще не высунулся). Когда я критикую Порошенко и его окружение, он тут же возникает и вешает ярлык "москалик" :mrgreen:

Ну это же замечательно - их слоган "или Порошенко, или путин" никуда не делся. В стране один, блин, защитник, без которого мы все умрем :mrgreen: Как страшно жить... как страшно жить :lol:
1 Я проти знаходження запоребриківців на цих сторінках і мені по барабану кого вони критикують
2 Я притримуюсь тези
Якщо критикуєш - пропонуй
Всі хто пропонують фігню ,або взагалі нічого не пропонують-для мене звіздоболи.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 21:34

  budivelnik написав:1 Я проти знаходження запоребриківців на цих сторінках


А принадлежность к запоребриковцам ты, в свою очередь, определяешь по степени нелюбви к Порошенко, и только! Так что как ни крути, ты - зашоренный порохобот. Причем шоры тебе установили ровно от мови до віри!

  budivelnik написав:2 Я притримуюсь тези
Якщо критикуєш - пропонуй


Вот как раз я критикуя предлагаю (в отличие от тебя) - устал уже галдеть о необходимости срочного увеличения добычи газа. Даже овощи приглашали сюда Exxon и Chevron. Где все это сегодня? Порошенко твой любимый американцев с Юзовского месторождения выгнал, прикарманил от жадности себе и даже не думает инвестировать!
zРадио
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