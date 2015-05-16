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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:45
Не знаю, кого ты имел в виду, но если меня, то с памятью у тебя совсем все плохо
Я говорил, что:
1) технически по реверсу нельзя поставить более 2 млрд кубов в год при условии, что аверсные поставки ведутся;
2) при отсутствии аверсных поставок в странах ЕС ни в каких объемах не будет газа, который они могли бы продать Украине, поскольку сами столкнутся в огромным дефицитом (до 20-40 млрд кубов в год)
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:47
zРадио
отмазуйся теперь отмазуйся
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mephala
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:01
zРадио написав:
Ахинея от профана, не имеющего даже отдаленного представления о том, как функционирует рынок!
Во-первых, из ПХГ и 13 млрд кубов за сезон нельзя поднять и направить в восточном направлении. Газ закачивается туда летом, чтобы направлять его в западном направлении зимой, параллельно отбирая себе газ текущей прокачки.
ПХГ как часть системы ГТС в принципе была построена для увеличенного в зимний период экспорта газа СССР в Европу при стабильных объемах его добычи на протяжении всего года! Именно по этой причине ПХГ находятся на Западе Украины, а не Востоке. Труба не может штатно функционировать без получения газа на востоке и его прокачки в западном направлении!
Ну а во-вторых, чтобы отобрать больше газа из ГТС в ПХГ, его должен в большем объеме направить добытчик - т.е. Газпром. И конечно же он будет это делать, помогая Украине решить проблему, которую сам же будет ей создавать через полгода
Ага-ага, придумайте вместе с Коболевым что-то другое - более правдоподобное.
PS: меня просто поражает уровень лопоухости budivelnik
-а и многих других форумчан, принимающих на веру ложь, произносимую теми самыми людьми, которые обворовывают их до нитки! Это какая-то недоступная моему пониманию форма мазохизма???
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Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 16 сер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:03
zРадио написав:
Еще один (или тот же самый под другим ником) "знаток", не способный понять, чем отличается закачать (1) от поднять + доставить на восток (2)!
Если давление в трубе позволяет одновременно выполнить транзитные обязательства, и закачать ресурс в ПХГ, то с этим проблем нет.
Только вот во-первых, подаваемое давление регулируется не Нефтегазом, и Газпромом, поэтому мы сможем закачать не больше, чем на дадут. Даже при наличии денег всех денег мира.
А во-вторых, бОльшая часть ПХГ (объемом 25 из 32 млрд) находятся у Западных границ Украины - Бильче-Волицко-Угерское, Богородчанское, Дашавское и Опарское. И служат они не возврату газа обратно по территории Украины на Восток, а поставкам его в Центральную и Восточную Европу. На сегодня это крупнейшая нить поставок российского газа в ЕС.
Ваш вопрос о том, как Украина без проблем закачивала газ в ПХГ 5 лет до этого, полностью обнажает ваше профанство в вопросе! Начнем с того, что не 5 лет, а эдак 50
И продожим тем, что не 20 млрд кубов в год (как фантазирует Коболев и подгавкивает ему Будивельник), а 3-13.
Последний раз Украина закачала более 15 млрд кубов в ПХГ в далеком 1992-м. И я повторяю - этот газ нельзя вернуть в Центр и Восток Украины. Его можно только отправить на Запад - в Европу! ГТС не эксплуатируется в реверсном режиме - это еще один мем пропаганды, которой украинцев кормили 5 последних лет!
Для отбора газа нам необходимо его поступление в трубу на Востоке! Именно так работал рынок и последние 5, и последние 15 лет...
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05
zРадио написав:
Начну с конца.
3. То есть это Глава Нефтегаза Коболев заботится о том, чтобы украинцы не замерзли, в то время как Глава Правительства Гройсман, угрожая Кобоеву увольнением требует от него украинцев заморозить?
Ухаха. Ты уже не знаешь, как лизнуть одному представителю прошлой власти, дабы не войти в противоречие с другим. Какая тяжелая участь у порохоботов 2. Это что - другие кнопочки на пульте управления понажимал, и вуаля - ГТС "з легкістю" начнет качать газ в обратном направлени? Показывай технический проект и новости о начале работ. А что самое интересное - реакцию Венгрии, Румынии и Словакии, которых ты только что своими фантазиями оставил без газа
1. Чушь! Тут даже комментировать нечего
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:09
ну и еще куча подобных постов в теме политических дискуссий но ту свалку я не собираюсь перерывать.
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mephala
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