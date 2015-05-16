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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:30

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...

То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?

Есть и не раз такое было и не только в Киеве. Что-то около 13 было у моей мамы (хрущовка с ЦО). И что?
Раз подтверждаем, значит budivelnik - "москаль брехун зрадофил и звездобол запоребриковый из ольгино"?
Уточняю в кавычках слова используемые budivelnik во многих сообщениях и разрешены модераторами для использования.
ol_zy
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