budivelnik написав:Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Есть и не раз такое было и не только в Киеве. Что-то около 13 было у моей мамы (хрущовка с ЦО). И что?
Раз подтверждаем, значит budivelnik - "москаль брехун зрадофил и звездобол запоребриковый из ольгино"?
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