Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен.... Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ? Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці.... Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу... Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні... То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Параноик, хочешь у себя в схроне 14 градусов - ОК. Хочешь 16 - тоже ОК. А я хочу у себя в квартире 21-22 градуса! И буду критиковать недоумков, вследствие действий которых для обеспечения этой температуры мне будет недостаточно просто оплачивать счет за отопление, и потребуется покупать стопицот электрических обогревателей!
Хтось крім того кого підозрюють в роботі на країну агресора - може підтвердити його істеричні твердження про те що в березні 2018 кияни(або мешканці інших міст України) мерзли в своїх помешканнях?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:что перспектива закрытия детских садов, школ и стационаров на зиму
Я кажу що Нафтогаз працює нормально і стабільно а ти скачеш з сторони в сторону притягуючи за вуха страшилки про закриті школи-садочки-інститути.. Так ,якщо для економії енергоносіїв треба на тиждень-два закрити - це нормально і не страшно і точно це не показник поганої роботи Коболєва.. А от 4.3 млрд доларів програних газпромом -Нафтогазу- це виграш всієї України...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Так что по поводу температуры марта на улице и в помещениях можете мне не втирать!
Кому ти потрібен.... Чи є на форумі люди які можуть підтвердити температуру нижчу 16 градусів у житлових приміщеннях України в будинках де централізоване опалення(бо в приватних будинках з автономним опаленням власник легко може сам встановити будь-яку температуру ? Ніби й просте і примітивне питання - а ольгінці вже на розтяжці.... Підтвердити подібне через свої клони - розкрити мережу... Залишити без підтвердження - розписатись у своїй брехні...
То як москалику-будеш палити мережу своїх клонів чи промовчиш благородно?
Есть и не раз такое было и не только в Киеве. Что-то около 13 было у моей мамы (хрущовка с ЦО). И что?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Расскажу о еще одном зашкварчике руководства Нефтегаза - продаже газа подставным лицам якобы через открытые торги.
"Ноу-хау" состоит в спотовой продаже газа, основанной на балансе спроса и предложения якобы в качестве еще одного элемента якобы появляющего якобы рынка газа.
Торговая площадка - Украинская энергетическая биржа с символичным акронимом УЕБ (от полного названия на украинском). Объемы первого предложения - 1,4 млн кубов, т.е. пока небольшие.
Однако, спрос, согласно пресс-релиза самого же продавца, "чрезвычайно высокий". Не знаю, какой деби... т.е. неопытный человек его писал, но исходя из хода торгов и цены реализации, имела место коррупция, завуалированная под прозрачную продажу.
Итак, стартовая цена на топливо с поставкой в середине июля - 4940 грн с НДС. Финальная цена маркет-мейкера, полученная в ходе торгов с "чрезвычайно высоким спросом" - аж 5120 грн (+3,7%)...
А теперь смотрим фиксированные (т.е. публичные и норматично-регулируемые) тарифы предоплаченного предложения Нефтегаза на июль - 5017 грн без НДС, или 6020 грн включая НДС.
Итого, через биржу было продажу на 900 грн за 1000 кубов, или на 15% дешевле. Сумма причиненного ущерба = 900 * 1400 = 1,26 млн грн.
Понимаю, что для каталы Коболева - это просто семечки. Но, повторяю, продажа была пилотной и прощупывала почву - словит/не словит хайп.
Судя по всему, тема осталась замеченной и почти не освещенной. Значит, ждем следующих "торгов", уже с бОльшими объемами...
zРадио написав:Расскажу о еще одном зашкварчике руководства Нефтегаза - продаже газа подставным лицам якобы через открытые торги.
"Ноу-хау" состоит в спотовой продаже газа, основанной на балансе спроса и предложения якобы в качестве еще одного элемента якобы появляющего якобы рынка газа.
Торговая площадка - Украинская энергетическая биржа с символичным акронимом УЕБ (от полного названия на украинском). Объемы первого предложения - 1,4 млн кубов, т.е. пока небольшие.
