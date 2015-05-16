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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Параноик, хочешь у себя в схроне 14 градусов - ОК. Хочешь 16 - тоже ОК. А я хочу у себя в квартире 21-22 градуса! И буду критиковать недоумков, вследствие действий которых для обеспечения этой температуры мне будет недостаточно просто оплачивать счет за отопление, и потребуется покупать стопицот электрических обогревателей!

Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:19

  zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму

Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно
а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути..
Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва..
А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 00:30

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен....
Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ?
Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці....
Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу...
Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...

То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?

Есть и не раз такое было и не только в Киеве. Что-то около 13 было у моей мамы (хрущовка с ЦО). И что?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:43

Расскажу о еще одном зашкварчике руководства Нефтегаза - продаже газа подставным лицам якобы через открытые торги.

"Ноу-хау" состоит в спотовой продаже газа, основанной на балансе спроса и предложения якобы в качестве еще одного элемента якобы появляющего якобы рынка газа.

Торговая площадка - Украинская энергетическая биржа с символичным акронимом УЕБ (от полного названия на украинском). Объемы первого предложения - 1,4 млн кубов, т.е. пока небольшие.

Однако, спрос, согласно пресс-релиза самого же продавца, "чрезвычайно высокий". Не знаю, какой деби... т.е. неопытный человек его писал, но исходя из хода торгов и цены реализации, имела место коррупция, завуалированная под прозрачную продажу.

Итак, стартовая цена на топливо с поставкой в середине июля - 4940 грн с НДС. Финальная цена маркет-мейкера, полученная в ходе торгов с "чрезвычайно высоким спросом" - аж 5120 грн (+3,7%)...

А теперь смотрим фиксированные (т.е. публичные и норматично-регулируемые) тарифы предоплаченного предложения Нефтегаза на июль - 5017 грн без НДС, или 6020 грн включая НДС.

Итого, через биржу было продажу на 900 грн за 1000 кубов, или на 15% дешевле. Сумма причиненного ущерба = 900 * 1400 = 1,26 млн грн.

Понимаю, что для каталы Коболева - это просто семечки. Но, повторяю, продажа была пилотной и прощупывала почву - словит/не словит хайп.

Судя по всему, тема осталась замеченной и почти не освещенной. Значит, ждем следующих "торгов", уже с бОльшими объемами...

https://korrespondent.net/business/comp ... kh-torhakh
http://www.naftogaz.com/files/Informati ... y-2019.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:07

  zРадио написав:Расскажу о еще одном зашкварчике руководства Нефтегаза - продаже газа подставным лицам якобы через открытые торги.

"Ноу-хау" состоит в спотовой продаже газа, основанной на балансе спроса и предложения якобы в качестве еще одного элемента якобы появляющего якобы рынка газа.

Торговая площадка - Украинская энергетическая биржа с символичным акронимом УЕБ (от полного названия на украинском). Объемы первого предложения - 1,4 млн кубов, т.е. пока небольшие.

Однако, спрос, согласно пресс-релиза самого же продавца, "чрезвычайно высокий". Не знаю, какой деби... т.е. неопытный человек его писал, но исходя из хода торгов и цены реализации, имела место коррупция, завуалированная под прозрачную продажу.

Итак, стартовая цена на топливо с поставкой в середине июля - 4940 грн с НДС. Финальная цена маркет-мейкера, полученная в ходе торгов с "чрезвычайно высоким спросом" - аж 5120 грн (+3,7%)...

А теперь смотрим фиксированные (т.е. публичные и норматично-регулируемые) тарифы предоплаченного предложения Нефтегаза на июль - 5017 грн без НДС, или 6020 грн включая НДС.

Итого, через биржу было продажу на 900 грн за 1000 кубов, или на 15% дешевле. Сумма причиненного ущерба = 900 * 1400 = 1,26 млн грн.

Понимаю, что для каталы Коболева - это просто семечки. Но, повторяю, продажа была пилотной и прощупывала почву - словит/не словит хайп.

Судя по всему, тема осталась замеченной и почти не освещенной. Значит, ждем следующих "торгов", уже с бОльшими объемами...

https://korrespondent.net/business/comp ... kh-torhakh
http://www.naftogaz.com/files/Informati ... y-2019.pdf

так вже визначся врешті решт - ти за фіксовані тарифи які встановлені злочинною владою чи за вільні торги і встановлення ринкової ціни.
як то кажуть - або труси вдіньте або хрестик зніміть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:40

  mephala написав:так вже визначся врешті решт - ти за фіксовані тарифи які встановлені злочинною владою чи за вільні торги і встановлення ринкової ціни.
як то кажуть - або труси вдіньте або хрестик зніміть.


Тариф вторичен - важно, чтобы на государственной монополии не воровали всякие проходимцы, выводя ее прибыль за границу.

Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.

Если тариф лишь покрывает себестоимость и инвестиции в развитие добычи - я тоже ок, потому что таким образом у населения остаются деньги, которые оно может потратить на социальные блага самостоятельно.

Но я резко против, чтобы компанией управляли воры, тратящие сверприбыль на бронированные кадиллаки и содержание мам на виллах в Майами, в то время, когда большинство оплачивающих этот банкет потребителей и на неделю семейного отдыха в Турции не каждый год смогут отложит...

Так что нет в моей логике тех противоречий, на которые твоя пропагандистская душенка так "непалевно" пытается намекнуть :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:32

  zРадио написав:Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.
Після цієї фрази - ви можете далі й не писати
Все просто
1 Нафтогаз в рік сплачує до бюджету приблизно 116 млрд грн
2 Нафтогаз не є структурою яка повинна контролювати куди йдуть сплачені ним кошти
3 При видобутку власного газу 20 млрд м3 і ціні приблизно 6900 -операційна виручка станговить 138 млрд грн , таким чином за газ українського видобутку у українського виробника залишається приблизно
(138-116)млрд грн/20млрд м3=1,1 грн/м3

Де ви бачите офшори , злодіїв і надприбуток?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:37

  zРадио написав:
  mephala написав:так вже визначся врешті решт - ти за фіксовані тарифи які встановлені злочинною владою чи за вільні торги і встановлення ринкової ціни.
як то кажуть - або труси вдіньте або хрестик зніміть.


Тариф вторичен - важно, чтобы на государственной монополии не воровали всякие проходимцы, выводя ее прибыль за границу.

Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.

Если тариф лишь покрывает себестоимость и инвестиции в развитие добычи - я тоже ок, потому что таким образом у населения остаются деньги, которые оно может потратить на социальные блага самостоятельно.

Но я резко против, чтобы компанией управляли воры, тратящие сверприбыль на бронированные кадиллаки и содержание мам на виллах в Майами, в то время, когда большинство оплачивающих этот банкет потребителей и на неделю семейного отдыха в Турции не каждый год смогут отложит...

Так что нет в моей логике тех противоречий, на которые твоя пропагандистская душенка так "непалевно" пытается намекнуть :mrgreen:

опана. що змінилося в датському королівстві?
то ж раніше при пороху були злочинні тарифи а тепер вже ми згодні платити аби прибуток йшов на соціалку? :lol:
а стосовно свого допису про торги - перечитайте ще раз свій перший пост. в голос та шевелячи губами.
ви там категорично проти торгів. без ніяких варіантів.
так що не потрібно перевзуватися на ходу.
mephala
 
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