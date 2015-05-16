Додано: Нед 07 лип, 2019 18:10

budivelnik написав: zРадио написав: будучи заблоченным у половины форумчан будучи заблоченным у половины форумчан Записуємо

Зрадофіл погоджується що як мінімум 100 (судячи по голосувалкам тут 200 активних читачів) форумчан читають будівельника і ніхто з них не підтвердив версію запоребриківця про замерзання українців у своїх квартирах в березні 2018

З іншого боку світити своїх клонів або співробітників він боїться.

при цьому

педерація це практично бензо-газо-колонка а найактивніши педераційні клони або стверджують що вони акціонери газпрому ,або переживають за газпром... ЗаписуємоЗрадофіл погоджується що як мінімум 100 (судячи по голосувалкам тут 200 активних читачів) форумчан читають будівельника і ніхто з них не підтвердив версію запоребриківця про замерзання українців у своїх квартирах в березні 2018З іншого боку світити своїх клонів або співробітників він боїться.при цьомупедерація це практично бензо-газо-колонка а найактивніши педераційні клони або стверджують що вони акціонери газпрому ,або переживають за газпром...

Тролль, хватит троллить! Сравни просматриваемость этой ветки с теми, где в голосовалках 200 человек принимает участие.Возраст этот ветки такой же, как и политической, а просмотров - в 29,5 раз меньше. 49 тыс против 1,4 млн.Но дело даже не в этом - ты сел в очередную лужу, доказывая, что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму - это индикатор эффективной работы Коболева во главе Нефтегаза, и теперь просто не знаешь, как спрыгнуть с темы.Только угол, в который ты себя загнал, глухой - лучше даже не пытайся! Чем больше пишешь, тем глупее выглядишь!