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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:45

  mephala написав:И кто там че гнал что это технически не возможно?
Что с 2009 года сидел и никто не чухался?
Укртрансгаз підготував 5 компресорних станцій для роботи в реверсному режимі

особенно помню двух в унисон певших...


Не знаю, кого ты имел в виду, но если меня, то с памятью у тебя совсем все плохо :mrgreen:

Я говорил, что:
1) технически по реверсу нельзя поставить более 2 млрд кубов в год при условии, что аверсные поставки ведутся;
2) при отсутствии аверсных поставок в странах ЕС ни в каких объемах не будет газа, который они могли бы продать Украине, поскольку сами столкнутся в огромным дефицитом (до 20-40 млрд кубов в год)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:47

zРадио
отмазуйся теперь отмазуйся :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:01

  zРадио написав:Ахинея от профана, не имеющего даже отдаленного представления о том, как функционирует рынок!

Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении. Газ закачивается туда летом, чтобы направлять его в западном направлении зимой, параллельно отбирая себе газ текущей прокачки.

ПХГ как часть системы ГТС в принципе была построена для увеличенного в зимний период экспорта газа СССР в Европу при стабильных объемах его добычи на протяжении всего года! Именно по этой причине ПХГ находятся на Западе Украины, а не Востоке. Труба не может штатно функционировать без получения газа на востоке и его прокачки в западном направлении!

Ну а во-вторых, чтобы отобрать больше газа из ГТС в ПХГ, его должен в большем объеме направить добытчик - т.е. Газпром. И конечно же он будет это делать, помогая Украине решить проблему, которую сам же будет ей создавать через полгода :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ага-ага, придумайте вместе с Коболевым что-то другое - более правдоподобное.

PS: меня просто поражает уровень лопоухости budivelnik-а и многих других форумчан, принимающих на веру ложь, произносимую теми самыми людьми, которые обворовывают их до нитки! Это какая-то недоступная моему пониманию форма мазохизма???

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Востаннє редагувалось mephala в П'ят 16 сер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:03

  zРадио написав:
Еще один (или тот же самый под другим ником) "знаток", не способный понять, чем отличается закачать (1) от поднять + доставить на восток (2)!

Если давление в трубе позволяет одновременно выполнить транзитные обязательства, и закачать ресурс в ПХГ, то с этим проблем нет.

Только вот во-первых, подаваемое давление регулируется не Нефтегазом, и Газпромом, поэтому мы сможем закачать не больше, чем на дадут. Даже при наличии денег всех денег мира.

А во-вторых, бОльшая часть ПХГ (объемом 25 из 32 млрд) находятся у Западных границ Украины - Бильче-Волицко-Угерское, Богородчанское, Дашавское и Опарское. И служат они не возврату газа обратно по территории Украины на Восток, а поставкам его в Центральную и Восточную Европу. На сегодня это крупнейшая нить поставок российского газа в ЕС.

Ваш вопрос о том, как Украина без проблем закачивала газ в ПХГ 5 лет до этого, полностью обнажает ваше профанство в вопросе! Начнем с того, что не 5 лет, а эдак 50 :mrgreen: И продожим тем, что не 20 млрд кубов в год (как фантазирует Коболев и подгавкивает ему Будивельник), а 3-13.

Последний раз Украина закачала более 15 млрд кубов в ПХГ в далеком 1992-м. И я повторяю - этот газ нельзя вернуть в Центр и Восток Украины. Его можно только отправить на Запад - в Европу! ГТС не эксплуатируется в реверсном режиме - это еще один мем пропаганды, которой украинцев кормили 5 последних лет!

Для отбора газа нам необходимо его поступление в трубу на Востоке! Именно так работал рынок и последние 5, и последние 15 лет...

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05

  zРадио написав:Начну с конца.

3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить? :mrgreen:

Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов :mrgreen:

2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени? :mrgreen: Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа :mrgreen:

1. Чушь! Тут даже комментировать нечего

гыг. получите распишитесь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:09

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

ну и еще куча подобных постов в теме политических дискуссий но ту свалку я не собираюсь перерывать.
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