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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Параноик, хочешь у себя в схроне 14 градусов - ОК. Хочешь 16 - тоже ОК. А я хочу у себя в квартире 21-22 градуса! И буду критиковать недоумков, вследствие действий которых для обеспечения этой температуры мне будет недостаточно просто оплачивать счет за отопление, и потребуется покупать стопицот электрических обогревателей!

Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:19

  zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму

Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно
а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути..
Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва..
А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:30

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...

То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?

Есть и не раз такое было и не только в Киеве. Что-то около 13 было у моей мамы (хрущовка с ЦО). И что?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:49

/// Вчера написал ответ, но не успел опубликовать до замечаний за флуд на политической ветке :D Переношу дискуссию об э/э в контексте сюда, если budivelnik захочет продолжить:

  budivelnik написав:Хочеш кока-колу-хайц тобі буде кока-кола
1 Ціна товару=накладні розходи по його виготовленню+прибуток
2 Прибуток кока-коли - приблизно 3% - це офіційна інформація кока-коли за 2017 рік
Чиста операційна виручка Coca-Cola за 2017 знизилася на 15% у річному вираженні – до $35,41 млрд.
Чисті прибутки виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola, які припадають на акціонерів компанії, за підсумками 2017 року склали $1,24 млрд


Так, без обид - я буду читать твои посты только ДО ПЕРВОГО БРЕДА! Я уже задолбался как учитель за двоечником-прогульщиком исправлять все ошибки.

доход = 35,4 млрд;
себестоимость = 13,3 млрд;
валовая прибыль = 35,4 - 13,3 = 22,1 млрд;
валовая рентабельность = 35,4 / 13,3 = 267%
валовая маржа = 22,1 / 35,4 = 62,6%
операционные расходы = 14,6 млрд;
EBITDA = 35,4 - 13,3 - 14,6 = 7,6 млрд.
операционная рентабельность = 35,4 / (13,3 + 14,6) = 27,3% (та самая наценка, о которой ты говорил на своем гуманитарном и опростоволосился выразить языком цифр :mrgreen: );
операционная маржа = 7,6 / 35,4 = 21,5%.

Перед следующим фиаско почитай основы учета и не позорься "частью прибыли, относящейся к акционерам" - это вообще дивиденды, которые здесь ни к селу, ни к городу!

Как посчитаешь все то же самое по производителю Живчика, продолжим диалог. Повторюсь, я уже задолбался делать за тебя всю работу, которую ты еще и не ценишь!

https://www.coca-colacompany.com/conten ... m-10-K.pdf
zРадио
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