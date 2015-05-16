Додано: Суб 27 лип, 2019 21:43

Расскажу о еще одном зашкварчике руководства Нефтегаза - продаже газа подставным лицам якобы через открытые торги."Ноу-хау" состоит в спотовой продаже газа, основанной на балансе спроса и предложения якобы в качестве еще одного элемента якобы появляющего якобы рынка газа.Торговая площадка - Украинская энергетическая биржа с символичным акронимом УЕБ (от полного названия на украинском). Объемы первого предложения - 1,4 млн кубов, т.е. пока небольшие.Однако, спрос, согласно пресс-релиза самого же продавца, "чрезвычайно высокий". Не знаю, какой деби... т.е. неопытный человек его писал, но исходя из хода торгов и цены реализации, имела место коррупция, завуалированная под прозрачную продажу.Итак, стартовая цена на топливо с поставкой в середине июля - 4940 грн с НДС. Финальная цена маркет-мейкера, полученная в ходе торгов с "чрезвычайно высоким спросом" - аж(+3,7%)...А теперь смотрим фиксированные (т.е. публичные и норматично-регулируемые) тарифы предоплаченного предложения Нефтегаза на июль - 5017 грн, иливключая НДС.Итого, через биржу было продажу на 900 грн за 1000 кубов, или на 15% дешевле. Сумма причиненного ущерба = 900 * 1400 = 1,26 млн грн.Понимаю, что для каталы Коболева - это просто семечки. Но, повторяю, продажа была пилотной и прощупывала почву - словит/не словит хайп.Судя по всему, тема осталась замеченной и почти не освещенной. Значит, ждем следующих "торгов", уже с бОльшими объемами...