Однако, спрос, согласно пресс-релиза самого же продавца, "чрезвычайно высокий". Не знаю, какой деби... т.е. неопытный человек его писал, но исходя из хода торгов и цены реализации, имела место коррупция, завуалированная под прозрачную продажу.
Итак, стартовая цена на топливо с поставкой в середине июля - 4940 грн с НДС. Финальная цена маркет-мейкера, полученная в ходе торгов с "чрезвычайно высоким спросом" - аж 5120 грн (+3,7%)...
А теперь смотрим фиксированные (т.е. публичные и норматично-регулируемые) тарифы предоплаченного предложения Нефтегаза на июль - 5017 грн без НДС, или 6020 грн включая НДС.
Итого, через биржу было продажу на 900 грн за 1000 кубов, или на 15% дешевле. Сумма причиненного ущерба = 900 * 1400 = 1,26 млн грн.
Понимаю, что для каталы Коболева - это просто семечки. Но, повторяю, продажа была пилотной и прощупывала почву - словит/не словит хайп.
Судя по всему, тема осталась замеченной и почти не освещенной. Значит, ждем следующих "торгов", уже с бОльшими объемами...
mephala написав:так вже визначся врешті решт - ти за фіксовані тарифи які встановлені злочинною владою чи за вільні торги і встановлення ринкової ціни. як то кажуть - або труси вдіньте або хрестик зніміть.
Тариф вторичен - важно, чтобы на государственной монополии не воровали всякие проходимцы, выводя ее прибыль за границу.
Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.
Если тариф лишь покрывает себестоимость и инвестиции в развитие добычи - я тоже ок, потому что таким образом у населения остаются деньги, которые оно может потратить на социальные блага самостоятельно.
Но я резко против, чтобы компанией управляли воры, тратящие сверприбыль на бронированные кадиллаки и содержание мам на виллах в Майами, в то время, когда большинство оплачивающих этот банкет потребителей и на неделю семейного отдыха в Турции не каждый год смогут отложит...
Так что нет в моей логике тех противоречий, на которые твоя пропагандистская душенка так "непалевно" пытается намекнуть
zРадио написав:Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.
Після цієї фрази - ви можете далі й не писати Все просто 1 Нафтогаз в рік сплачує до бюджету приблизно 116 млрд грн 2 Нафтогаз не є структурою яка повинна контролювати куди йдуть сплачені ним кошти 3 При видобутку власного газу 20 млрд м3 і ціні приблизно 6900 -операційна виручка станговить 138 млрд грн , таким чином за газ українського видобутку у українського виробника залишається приблизно (138-116)млрд грн/20млрд м3=1,1 грн/м3
Де ви бачите офшори , злодіїв і надприбуток?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
mephala написав:так вже визначся врешті решт - ти за фіксовані тарифи які встановлені злочинною владою чи за вільні торги і встановлення ринкової ціни. як то кажуть - або труси вдіньте або хрестик зніміть.
Тариф вторичен - важно, чтобы на государственной монополии не воровали всякие проходимцы, выводя ее прибыль за границу.
Если тариф существенно завышен (как сейчас) - я ок, чтобы эта сверхприбыль возвращалась потребителям в виде социальных благ.
Если тариф лишь покрывает себестоимость и инвестиции в развитие добычи - я тоже ок, потому что таким образом у населения остаются деньги, которые оно может потратить на социальные блага самостоятельно.
Но я резко против, чтобы компанией управляли воры, тратящие сверприбыль на бронированные кадиллаки и содержание мам на виллах в Майами, в то время, когда большинство оплачивающих этот банкет потребителей и на неделю семейного отдыха в Турции не каждый год смогут отложит...
Так что нет в моей логике тех противоречий, на которые твоя пропагандистская душенка так "непалевно" пытается намекнуть
опана. що змінилося в датському королівстві? то ж раніше при пороху були злочинні тарифи а тепер вже ми згодні платити аби прибуток йшов на соціалку? а стосовно свого допису про торги - перечитайте ще раз свій перший пост. в голос та шевелячи губами. ви там категорично проти торгів. без ніяких варіантів. так що не потрібно перевзуватися на ходу.